Salvadoreño se viraliza al buscar una señorita mayor de 35 años para formar un hogar

Cristiano Ronaldo androide no existe, pero una particular escena sí se vivió durante los Juegos Mundiales de Robots que se disputan en China: un robot marcó un golazo de tiro libre y celebró con el famoso “Siuuu” del astro portugués.

El curioso momento ocurrió durante una de las pruebas de fútbol de la competencia. El robot envió el balón al fondo de la portería, que no contaba con un robot arquero. Aunque inicialmente permaneció quieto, instantes después imitó el tradicional festejo de Cristiano Ronaldo.

La máquina incluso reprodujo el característico salto y el grito de “¡Siuuu!”, con una precisión que sorprendió a quienes presenciaron la escena.

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides se realizan en China y reúnen máquinas que compiten en diferentes disciplinas deportivas.

La edición de este año comenzó el viernes 22 de agosto y cuenta con más de mil competencias distribuidas en 51 pruebas. Además del fútbol, la competencia ya dejó registros llamativos en otras disciplinas.

Uno de los robots logró completar los 100 metros en 9,39 segundos, una marca que supera el récord mundial de Usain Bolt, establecido en 9,58 segundos. Otro alcanzó los 2,88 metros en salto de altura, superando ampliamente la marca registrada en la primera edición de estos juegos.

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