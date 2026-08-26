Virales
Salvadoreño se viraliza al buscar una señorita mayor de 35 años para formar un hogar
Un salvadoreño originario de El Rosario, Morazán, se viralizó en redes sociales luego de publicar un video en el que explica que busca una señorita para formar un hogar.
El hombre dijo llamarse Ernesto Armando y ser residente del cantón Ojos de Agua, en el distrito de El Rosario, Morazán.
Según explicó en el video, actualmente se encuentra soltero y busca una señorita mayor de 35 años, de preferencia cristiana, que esté dispuesta a acompañarlo para formar un hogar.
Ernesto Armando señaló que regresó a establecerse en El Salvador y que busca una pareja con quien formalizar una relación. “Si una mujer quiere formalizar un hogar… no tomo, no fumo y soy buen trabajador”, concluyó.
Virales
VIDEO | Motociclista presume peligrosas acrobacias con un bebé y una mujer a bordo
Un hombre fue captado realizando peligrosas acrobacias en motocicleta mientras transportaba a una mujer que llevaba un bebé en brazos, en la ciudad de Catamarca, Argentina.
De acuerdo con el video que se viralizó en redes sociales, ninguno de los ocupantes de la motocicleta llevaba casco ni elementos de protección mientras el conductor realizaba las maniobras.
Tras la difusión de las imágenes, las autoridades trabajan en identificar al conductor con el objetivo de suspender su licencia.
«UN ´WILLY´ CON EL GORDITO JAJAJA» I Se subieron a una moto sin casco con su bebé en brazos e hicieron una «willy».
Después de grabarse, publicaron el video en Whatsapp. Trabajan para identificar al conductor y sacarle la licencia de conducir.
Ocurrió en Catamarca. pic.twitter.com/3Fj4pBR9HG
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) August 26, 2026
Tecnología
Robot imita el festejo de Cristiano Ronaldo tras marcar un gol en China
Cristiano Ronaldo androide no existe, pero una particular escena sí se vivió durante los Juegos Mundiales de Robots que se disputan en China: un robot marcó un golazo de tiro libre y celebró con el famoso “Siuuu” del astro portugués.
El curioso momento ocurrió durante una de las pruebas de fútbol de la competencia. El robot envió el balón al fondo de la portería, que no contaba con un robot arquero. Aunque inicialmente permaneció quieto, instantes después imitó el tradicional festejo de Cristiano Ronaldo.
La máquina incluso reprodujo el característico salto y el grito de “¡Siuuu!”, con una precisión que sorprendió a quienes presenciaron la escena.
Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides se realizan en China y reúnen máquinas que compiten en diferentes disciplinas deportivas.
La edición de este año comenzó el viernes 22 de agosto y cuenta con más de mil competencias distribuidas en 51 pruebas. Además del fútbol, la competencia ya dejó registros llamativos en otras disciplinas.
Uno de los robots logró completar los 100 metros en 9,39 segundos, una marca que supera el récord mundial de Usain Bolt, establecido en 9,58 segundos. Otro alcanzó los 2,88 metros en salto de altura, superando ampliamente la marca registrada en la primera edición de estos juegos.
Principal
¿Qué significa “farmear aura”? La expresión que se volvió viral entre los jóvenes
Foto: Cortesía
“Farmear aura” se ha convertido en una expresión popular en redes sociales utilizada para describir la búsqueda de momentos en los que una persona proyecta seguridad, estilo o una actitud que la hace parecer “intocable” ante los demás.
El término combina “farming”, una palabra utilizada en videojuegos para referirse a la recolección repetitiva de recursos, con “aura”, un concepto asociado con la presencia o energía que transmite una persona.
De esta manera, “ganar aura” significa protagonizar una situación que genera admiración, mientras que cometer una vergüenza pública puede interpretarse como “perder aura”.
La expresión también se utiliza con sentido humorístico para convertir situaciones cotidianas en una especie de marcador imaginario de carisma. Entre los ejemplos se encuentran mantener la calma ante una provocación o, por el contrario, tropezarse en público.
En redes sociales, expresiones como “perder aura” o “ganar aura” se han convertido en una forma de relatar este tipo de experiencias.