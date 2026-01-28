Principal
Jóvenes se gradúan de habilidades blandas en San Miguel
Un total de 43 jóvenes de San Miguel dieron un gran paso hacia su futuro profesional al graduarse en habilidades blandas (competencias sociales, emocionales y de comportamiento) para la empleabilidad.
El proceso formativo fue gracias al apoyo académico de la Universidad de Oriente (UNIVO) y al financiamiento del Proyecto LAMARR de Expertise France y la Unión Europa en El Salvador, informó World Vision El Salvador a través de sus redes sociales.
Esta formación forma parte del Portafolio de Proyectos Súper Pilas de World Vision El Salvador, incluido el proyecto RISE, que impulsa a jóvenes a desarrollar competencias claves como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas, preparándolos para nuevas oportunidades laborales.
«Actualmente, 43 jóvenes migueleños están mejor preparados para construir un futuro lleno de posibilidades. ¡Felicitaciones a cada uno por su esfuerzo, disciplina y compromiso!», publicó en sus redes sociales World Vision El Salvador.
Para World Vision El Salvador, este logró significa un orgullo para la institución al profesionalizar a jóvenes que próximamente se van a enfrentar a un nuevo trabajo y aplicaran todo su conocimiento adquirido en la universidad.
El «efecto Shakira»: Un imperio más allá de la música
Lo que comenzó en 1991 como la carrera de una joven promesa en Barranquilla se ha transformado, 34 años después, en uno de los conglomerados comerciales más sólidos del mundo del entretenimiento.
Con un catálogo de 12 álbumes que han vendido 125 millones de copias, Shakira no solo es una leyenda de la música, sino una de las empresarias más astutas del sector. Con su histórica gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», no solo reafirma su vigencia vocal, sino su agudeza como estratega financiera.
UN TOUR PARA LA HISTORIA
En 2025, la artista batió todos los récords posibles. Su gira mundial se consolidó como la mujer latina más taquillera de la historia, según el reporte oficial de Billboard Boxscore, recaudando más de $327.4 millones con solo 64 de los 82 conciertos previstos.
• México: Shakira rompió un récord histórico en el Estadio GNP Seguros con 12 fechas consecutivas, sumando un total de 780,000 asistentes solo en la capital mexicana.
• Colombia: su regreso tras seis años fue un motor económico para su país natal. Cuatro conciertos en Bogotá y Barranquilla movilizaron a más de 376,000 asistentes y más de 206,000 millones de COP (pesos colombianos), impulsando sectores como el turismo y la hotelería, que registró ocupaciones del 100 % en ciudades como Cali.
• Rentabilidad: se estima que cada concierto genera cerca de $2.3 millones, cifra que aumenta gracias al «merchandising» (15 % extra de ingresos) y derechos de transmisión.
DIVERSIFICACIÓN: EL SECRETO DE SU FORTUNA
Sin embargo, la música es solo una pieza del rompecabezas. La fortuna de Shakira se apoya en una diversificación inteligente de activos:
1. Fragancias: su línea S by Shakira es un éxito masivo. En Colombia, sus fragancias se comercializan entre los $91,000 y $139,000 COP, asegurando un flujo de caja constante en el sector de consumo masivo.
2. Inversiones en Startups: a través de She Wolf Investment, la cantante apostó por empresas de consumo masivo en EE. UU., como Magic Spoon y Wild Things Snacks, demostrando su interés por el sector de alimentos saludables.
3. Alianzas globales: desde contratos millonarios con Pepsi y Oral-B, hasta su icónica colaboración con Fisher-Price en 2014, cuyas ganancias se destinaron a su Fundación Pies Descalzos, creada en 1998 para apoyar la educación infantil. Además, plataformas de streaming y productoras audiovisuales compiten por los derechos de transmisión de sus conciertos.
4. Conciertos privados: para el mercado corporativo y de ultralujo, Shakira mantiene una tarifa de 1,270 millones de COP por hora, consolidándose como una de las artistas más exclusivas del mundo.
5. Gestión de activos en España: durante su residencia en Europa, lideró empresas como Fire Rabbit SL (gestión de activos mobiliarios) y Global Golden Tour, dedicada a la logística de grandes eventos internacionales.
6. Cine y TV: su capacidad para capitalizar su imagen la ha llevado a contratos icónicos, como las ediciones de la muñeca Barbie inspiradas en ella (2001- 2002). Su paso como jurado en The Voice (2013) y su rol como Gazelle en la película de Disney «Zootopia» (2016) no solo generaron ingresos directos, sino que mantuvieron su marca vigente en el mercado anglosajón, preparando el terreno para el éxito masivo de su show en el Super Bowl 2020. Con 95 millones de discos vendidos y más de 60.
7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Shakira ha demostrado que su lema es una realidad de mercado: en 2026, las mujeres ya no solo lloran, sino que facturan a través de un ecosistema que incluye bienes raíces, inversiones en capital de riesgo y una marca personal inquebrantable.
Henry Cavill muestra sus primeras imágenes como el nuevo «Highlander»
«Al final solo quedará uno» y ese uno es Henry Cavill, quien ha mostrado este miércoles las primeras imágenes de cómo lucirá como protagonista de la próxima adaptación cinematográfica de «Highlander».
«¡Feliz primer vistazo para Highlander! Este ha sido todo el viaje para mí, del cual os contaré todo sobre cuando sea el momento adecuado, pero es un momento especial para poder compartir esto. Espero que disfrutes», publicó Cavill en sus redes sociales junto a dos postales.
En ambas imágenes se ve un Cavill con el icónico look de «El Inmortal»: chaqueta larga, colores oscuros, apariencia sobria y sombría y la espada con la que luchará por convertirse en «El Único de los Inmortales».
Por el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre esta nueva puesta en escena de «Highlander». Únicamente se conoce que será dirigida por Chad Stahelski, director de la primera entrega de la franquicia de «John Wick».
Medios especializados en farándula han hecho eco de este dato, resaltando el parecido de las imágenes de Cavill como «Highlander» con la fotografía y cinematografía características de la saga de John Wick, lo que pueden dar luces del matiz que tendrá la historia.
El cast de esta nueva adaptación incluirá también a Karen Gillan, conocida por dar vida a Nébula en «Guardianes de la Galaxia»; Russel Crowne, por películas como «Gladiador» y «Una Mente Brillante»; y Dave Bautista, exluchador de la WWE y quien también compartió créditos con Gillan en «Guardianes de la Galaxia».
La primera vez que la historia de «Highlander» fue llevada al cine fue en 1986 y protagonizada por Christopher Lambert junto a Sean Connery. Lambert dio vida a Connor MacCleod, un escocés que descubre su inmortalidad e investiga todo sobre la leyenda de una raza de humanos de la cual se profetiza que solo quedará uno de ellos.
La película de 1986 tuvo un elemento adicional que incrementó su popularidad: la participación de la banda Queen en el soundtrack, con la canción «Princes of the Universe», uno de los grandes temas de la historia del rock.
Luego, en 1992 y tras una secuela cinematográfica fallida por su poca recepción y malas críticas, llegó una versión para TV con Adrian Paul como protagonista, dando vida a Duncan MacCleod, primo de Connor y quien también lucha por ser un inmortal en la época actual
Sube calificación que salvadoreños dan a Nayib Bukele por su trabajo
La población salvadoreña expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el presidente de la república, Nayib Bukele, otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la última encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
De acuerdo con el estudio, denominado «Estabilidad, la seguridad versus fragilidad en la economía», dicha calificación incrementó en 26 décimas con respecto a la otorgada al trabajo presidencial en 2024, cuando fue de 8.13.
«Este resultado refleja una recuperación en el examen anterior», detalla el informe del Iudop-UCA, cuyos resultados fueron dados a conocer ayer, agregando que la evaluación «positiva» se debe a la «percepción de un bajo nivel delincuencial y la alta confianza en el presidente, su Gobierno y las instituciones de seguridad».
El estudio también indagó sobre la percepción de la población respecto al trabajo que realiza el Gobierno central en su conjunto, obteniendo que la población otorga una nota de 8.33.
Dicha puntuación también tiene un incremento, de 63 décimas, respecto al resultado de otro estudio similar del Iudop-UCA denominado «Situación del país al cierre de 2024», en el que la nota que la población brindó al Gobierno fue de 7.7.
El sondeo realizado entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025, con 1,268 personas, también recogió los diversos niveles de confianza que los salvadoreños tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.
Bukele encabeza la lista, con 77 %, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por la población consultada. Después del mandatario, las instituciones que obtienen los mejores porcentajes son el Gobierno central con 69.6 %, la Fuerza Armada con 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) con 68.2 %.
La población ubicó en un nivel intermedio de confianza a actores como la Iglesia católica, con 58.4 %; e instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) con 56.9 %, y el sistema penitenciario, con 56.3 %.
Con los menores niveles de confianza expresados por los encuestados están el sector empresarial, con 42.6 %; partidos políticos, que obtuvieron un 31.4 %; y las alcaldías, con 40.6 %.
De acuerdo con la encuesta del Iudop-UCA, en el balance general la seguridad pesa más que las dificultades económicas; al cierre de 2025, el 61 % de la población opinó que la situación del país en ese año fue mejor que la del año anterior (2024).
También se consultó sobre lo mejor que está ocurriendo en el país, y la población destacó el ambiente de seguridad, con 62.7 % de respaldo.
Entre las medidas que el Gobierno implementa para garantizar el ambiente de paz y tranquilidad está el Plan Control Territorial (PCT), con la implementación de políticas de prevención y reconstrucción del tejido social, fortalecido con el régimen de excepción, logrando desarticular a las pandillas al capturar a más de 90,000 integrantes de estas estructuras.
De hecho, un 6.7 % señaló específicamente que el combate a las pandillas es lo mejor que ocurre en el país; el 2.5 % consideró que es el trabajo del Gobierno central; y un 2 % mencionó el programa presidencial Dos Escuelas por Día.
Respecto a los principales problemas al cierre del año pasado, el 44.9 % dijo que son los económicos; entre esos, 28.4 % mencionó la economía en términos generales, mientras que 8.4 % puntualizó que es el alto costo de la vida y un 8.1 % el desempleo.