Arquero salvadoreño se baña en oro con un tiro perfecto

Ya son cuatro años desde el arribo sorprendente de Neymar a París para jugar en el PSG junto a otras grandes figuras del fútbol mundial. Ahora, cuando creían que no iba a renovar, decidió estampar su firma hasta el 2025 con el club que le brindó un contrato astronómico para salir del FC Barcelona.

La fidelidad del brasileño con el conjunto francés se renovó por cuatro años más y su principal motivo “es simplemente la felicidad”. Así se terminaron las especulaciones con respecto a su futuro. Y no deja de soñar con levantar su primera Champions en París.

“Estoy muy feliz, muy feliz de quedarme en París. La verdad es que estoy muy contento de quedarme aquí muchos años, de participar en el proyecto del club, de ganar títulos, de hacer realidad nuestro mayor sueño que es la Champions. Por eso estoy feliz de quedarme en el club, de ser parte de su historia y de extender mi contrato”, declaró al medio del club.

¿Qué lo motivó a quedarse en la capital francesa y jugar en el Parque de los Príncipes?

“La primera razón por la que tomé esta decisión es simplemente la felicidad. Es una alegría formar parte de este grupo, de este equipo, del Paris Saint-Germain. Y luego, por supuesto, está la afinidad que he creado con el club, el trabajo que hacemos a diario, los jugadores que hoy están en la plantilla y un excelente entrenador que sin duda nos ayudará. Todas estas cosas te hacen creer aún más en el proyecto”, agregó el ‘10’.

Reconoce también que ha tenido que superar momentos amargos y difíciles en su estadía en París, pero no se arrepiente de eso.

“En 4 años he cambiado mucho, he aprendido mucho. También sucedieron cosas que no deberían haber sucedido. Tuvimos peleas, algunos momentos tristes, pero la evolución dentro del club ha sido genial. Creo que mejoré como persona, como ser humano y también como jugador. Así que estoy muy feliz de ampliar el contrato, de ser parte de la historia de París y espero poner aún más trofeos en la vitrina del Paris Saint-Germain”, cerró el brasileño.

Ahora las especulaciones sobre las posibles llegadas de Sergio Ramos y Lionel Messi han crecido todavía más. El jeque Nasser Al-Khelaïfi quiere cumplir su sueño de hacer Campeón de Champions League al equipo parisino.