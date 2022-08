FOTOS | En microbikini de hilos Dua Lipa posa muy sexy dentro y fuera de la piscina

Kate del Castillo dio de que hablar en redes sociales ya que los internautas no dejaron pasar que la actriz lució diferente en una reciente fotografía en la que fue etiquetada. Algunos usuarios apuntaron a que sólo se trataría de un mal uso de filtros o la falta de maquillaje.

Pese a que Kate del Castillo se ha distanciado un poco de sus redes sociales a causa del fallecimiento de su mascota Lola, el pasado 25 de agosto el llamado Abogado de las estrellas, Guillermo Pous, compartió una fotografía con la histrionisa, la cual llamó la atención de los cibernautas por el aspecto de Kate.

Para algunos internautas causó sorpresa ver a la hija de Eric del Castillo sin maquillaje, acompañada del abogado, pues no tendría el usual aspecto con el que se le ve tanto en televisión como en sus perfiles en redes sociales.

“Dios de mi vida! ¿¿Qué le pasó??”, “Se parece a la exorcista”, “Sin photoshop”, “¿Neta es Kate?”, “Se parece a Ana Gabriela Guevara”, “Hay mujeres que si debemos usar maquillaje”, fueron algunas de las reacciones negativas acerca de la imagen de Del Castillo.

No obstante, debido a la cantidad de comentarios criticando la apariencia de la protagonista de Ingobernable, algunos usuarios la defendieron y resaltaron que esta fotografía es simplemente una instantánea sin filtros y ella no tiene maquillaje puesto, pero eso no le quita su característica belleza.

“¿Por qué se asombran? la edad no perdona, simplemente siendo ella misma sin filtros”, “La Reina del Sur. Siempre bella”, “Bueno, así luce sin filtros”, “La más hermosa, mi reina única al natural, sin filtros. Eres grande Kate”, fueron algunos de los mensajes en defensa de la histrionisa.

No es la primera vez que internautas se sorprenden por la apariencia de Kate, pues el pasado mayo, cuando asistió a un evento con otros famosos y en las fotografías en las que la etiquetaron, los usuarios cuestionaron si verdaderamente era la actriz.

“No se parece a Kate del Castillo tiene como rasgos masculinos”, “Que le pasó!! es Kate del Castillo… ella es muy hermosa, su cara se le ve distinta”, “No es ella”, “No se parece a Kate”, “Si se ve distinta Kate del castillo no la reconocía”, fueron algunos de los comentarios en la foto de Adamari López con Kate.

Pese a todas estas críticas, la protagonista de La Reina del Sur sólo ha utilizado sus redes sociales para recordar a Lola, la perrita que la acompañó por 16 años y que recientemente falleció, y agradecer a los fans que la han apoyado con mensajes de apoyo en este momento difícil.

Y es que la actriz compartió en Instagram una serie de imágenes recordando a su compañera de vida, la cual falleció el pasado 21 de agosto debido a las complicaciones de salud que sufría por su avanzada edad.

Kate comentó que esta pérdida significaba una gran tristeza para ella por todo el tiempo que compartieron juntas y el cariño que sentía por Lola.

“Es increíble tanto dolor, tanto amor que siento por Lola. Los animales son seres superiores. Inmenso el amor y la alegría que me dio Lola por tantos años. Sin duda mi vida no será la misma sin ella”, se despidió la histrionisa de su mascota.