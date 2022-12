James Cameron da positivo por Covid-19, no asistió al estreno de “Avatar: The Way of Water

La cantante Thalía tiene más de 20 millones de seguidores en la red social Instagram, plataforma que aprovecha de utilizar para poder mantener actualizados a sus fanáticos con las cosas que realiza día tras día. Por ello, constantemente comparte contenido en la mencionada aplicación.

Recientemente, la actriz de 51 años subió una selfie donde reflejaba alegría. Sin embargo, los usuarios de la aplicación demostraron su descontento con la imagen que ella compartió.

“Brillos navideños! Y si son diamantes de mi querido @jacobandco @jacobarabo aún mejor. Gracias por prestármelos por una noche Jacob, como la cenicienta!”, fueron las palabras que acompañaron la publicación realizada.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que los seguidores de la red social de la camarita no perdieron ni un segundo para aprovechar de decirle lo que piensan sobre su más reciente contenido compartido.

Más de dos mil personas se pronunciaron y varias de ellas manifestaron que la mexicana se ha realizado muchos retoques estéticos, lo que habría generado modificaciones en su rostro que la estarían dejando irreconocible para algunos.

La intérprete de ‘¿A quién le importa?’ recibió fuertes impresiones en su contra, debido a que algunos usuarios de la aplicación no solamente le dijeron que se veía rara, otros se preguntaron qué era lo que había decidido hacerse en su cara, mientras que otros le dijeron que parecía un hombre.

“Yo creo que se realizó un arreglito que no necesitaba, se parecerá a Gloria Trevi”, “Perdón, pero creí que era un hombre hasta que vi bien la imagen”, “No me gusta esa foto“, “No sé, algo no me gusta, esa foto no me convence”, “Parece la imitadora trans de Thalía“, “Hay algo que no me gusta”, “Pensé que era una drag queen imitando a Thalía”, “Se ve como hinchada de la cara y mucho filtro”, “Nena, ¿Qué te pasó en esa foto?”, “Se ve rara”, “Yo pensé que era Chiquis Rivera”, “Terminan sin parecerse a la artista que admiran”, “Pensé que era un hombre”, “Ya pareces trasvesti, deja de hacerte cosas en la cara”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

