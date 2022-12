Anitta derrocha sensualidad con un body lleno de transparencias que muestran su retaguardia

Terry Hall, líder de “The Specials”, murió a la edad de 63, informaron sus compañeros de banda la noche de este lunes, 19 de diciembre.

Escribiendo en Twitter, la agrupación británica de ska-punk expresó: “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que este país haya producido”.

No se dio la causa de la muerte y la banda pidió respeto por la familia de Hall.

“Todos los que lo conocieron y amaron, lo extrañarán profundamente y dejará el regalo de su notable música y su profunda humanidad. Terry a menudo abandonaba el escenario al final de los programas de afirmación de vida de ‘The Specials’ con tres palabras… ‘Amor, amor, amor’”, añadieron en su publicación.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp