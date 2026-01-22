Internacionales
Sube a 55 el saldo de muertos en incendio de un centro comercial en Pakistán
El balance de muertos por el incendio de un centro comercial en la mayor ciudad de Pakistán ascendió al menos a 55 personas, informó este jueves un funcionario de Karachi a la AFP.
«Se han recuperado un total de 55 cadáveres desde la noche del sábado», cuando se produjo la emergencia, dijo Javed Nabi Khoso, subcomisionado del distrito sur.
Los familiares de los desaparecidos han criticado la lentitud de las operaciones en el Gul Plaza, un edificio de tres plantas y 1.200 tiendas, donde los rescatistas buscan restos humanos entre los escombros.
Más de 50 familias han proporcionado muestras de ADN, informó el miércoles a la prensa la funcionaria de salud Summaiya Syed.
En Karachi, una megalópolis que supera los 20 millones de habitantes, los incendios son habituales en los mercados y fábricas por sus deficientes infraestructuras, pero ninguno de la envergadura del registrado en el centro comercial afectado.
Faraz Ali, cuyo padre y hermano se encontraban dentro, dijo a la AFP que quiere «que se recuperen los cuerpos y se entreguen a sus familias».
Una comisión gubernamental inició una investigación, pero la causa del incendio no ha sido revelada.
El siniestro dejó además unos 30 heridos.
Tres muertos en tiroteo al oeste de Sídney, Australia
Tres personas han perdido la vida hoy jueves en un tiroteo ocurrido al este de Sídney, en el estado oriental australiano de Nueva Gales del Sur (NGS).
La Fuerza de la Policía de NGS informó mediante un comunicado que los servicios de emergencia recibieron noticias sobre un tiroteo en el pequeño condado de Lake Cargelligo, situado a 450 kilómetros al este de Sídney, sobre las 16:40 hora local del jueves.
La Policía confirmó que tres personas, dos mujeres y un hombre, habían muerto.
Un segundo varón ha sido trasladado al hospital con heridas graves, pero en condición estable.
La escena del crimen ha sido establecida. La Policía ha pedido al público en general evitar la zona y a los residentes permanecer en interiores.
‘Un chico muy trabajador’: matan a emprendedor durante asalto en Choloma
Un emprendedor, identificado como Joseth de Jesús Morales Méndez, de 33 años, perdió la vida en un hecho violento ocurrido la tarde de este martes en la colonia Cocos Sur, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, al norte de Honduras.
De acuerdo con reportes preliminares, la víctima se encontraba descargando bolsas de fertilizantes de su vehículo cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes lo despojaron de sus pertenencias.
Durante el asalto, Morales Méndez recibió varios impactos de arma de fuego.
Tras el ataque, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital del Valle, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Testigos indicaron que los responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo color negro, con rumbo desconocido.
Agentes policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de dar con el paradero de los responsables del nuevo crimen.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso.
Dolor y consternación por la muerte violenta del emprendedor
A través de redes sociales, familiares, amigos y conocidos han lamentado la muerte violenta del joven, a quien recordaron como «un chico muy trabajador».
Incluso la Municipalidad de Choloma emitió una nota de duelo donde se recordó al joven como un «emprendedor reconocido» y se condenó el hecho violento.
Por su parte, el club de ciclistas Sobrevivientes MTB Ocotepeque, Honduras, también emitió un acuerdo de duelo ya que era cuñado de uno de sus miembros.
En Facebook han dejado comentarios como: «Dios de fortaleza a sus padres y demás familiares»; «Que en paz descanse y mis condolencias a sus familiares, es lamentable que a un chico muy trabajador le hayan arrebatado su vida los dueños de lo ajeno» y «Joseth era una persona muy amable y servicial».
Cifras de homicidios en Honduras
De acuerdo con los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), desde el 1 de enero hasta el 14 de enero de este año se han registrado un total de 78 homicidios a nivel nacional.
Los departamentos con más casos son Yoro (12), Francisco Morazán (11) y Cortés (10).
Dos accidentes mortales en 48 horas desatan las dudas sobre el sistema ferroviario español
A 9:00 locales (20H00 GMT) del martes, «un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado» un tren de cercanías en el municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, informó la agencia de protección civil catalana.
Un maquinista en prácticas, que se encontraba en la cabina junto a otros compañeros y al conductor principal, falleció, y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según indicaron fuentes del gobierno catalán.
Las primeras hipótesis apuntan a que un muro se desprendió a causa del temporal de lluvias que afectó en los últimos días a Cataluña e impactó contra el tren.
Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de cercanías de esta poblada región del noreste español, que cada día utilizan miles de usuarios, quedó «suspendida (…) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura», indicó el gestor de la red Adif.
Este nuevo accidente se produjo mientras el país sigue conmocionado por la colisión de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, que dejó al menos 42 muertos el domingo, cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.
Los expertos todavía tratan de buscar las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde que en 2013 otro descarrilamiento causara la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.
La sucesión de tragedias puso en el punto de mira al servicio ferroviario español y al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que el lunes había prometido desde Adamuz dar con la verdad sobre un accidente del que todavía quedan muchos interrogantes.
El sindicato de conductores ferroviarios SEMAF anunció su intención de convocar una huelga general al considerar «inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril», según indicó en un comunicado.
«Esto es demasiado», escribió Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal partido de la oposición (PP, derecha), en X tras conocerse el accidente en Gelida, expresando su preocupación por lo ocurrido.
«Retrasos constantes, trenes llenos, averías, excusas y accidentes. Lo advertimos desde hace mucho tiempo. Ya basta», criticó de su lado la formación independentista catalana Junts per Catalunya en su cuenta de X.
El ministro de Transportes español, Óscar Puente, indicó que espera dialogar con los maquinistas para desconvocar la huelga y defendió que el accidente de Cataluña ocurrió por causas que «nada tienen que ver con el servicio ferroviario», sino más bien «meteorológicas».