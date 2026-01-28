Principal
El Salvador recibió récord histórico de remesas en 2025 con $9,987.9 millones
Casi $10,000 millones en concepto de remesas llegaron a las familias salvadoreñas el año pasado, así lo confirma el último informe estadístico presentado por el Banco Central de Reserva (BCR).
En específico, El Salvador recibió $9,987.9 millones por esta vía el año pasado, lo que implica un crecimiento del 17.8 % con respecto a lo registrado en 2024, y, a su vez, significa un nuevo récord en percepción económica bajo este concepto.
La diferencia entre en montos entre 2024, cuando el país recibió $8,749.7 millones, que también significó un récord en su momento, y el cierre de 2025 fue de $1,238.2 millones.
Los datos del BCR indican que de los $9,987.9 millones que llegaron al país hasta el 31 de diciembre de 2025, Estados Unidos fue el que tuvo el mayor aporte con $9,224.9 millones, es decir un 92.4 % del total de remesas.
Otros países que reportaron altos flujos de envíos fueron Canadá con $84.8 millones; España con $68.9 millones; Italia con $60.3 millones; México con $13 millones; y Australia con $7.8 millones.
Este dinero ingresó a través de 27.4 millones de operaciones, lo que implica un aumento del 4 % con respecto a las reportadas el año previo, las cuales sumaron 26.3 millones.
Las estadísticas del banco estatal revelan que, en cuanto a los canales a través de los cuales se ejecutaron estas transacciones, el 55.5 % se envió a través de empresas remesadoras; mientras el 39.9 % fue mediante instituciones bancarias; el 3.9 % en efectivo; el 0.6 % en las billeteras digitales de criptomonedas; y el 0.2 % en recargas de teléfonos móviles.
Con respecto a la remesa mensual promedio que llegó a las casas de los salvadoreños, el los datos indican que en 2025 esta ascendió a $308, y el departamento con mayor recepción fue San Salvador con $1,643.5 millones; seguido por San Miguel con $931.2 millones; La Libertad con $721.9 millones, Santa Ana con $668.3 millones; y Usulután con $620.6 millones; a su vez, el que menor entrada reportó fue Cuscatlán con $240.1 millones.
Principal
Jóvenes se gradúan de habilidades blandas en San Miguel
Un total de 43 jóvenes de San Miguel dieron un gran paso hacia su futuro profesional al graduarse en habilidades blandas (competencias sociales, emocionales y de comportamiento) para la empleabilidad.
El proceso formativo fue gracias al apoyo académico de la Universidad de Oriente (UNIVO) y al financiamiento del Proyecto LAMARR de Expertise France y la Unión Europa en El Salvador, informó World Vision El Salvador a través de sus redes sociales.
Esta formación forma parte del Portafolio de Proyectos Súper Pilas de World Vision El Salvador, incluido el proyecto RISE, que impulsa a jóvenes a desarrollar competencias claves como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas, preparándolos para nuevas oportunidades laborales.
«Actualmente, 43 jóvenes migueleños están mejor preparados para construir un futuro lleno de posibilidades. ¡Felicitaciones a cada uno por su esfuerzo, disciplina y compromiso!», publicó en sus redes sociales World Vision El Salvador.
Para World Vision El Salvador, este logró significa un orgullo para la institución al profesionalizar a jóvenes que próximamente se van a enfrentar a un nuevo trabajo y aplicaran todo su conocimiento adquirido en la universidad.
Jetset
El «efecto Shakira»: Un imperio más allá de la música
Lo que comenzó en 1991 como la carrera de una joven promesa en Barranquilla se ha transformado, 34 años después, en uno de los conglomerados comerciales más sólidos del mundo del entretenimiento.
Con un catálogo de 12 álbumes que han vendido 125 millones de copias, Shakira no solo es una leyenda de la música, sino una de las empresarias más astutas del sector. Con su histórica gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», no solo reafirma su vigencia vocal, sino su agudeza como estratega financiera.
UN TOUR PARA LA HISTORIA
En 2025, la artista batió todos los récords posibles. Su gira mundial se consolidó como la mujer latina más taquillera de la historia, según el reporte oficial de Billboard Boxscore, recaudando más de $327.4 millones con solo 64 de los 82 conciertos previstos.
• México: Shakira rompió un récord histórico en el Estadio GNP Seguros con 12 fechas consecutivas, sumando un total de 780,000 asistentes solo en la capital mexicana.
• Colombia: su regreso tras seis años fue un motor económico para su país natal. Cuatro conciertos en Bogotá y Barranquilla movilizaron a más de 376,000 asistentes y más de 206,000 millones de COP (pesos colombianos), impulsando sectores como el turismo y la hotelería, que registró ocupaciones del 100 % en ciudades como Cali.
• Rentabilidad: se estima que cada concierto genera cerca de $2.3 millones, cifra que aumenta gracias al «merchandising» (15 % extra de ingresos) y derechos de transmisión.
DIVERSIFICACIÓN: EL SECRETO DE SU FORTUNA
Sin embargo, la música es solo una pieza del rompecabezas. La fortuna de Shakira se apoya en una diversificación inteligente de activos:
1. Fragancias: su línea S by Shakira es un éxito masivo. En Colombia, sus fragancias se comercializan entre los $91,000 y $139,000 COP, asegurando un flujo de caja constante en el sector de consumo masivo.
2. Inversiones en Startups: a través de She Wolf Investment, la cantante apostó por empresas de consumo masivo en EE. UU., como Magic Spoon y Wild Things Snacks, demostrando su interés por el sector de alimentos saludables.
3. Alianzas globales: desde contratos millonarios con Pepsi y Oral-B, hasta su icónica colaboración con Fisher-Price en 2014, cuyas ganancias se destinaron a su Fundación Pies Descalzos, creada en 1998 para apoyar la educación infantil. Además, plataformas de streaming y productoras audiovisuales compiten por los derechos de transmisión de sus conciertos.
4. Conciertos privados: para el mercado corporativo y de ultralujo, Shakira mantiene una tarifa de 1,270 millones de COP por hora, consolidándose como una de las artistas más exclusivas del mundo.
5. Gestión de activos en España: durante su residencia en Europa, lideró empresas como Fire Rabbit SL (gestión de activos mobiliarios) y Global Golden Tour, dedicada a la logística de grandes eventos internacionales.
6. Cine y TV: su capacidad para capitalizar su imagen la ha llevado a contratos icónicos, como las ediciones de la muñeca Barbie inspiradas en ella (2001- 2002). Su paso como jurado en The Voice (2013) y su rol como Gazelle en la película de Disney «Zootopia» (2016) no solo generaron ingresos directos, sino que mantuvieron su marca vigente en el mercado anglosajón, preparando el terreno para el éxito masivo de su show en el Super Bowl 2020. Con 95 millones de discos vendidos y más de 60.
7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Shakira ha demostrado que su lema es una realidad de mercado: en 2026, las mujeres ya no solo lloran, sino que facturan a través de un ecosistema que incluye bienes raíces, inversiones en capital de riesgo y una marca personal inquebrantable.
Jetset
Henry Cavill muestra sus primeras imágenes como el nuevo «Highlander»
«Al final solo quedará uno» y ese uno es Henry Cavill, quien ha mostrado este miércoles las primeras imágenes de cómo lucirá como protagonista de la próxima adaptación cinematográfica de «Highlander».
«¡Feliz primer vistazo para Highlander! Este ha sido todo el viaje para mí, del cual os contaré todo sobre cuando sea el momento adecuado, pero es un momento especial para poder compartir esto. Espero que disfrutes», publicó Cavill en sus redes sociales junto a dos postales.
En ambas imágenes se ve un Cavill con el icónico look de «El Inmortal»: chaqueta larga, colores oscuros, apariencia sobria y sombría y la espada con la que luchará por convertirse en «El Único de los Inmortales».
Por el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre esta nueva puesta en escena de «Highlander». Únicamente se conoce que será dirigida por Chad Stahelski, director de la primera entrega de la franquicia de «John Wick».
Medios especializados en farándula han hecho eco de este dato, resaltando el parecido de las imágenes de Cavill como «Highlander» con la fotografía y cinematografía características de la saga de John Wick, lo que pueden dar luces del matiz que tendrá la historia.
El cast de esta nueva adaptación incluirá también a Karen Gillan, conocida por dar vida a Nébula en «Guardianes de la Galaxia»; Russel Crowne, por películas como «Gladiador» y «Una Mente Brillante»; y Dave Bautista, exluchador de la WWE y quien también compartió créditos con Gillan en «Guardianes de la Galaxia».
La primera vez que la historia de «Highlander» fue llevada al cine fue en 1986 y protagonizada por Christopher Lambert junto a Sean Connery. Lambert dio vida a Connor MacCleod, un escocés que descubre su inmortalidad e investiga todo sobre la leyenda de una raza de humanos de la cual se profetiza que solo quedará uno de ellos.
La película de 1986 tuvo un elemento adicional que incrementó su popularidad: la participación de la banda Queen en el soundtrack, con la canción «Princes of the Universe», uno de los grandes temas de la historia del rock.
Luego, en 1992 y tras una secuela cinematográfica fallida por su poca recepción y malas críticas, llegó una versión para TV con Adrian Paul como protagonista, dando vida a Duncan MacCleod, primo de Connor y quien también lucha por ser un inmortal en la época actual