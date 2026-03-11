Internacionales
Zoológico japonés niega que el macaco viral «Punch» esté siendo acosado
El zoológico japonés donde se encuentra el bebé macaco «Punch», convertido en una sensación de internet, negó esta semana que el mono sea víctima de acoso por sus compañeros de jaula como temen muchos internautas.
«Punch», un macaco de siete meses, fue abandonado por su madre y se volvió famoso después de que empezara a aferrarse a un peluche de orangután de IKEA para consolarse en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.
El mes pasado, el zoológico publicó en X que el macaco «había sido regañado muchas veces por otros monos».
Desde encontes empezaron a difundirse videos por internet en los que se le ve siendo perseguido por miembros del grupo, junto con acusaciones de que estaba siendo intimidado.
«Recibimos muchas muestras de preocupación de personas tanto en Japón como en el extranjero», señaló el zoológico en un comunicado el martes.
Sin embargo, «Punch» depende cada vez menos del peluche de orangután, ya que un número creciente de monos está empezando a cuidarlo o jugar con él, explicó la entidad.
«Si bien los individuos dominantes pueden mostrar acciones de disciplina hacia sus subordinados, como ocurre de forma natural entre los macacos, estas acciones en la sociedad de los macacos difieren de los abusos humanos», explicó.
«Punch pasa la mayor parte del día tranquilamente», añadió el zoológico.
El centro también advirtió que «’Punch’ se acostumbró a vivir en este grupo, por lo que separarlo implicaría el riesgo de que nunca pudiera volver a integrarse y tendría que vivir así el resto de su vida».
Rechazado por su madre, «Punch» fue criado en un entorno artificial tras nacer en julio y comenzó a entrenarse para reintegrarse en su grupo a principios de este año.
La situación del pequeño mono despertó un enorme interés en internet y generó una base de seguidores bajo la etiqueta #HangInTherePunch. Grandes multitudes comenzaron a acudir al zoológico y las ventas del peluche de orangután de IKEA se dispararon.
La organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) afirmó que el caso de «Punch» pone de relieve la crueldad de los zoológicos y pidió que sea trasladado a un «santuario de buena reputación donde pueda vivir en un entorno más natural».
Inditex (Zara) registra beneficio récord y minimiza impacto de la guerra
Inditex, propietario también de Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti, emplea a más de 160.000 personas y gestiona más de 5.400 tiendas en todo el mundo.
El impacto de la guerra «hasta la fecha en nuestras ventas ha sido limitado», se congratuló Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, con motivo de la presentación de los resultados anuales.
En su ejercicio anual, que finalizó el 31 de enero, el líder mundial de la moda asequible registró 6.220 millones de euros (unos 7.234 millones de dólares) de beneficios netos, un 6% más que el año anterior, en el que había marcado otro récord, indicó en un comunicado.
En Oriente Medio, «operamos a través de franquicias, que algunos de los días desde el inicio del conflicto (…) han estado cerradas, pero a día de hoy, mayoritariamente nuestra red de tiendas está abierta», detalló García Maceiras, sin dar una cifra precisa.
«No estimamos que esto pueda impactar en relación con los precios, dado que mantenemos desde hace mucho tiempo una política de precios estables», acotó en momentos en que los expertos temen un aumento de los precios al consumo en todo el mundo como consecuencia de la subida del petróleo.
García Maceiras estimó que «la diversificación» del grupo en su cadena de suministro y su flexibilidad» constituían «una ventaja competitiva» para Inditex «en un mundo tan cambiante».
Reforzar el crecimiento
El grupo español, presidido por Marta Ortega, hija del multimillonario y fundador de Inditex, Amancio Ortega, explicó el fuerte crecimiento por el dinamismo de sus ventas, que alcanzaron 39.864 millones de euros, frente a 38.630 millones de euros del ejercicio anterior (+3,2%).
El grupo precisó el miércoles que prevé inversiones «de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026» para «seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex».
El pasado octubre, Inditex inauguró un nuevo edificio de Zara con una superficie de más de 200.000 m² en su sede social, situada junto a la ciudad gallega de La Coruña, en el noroeste de España.
Estos resultados anunciados el miércoles se producen en un momento en que el grupo español se enfrenta a una competencia cada vez más dura en el sector, con la irrupción de marcas ultrabaratas como la cadena de origen chino Shein, que están desestabilizando a los actores tradicionales de la moda asequible.
A este entorno competitivo se añade también el clima de incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump en Estados Unidos, segundo mercado de Inditex después de España.
«Nuestra visión respecto de Estados Unidos es de continuar desarrollando proyectos, continuar mejorando nuestra presencia en el mercado», afirmó García Maceiras, preguntado sobre las tensiones entre Trump y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, muy crítico de la guerra en Irán.
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile
«Sí, juro», expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.
Kast, de 60 años, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos, con la instauración de un «gobierno de emergencia».
«Las cosas van a cambiar», dijo a la prensa este miércoles, minutos antes de convertirse en el nuevo mandatario.
Los chilenos abandonaron en los últimos años el anhelo de una nueva Constitución surgido con el estallido social de 2019. Boric fue uno de los principales impulsores de ese proceso que fracasó tras dos intentos de reforma.
El discurso de orden de Kast atrae a chilenos que buscan un freno a la delincuencia.
«Mis expectativas son esperanzadoras con Kast. Llevamos muchos años con mucho vandalismo y mucha delincuencia en Chile», dice a la AFP el vendedor José Miguel Uriona, de 65 años, en Valparaíso.
Los asesinatos y secuestros en Chile han aumentado y han llegado al país bandas extranjeras como el Tren de Aragua.
El derechista fue investido en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros, así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la premio Nobel venezolana María Corina Machado.
El petróleo se dispara tras la elección del hijo de Jamenei como nuevo líder de Irán
A esta ofensiva lanzada el 28 de febrero, la república islámica ha respondido bombardeando a sus vecinos del Golfo, apuntando especialmente contra bases militares estadounidenses e intereses económicos en la región.
Un bombardeo iraní provocó un incendio en la instalación petrolera de Al Ma’ameer, en Baréin, según un medio estatal.
Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz — por donde pasa el 20 % del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo — y el temor por la estabilidad en la región hacen cundir el pánico en los mercados.
Las bolsas europeas abrieron a la baja, con París cayendo 2,59 %; Fráncfort, 2,47 % y Londres, 1,57 % en las primeras transacciones.
En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una baja de cerca de 5 % y la de Seúl, en -6 %.
El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022, cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania.
Desde que empezó la guerra, el precio del barril de WTI ha subido un 70 %, algo nunca visto en un periodo tan corto.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo y afirmó que el aumento es un «pequeño precio a pagar» por eliminar la amenaza del programa nuclear iraní.
«Indefectible apoyo» de Rusia
Bajo las bombas, la república islámica nombró como nuevo guía supremo a Mojtaba Jamenei, un religioso de 56 años considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.
Fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, como sucesor de su padre, Alí Jamenei, asesinado en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel.
Trump, que la semana anterior ya mostró su disconformidad con una posible sucesión padre-hijo, había avisado antes del anuncio oficial que el nuevo líder no duraría «mucho tiempo» sin su aprobación.
También Israel había advertido la semana pasada que el nuevo guía supremo sería un «objetivo» a abatir.
Aun así, la Asamblea de Expertos afirmó que no dudó «ni un minuto» en tomar la decisión, celebrada por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, y facciones armadas iraquíes pro-Irán.
Medios oficiales iraníes difundieron imágenes de gente festejando por todo el país, ondeando banderas de la república islámica o sus celulares con la linterna encendida.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció por su parte su «indefectible apoyo» a Mojtaba Jamenei y China expresó su oposición a cualquier acción extranjera contra el nuevo dirigente.
Continuar «el juego»
En un ambiente de creciente tensión, Irán lanzó una puya a los países europeos, a los que acusó de haber contribuido a crear las condiciones para una ofensiva israeloestadounidense.
Según el portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai, el apoyo europeo al restablecimiento de sanciones contra Teherán en la ONU «envalentonó» a Estados Unidos e Israel.
Ninguno de los bandos ha mostrado voluntad conciliadora.
En una entrevista con el diario Times of Israel, Trump dijo el domingo que cualquier decisión sobre el fin de la guerra se tomaría junto a Netanyahu, de forma «mutua».
«Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego», advirtió por su parte el portavoz del comando militar central de Irán, Ebrahim Zolfaghari.
Este lunes, Irán continuó con sus ataques contra Israel, donde los rescatistas reportaron un muerto y dos heridos en el centro del país, y otros países de la región.
En Baréin, 32 civiles resultaron heridos por un dron iraní en Sitra, según el Ministerio de Salud.
Arabia Saudita indicó que interceptó cuatro drones que se dirigían hacia el yacimiento petrolero de Shaybah, en el sureste, que ya había sido atacado el domingo.
Por su parte, el ejército israelí anunció «una ola adicional de ataques» contra sitios de lanzamiento de misiles, centros de mando de los Guardianes de la Revolución y de la policía y una fábrica de motores de cohetes.
El domingo, bombardeó varios depósitos de carburante en Teherán, que sumieron a la ciudad en la oscuridad en pleno día.
En el frente libanés, las fuerzas israelíes afirmaron que reanudaron sus bombardeos contra «infraestructuras» del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en Beirut.
Por la noche, combatientes del movimiento chiita se enfrentaron a los helicópteros israelíes en el este del país, cerca de la frontera siria.