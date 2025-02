VIDEO FUERTE: Un niño se suelta de la mano de su madre y un vehículo lo arrolla

Las imágenes consternan a los usuarios de las redes sociales por el impacto que deja en quienes las observan debido al trágico final.

Un niño se desprende la mano de su madre y segundos después llega al centro de una calle y es arrollado por un vehículo que transita a gran velocidad.

La madre intentaba abordar su vehículo. Cuando abrió la puerta, el niño corrió hacia la calle y los demás fue terrible.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

https://x.com/Gore_Centr/status/1885574900523687976

El video tiene una duración de siete segundos, pero fue el tiempo suficiente para reflejar el impresionante hecho de tránsito.

Las opiniones que generó este caso son diversas y se centran en la responsabilidad de la madre a la hora de cuidar a su hijo mientras sostenía una bolsa.

“Qué irresponsable la señora prefiere agarrar la mochila que al niño ojalá hubiera castigo para ella”, escribió Jordy Villa.

Por su lado, Iván afirmó: “Todos los que opinan que debió agarrar al niño y no la bolsa, se ve que no son padres. Si el niño tenía la intención de salir corriendo, lo hubiera hecho incluso estando adentro del carro y al menor descuido del padre. Soy papá de 3 y lo sé por experiencia. No es culpa de la mamá”.

