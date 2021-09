VIDEO | Salió para escuchar un audio de su otro “amorcito”, pero dejó el bluetooth conectado al carro

Un hombre quedó en evidencia y expuesto en las redes sociales mediante un video grabado en el momento en que recibía un audio de su amante. Sin embargo, lo peculiar del caso es que dejó conectado el bluetooth del celular con el vehículo.

Este hecho se ha viralizado en las últimas horas por la astucia que creyó tener un hombre al salir del carro para escuchar el mensaje de “su otro amor”, sin percatarse que el audio se escucharía en el carro.

La esposa escuchó todo mientras el hombre estaba fuera del vehículo por lo que ella misma decidió grabar la situación para tener evidencia a la hora de confrontarlo. Posteriormente, la mujer se encargó de publicarlo.

“Hola mi amor, ¿por qué no me has mandado un mensaje? ¿estás con tu esposa o qué? ¿si nos vamos a ver hoy o no?” le dice la otra mujer.

Este video fue grabado en México y ha sido objeto de humor, burlas o, incluso, empatía por algunos que sienten pesar por lo que pudo sucederle a este hombre después.

VIDEO: https://bit.ly/2V9gfBy