Henry Cavill muestra sus primeras imágenes como el nuevo «Highlander»
«Al final solo quedará uno» y ese uno es Henry Cavill, quien ha mostrado este miércoles las primeras imágenes de cómo lucirá como protagonista de la próxima adaptación cinematográfica de «Highlander».
«¡Feliz primer vistazo para Highlander! Este ha sido todo el viaje para mí, del cual os contaré todo sobre cuando sea el momento adecuado, pero es un momento especial para poder compartir esto. Espero que disfrutes», publicó Cavill en sus redes sociales junto a dos postales.
En ambas imágenes se ve un Cavill con el icónico look de «El Inmortal»: chaqueta larga, colores oscuros, apariencia sobria y sombría y la espada con la que luchará por convertirse en «El Único de los Inmortales».
Por el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre esta nueva puesta en escena de «Highlander». Únicamente se conoce que será dirigida por Chad Stahelski, director de la primera entrega de la franquicia de «John Wick».
Medios especializados en farándula han hecho eco de este dato, resaltando el parecido de las imágenes de Cavill como «Highlander» con la fotografía y cinematografía características de la saga de John Wick, lo que pueden dar luces del matiz que tendrá la historia.
El cast de esta nueva adaptación incluirá también a Karen Gillan, conocida por dar vida a Nébula en «Guardianes de la Galaxia»; Russel Crowne, por películas como «Gladiador» y «Una Mente Brillante»; y Dave Bautista, exluchador de la WWE y quien también compartió créditos con Gillan en «Guardianes de la Galaxia».
La primera vez que la historia de «Highlander» fue llevada al cine fue en 1986 y protagonizada por Christopher Lambert junto a Sean Connery. Lambert dio vida a Connor MacCleod, un escocés que descubre su inmortalidad e investiga todo sobre la leyenda de una raza de humanos de la cual se profetiza que solo quedará uno de ellos.
La película de 1986 tuvo un elemento adicional que incrementó su popularidad: la participación de la banda Queen en el soundtrack, con la canción «Princes of the Universe», uno de los grandes temas de la historia del rock.
Luego, en 1992 y tras una secuela cinematográfica fallida por su poca recepción y malas críticas, llegó una versión para TV con Adrian Paul como protagonista, dando vida a Duncan MacCleod, primo de Connor y quien también lucha por ser un inmortal en la época actual
Bad Bunny no cobrará por su presentación en el Super Bowl 2026
A pocos días de que se celebre el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha generado curiosidad entre fanáticos y medios por el tema de su remuneración por el esperado show de medio tiempo.
Contrario a lo que ocurre en la mayoría de los conciertos, Bad Bunny no cobrará ningún pago por su actuación durante el espectáculo central del partido más visto del año, una tradición que se ha mantenido en las últimas ediciones del Super Bowl.
La explicación principal detrás de esta decisión es que la exposición que ofrece el evento supera por mucho cualquier pago directo, debido a que el Super Bowl es visto por cientos de millones de personas en todo el mundo, lo que incrementa de forma significativa la visibilidad y reproducciones de la música del artista en plataformas digitales. Por ejemplo, tras su presentación en el halftime show anterior, Kendrick Lamar vio un aumento considerable en reproducciones de sus canciones en servicios de streaming.
Además de no recibir un pago convencional, Bad Bunny y otros artistas que se han presentado en este espacio suelen colaborar con el patrocinador oficial (este año es Apple Music) y aportar parte de los costos de producción del espectáculo, que puede implicar inversiones millonarias.
J Balvin se suma al Super Bowl como capitán en partido de flag football
Los New England Patriots de Christian González y Andy Borregales, jugadores de raíces colombianas y venezolanas, se enfrentarán a los Seattle Seahawks en la edición 60 del Super Bowl, que tendrá como protagonista del espectáculo musical al puertorriqueño Bad Bunny.
La final de la liga de fútbol americano (NFL) tendrá lugar el 8 de febrero en Santa Clara, a las afueras de San Francisco (California).
Un día antes, y como parte de una intensa semana de eventos, un grupo de figuras del deporte y entretenimiento se reunirá para disputar un partido de flag football, una modalidad sin contacto del fútbol americano.
J Balvin y el comediante estadounidense Druski capitanearán a los dos equipos, que contarán también con la estrella del flag football mexicano Diana Flores y los ex quarterbacks de la NFL Cam Newton y Michael Vick, según anunció este martes la liga.
«Ser parte de un enorme juego de bandera como este durante la semana del Super Bowl va a ser increíble», dijo J Balvin en el comunicado. «Estoy listo para liderar a mi equipo, traer la vibra y montar un espectáculo divertido que los fans recordarán».
El cantante y productor de Medellín, que tiene 50 millones de seguidores en Instagram, ya participó en el Super Bowl de 2020, cuando subió al escenario de Miami junto al propio Bad Bunny como invitados del show conjunto de Shakira y Jennifer López.
El juego de flag football, incluido en la previa del pasado Super Bowl de Nueva Orleans, se celebrará en el centro de convenciones Moscone de San Francisco y será retransmitido por YouTube.
En este deporte, que vivirá su estreno olímpico en los Juegos de Los Ángeles de 2028, no está permitido el contacto entre jugadores y, para recuperar el balón, las defensas deben arrebatarle al atacante una de las dos tiras de tela sujetas a sus caderas.
Juez de California reactiva demanda contra Marilyn Manson por agresión sexual
La querella, presentada en mayo de 2021 por un exasistente del músico, fue descartada en diciembre, cuando el juez del tribunal superior de Los Ángeles Steve Cochran falló a favor de la defensa de Manson por considerar que infringía el plazo de prescripción.
Pero la demandante, Ashley Walters, pidió a la corte reconsiderar su caso en enero, cuando entró en vigencia una ley que abre una ventana de dos años para casos de índole sexual que prescribieron.
«Examiné esto detenidamente», dijo el juez Cochran en una audiencia el lunes, citado por medios de comunicación locales. «Creo que la ley reactiva la demanda. Van rumbo [a juicio] nuevamente», resolvió Cochran.
Ashley Walters, quien trabajó con Manson Records entre 2010 y 2011, afirma que el roquero abusó de ella sexualmente y la agredió varias veces, además de hacerla viajar con drogas.
La también fotógrafa sostiene que Manson, nombre artístico de Brian Hugh Warner, alardeaba de violar mujeres y que llegó a mostrarle un video en el cual abusaba de una joven menor de edad.
El abogado de Manson, Howard King, sostuvo que la demanda no prosperará.
«Aunque la señora Walters presentó varias denuncias, ahora irrelevantes, sobre supuesto acoso laboral, no tiene ninguna demanda pendiente por agresión sexual según la definición del código penal, como sería exigido en virtud de la nueva ley, ni se le permite, según el fallo, añadir nuevas demandas», dijo King en una declaración enviada a la AFP este martes.
«El hecho innegable es que Warner nunca cometió ninguna agresión sexual», agregó.
Varias mujeres han señalado durante años a Manson, de 57 años, de abusos y ataques de índole sexual, entre ellas las actrices Esmé Bianco («Game of Thrones») y Evan Rachel Wood, expareja del músico.