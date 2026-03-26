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Vicepresidente Ulloa encabeza graduación de sexta promoción del Diplomado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana
El Vicepresidente Félix Ulloa, presidió la graduación del VI Diplomado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, una iniciativa académica orientada a fortalecer el conocimiento, las capacidades técnicas, la participación del funcionariado público y de otros actores vinculados al desarrollo regional.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que esta iniciativa refleja que Centroamérica continúa siendo un tema de interés para la comunidad internacional, al tiempo que, subrayó la relevancia de seguir promoviendo espacios de formación que permitan comprender con mayor profundidad los desafíos y oportunidades del proceso integracionista. En esa línea, señaló que la participación de funcionarios y profesionales de distintos países evidencia la vigencia del ideal morazánico y la necesidad de fortalecerlo con una visión comprometida.
Advirtió que la integración centroamericana atraviesa actualmente uno de sus momentos más complejos desde la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en diciembre de 1991, al señalar que el sistema enfrenta una crisis de efectividad y legitimidad institucional. En esa línea, sostuvo que, desde la creación de este marco fundacional, el proceso integracionista no había experimentado un escenario tan desafiante como el actual.
Por lo que afirmó, estos diplomados no solo dejan conocimientos técnicos, sino también una responsabilidad concreta para que sus participantes sean voceros del ideal de integración. Señaló que, desde sus distintos espacios de trabajo, están llamados a contribuir al funcionamiento efectivo de las instituciones que conforman el ecosistema del SICA. Reiteró que la integración centroamericana debe asumirse como una herramienta estratégica para enfrentar los desafíos comunes de la región y avanzar hacia mayores niveles de articulación y coordinación.
La sexta edición del diplomado registró a 162 profesionales que concluyeron satisfactoriamente el programa, alcanzando una tasa de aprobación del 73%, lo que refleja una participación amplia y diversa en este proceso formativo. Además, contó con una significativa representación regional e internacional, con participación mayoritaria de El Salvador, así como de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Bolivia, República Dominicana, México, Chile, Belice y Argentina; además de representantes de Italia, Corea del Sur, Cuba y Ecuador.
En la entrega de diplomas también participaron la Directora Ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Santamaría y la Coordinadora de Proyecto de Hanns Seidel Stiftung Centroamérica y el Caribe, Abigail Lainez.
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Grúas gratis en todo el país con » MOP te asiste» durante Semana Santa
El ministro del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Herrera, anunció la activación del servicio gratuito de grúas como parte del plan “MOP Te Asiste”, que estará disponible a nivel nacional las 24 horas del día.
El servicio inició este 25 de marzo y se mantendrá hasta el lunes 6 de abril, cubriendo el periodo de Semana Santa, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los conductores ante cualquier emergencia vial.
Las autoridades destacaron que cualquier persona podrá acceder al servicio sin costo, sin importar el lugar o la hora, incluso con traslado hasta su vivienda si es necesario, garantizando así mayor seguridad y tranquilidad en las carreteras del país.
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Acuerdo entre autoridades del TSE y PDDH refuerza garantías para las elecciones de 2027
Este miércoles 25 de marzo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Roxana Soriano, suscribió un acuerdo de cooperación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el marco de la preparación de las Elecciones Generales de 2027.
El convenio fue firmado junto a la procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien actuó en representación de la institución garante de los derechos humanos en el país. Este acuerdo establece mecanismos de coordinación interinstitucional, así como la articulación de esfuerzos técnicos y operativos durante el desarrollo del proceso electoral.
Durante el acto, Soriano destacó que la firma trasciende lo protocolario y representa un compromiso de fondo con el fortalecimiento democrático. “Más que formalizar un convenio es un compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro de nuestra nación”, expresó.
El acuerdo también busca robustecer las acciones de observación electoral, con énfasis en la promoción y garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. A través de este tipo de alianzas, se pretende asegurar procesos más transparentes, inclusivos y respetuosos del marco legal vigente.
Las autoridades subrayaron que la cooperación entre instituciones será clave para generar confianza en la población de cara a los comicios de 2027.
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Gobierno desplegará inspectores para verificar derechos laborales durante el asueto de Semana Santa 2026
Con el objetivo de proteger los derechos de la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) anunció que sus inspectores se desplegarán a nivel nacional durante el asueto vacacional de Semana Santa 2026. Los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril están establecidos como asuetos remunerados según el Código de Trabajo.
Aunque muchos salvadoreños aprovecharán estos días para actividades recreativas y descanso en familia, quienes laboren por mutuo acuerdo con su empleador tendrán derecho a un recargo del 100%, es decir, al pago doble de su jornada ordinaria.
El vocero del MTPS, Celso Aparicio, recordó que “si el empleado, de común acuerdo con el patrón, decide laborar, estos días deben ser remunerados con salario ordinario más un recargo del ciento por ciento”. Las inspecciones se realizarán en los 14 departamentos del país, priorizando comercios, empresas y centros de atención al público que permanezcan abiertos.
El Ministerio investigará cualquier denuncia de incumplimiento y aplicará sanciones que varían según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa. El despliegue busca disuadir violaciones y garantizar que se respete plenamente la legislación laboral durante el periodo vacacional.
Los trabajadores que consideren que sus derechos han sido vulnerados pueden denunciar de forma gratuita a través del Call Center 130 o acercándose a cualquiera de las sedes del MTPS a nivel nacional.