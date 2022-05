Esta es la decisión del nuevo técnico del Manchester United sobre CR7

El Manchester United quiere dar vuelta la página lo más rápido posible y dejar atrás todo lo que sucedió en la temporada 2021 en la que, además de quedar afuera de los puestos de Champions, tuvo que ver cómo su histórico rival festejaba el título tras vencer al Aston Villa en un partido épico.

Tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer y el paso de Ralf Rangnick por el banco, finalmente se anunció de forma oficial la llegada del técnico neerlandés Erik Ten Hag, quien ganó prácticamente todo con el Ajax y ahora espera revertir la situación en la que se encuentran los Red Devils. Durante su presentación, el entrenador habló de Cristiano Ronaldo, del que mucho se especuló sobre su posible salida en el próximo mercado de transferencias que comenzará a principios de julio.

Durante su primera conferencia de prensa como técnico del United, Ten Hag dejó claro cuál es su postura sobre la continuidad del astro luso de 37 años: “Por supuesto que cuento con él. Claro que está en mis planes. Contamos con una planificación y debemos ponerla en marcha. Cristiano puede dar goles, pero primero hablé con él antes de hacerlo con ustedes”. Erik Ten Hag es el nuevo entrenador del Manchester United (Reuters)

El portugués firmó un vínculo con el conjunto inglés hasta el 30 de junio del 2023 y, con las últimas declaraciones del nuevo entrenador, todo hace suponer que continuará ligado a la institución por lo menos hasta el final de su contrato. Sus nuevos objetivos serán pelear por arrebatarle el campeonato local al Manchester City y hacer un gran papel en la Europa League.

Cabe destacar que los Red Devils no ganan la Premier League desde el 2013, la última temporada de Alex Ferguson en el banco. Además llevan cinco años sin levantar un trofeo, los últimos fueron la Europa League y la Copa de la Liga de 2016-17.

Entre otros temas, el nuevo entrenador del Manchester United, que presenció la derrota contra el Crystal Palace por 1-0 en el último partido de la temporada, aseguró que tiene muchas ganas de empezar a trabajar. “La pasada temporada el equipo quedó segundo, así que hay potencial. Creo que si mejoramos y trabajamos podemos conseguir más que lo logrado en esta”.

“La razón por la que tomé el trabajo es que, aunque hay una historia fantástica, hay un alto potencial para el futuro, y es por eso que estoy aquí. No he hablado con los jugadores por ahora, necesitan un descanso para reflexionar, pero tengo muchas ganas y no puedo esperar para comenzar”, sentenció Erik Ten Hag, quien se convirtió en el quinto técnico del United tras la salida de Ferguson.