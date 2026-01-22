Tres muertos en tiroteo al oeste de Sídney, Australia

Un emprendedor, identificado como Joseth de Jesús Morales Méndez, de 33 años, perdió la vida en un hecho violento ocurrido la tarde de este martes en la colonia Cocos Sur, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, al norte de Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima se encontraba descargando bolsas de fertilizantes de su vehículo cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes lo despojaron de sus pertenencias.

Durante el asalto, Morales Méndez recibió varios impactos de arma de fuego.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital del Valle, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Testigos indicaron que los responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo color negro, con rumbo desconocido.

Agentes policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de dar con el paradero de los responsables del nuevo crimen.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso.

Dolor y consternación por la muerte violenta del emprendedor

A través de redes sociales, familiares, amigos y conocidos han lamentado la muerte violenta del joven, a quien recordaron como «un chico muy trabajador».

Incluso la Municipalidad de Choloma emitió una nota de duelo donde se recordó al joven como un «emprendedor reconocido» y se condenó el hecho violento.

Por su parte, el club de ciclistas Sobrevivientes MTB Ocotepeque, Honduras, también emitió un acuerdo de duelo ya que era cuñado de uno de sus miembros.

En Facebook han dejado comentarios como: «Dios de fortaleza a sus padres y demás familiares»; «Que en paz descanse y mis condolencias a sus familiares, es lamentable que a un chico muy trabajador le hayan arrebatado su vida los dueños de lo ajeno» y «Joseth era una persona muy amable y servicial».

Cifras de homicidios en Honduras

De acuerdo con los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), desde el 1 de enero hasta el 14 de enero de este año se han registrado un total de 78 homicidios a nivel nacional.

Los departamentos con más casos son Yoro (12), Francisco Morazán (11) y Cortés (10).

