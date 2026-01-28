El «efecto Shakira»: Un imperio más allá de la música

«Al final solo quedará uno» y ese uno es Henry Cavill, quien ha mostrado este miércoles las primeras imágenes de cómo lucirá como protagonista de la próxima adaptación cinematográfica de «Highlander».

«¡Feliz primer vistazo para Highlander! Este ha sido todo el viaje para mí, del cual os contaré todo sobre cuando sea el momento adecuado, pero es un momento especial para poder compartir esto. Espero que disfrutes», publicó Cavill en sus redes sociales junto a dos postales.

En ambas imágenes se ve un Cavill con el icónico look de «El Inmortal»: chaqueta larga, colores oscuros, apariencia sobria y sombría y la espada con la que luchará por convertirse en «El Único de los Inmortales».

Por el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre esta nueva puesta en escena de «Highlander». Únicamente se conoce que será dirigida por Chad Stahelski, director de la primera entrega de la franquicia de «John Wick».

Medios especializados en farándula han hecho eco de este dato, resaltando el parecido de las imágenes de Cavill como «Highlander» con la fotografía y cinematografía características de la saga de John Wick, lo que pueden dar luces del matiz que tendrá la historia.

El cast de esta nueva adaptación incluirá también a Karen Gillan, conocida por dar vida a Nébula en «Guardianes de la Galaxia»; Russel Crowne, por películas como «Gladiador» y «Una Mente Brillante»; y Dave Bautista, exluchador de la WWE y quien también compartió créditos con Gillan en «Guardianes de la Galaxia».

La primera vez que la historia de «Highlander» fue llevada al cine fue en 1986 y protagonizada por Christopher Lambert junto a Sean Connery. Lambert dio vida a Connor MacCleod, un escocés que descubre su inmortalidad e investiga todo sobre la leyenda de una raza de humanos de la cual se profetiza que solo quedará uno de ellos.

La película de 1986 tuvo un elemento adicional que incrementó su popularidad: la participación de la banda Queen en el soundtrack, con la canción «Princes of the Universe», uno de los grandes temas de la historia del rock.

Luego, en 1992 y tras una secuela cinematográfica fallida por su poca recepción y malas críticas, llegó una versión para TV con Adrian Paul como protagonista, dando vida a Duncan MacCleod, primo de Connor y quien también lucha por ser un inmortal en la época actual

