Vicepresidente Ulloa encabeza graduación de sexta promoción del Diplomado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana

El Vicepresidente Félix Ulloa, presidió la graduación del VI Diplomado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, una iniciativa académica orientada a fortalecer el conocimiento, las capacidades técnicas, la participación del funcionariado público y de otros actores vinculados al desarrollo regional.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que esta iniciativa refleja que Centroamérica continúa siendo un tema de interés para la comunidad internacional, al tiempo que, subrayó la relevancia de seguir promoviendo espacios de formación que permitan comprender con mayor profundidad los desafíos y oportunidades del proceso integracionista. En esa línea, señaló que la participación de funcionarios y profesionales de distintos países evidencia la vigencia del ideal morazánico y la necesidad de fortalecerlo con una visión comprometida.

Advirtió que la integración centroamericana atraviesa actualmente uno de sus momentos más complejos desde la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en diciembre de 1991, al señalar que el sistema enfrenta una crisis de efectividad y legitimidad institucional. En esa línea, sostuvo que, desde la creación de este marco fundacional, el proceso integracionista no había experimentado un escenario tan desafiante como el actual.

Por lo que afirmó, estos diplomados no solo dejan conocimientos técnicos, sino también una responsabilidad concreta para que sus participantes sean voceros del ideal de integración. Señaló que, desde sus distintos espacios de trabajo, están llamados a contribuir al funcionamiento efectivo de las instituciones que conforman el ecosistema del SICA. Reiteró que la integración centroamericana debe asumirse como una herramienta estratégica para enfrentar los desafíos comunes de la región y avanzar hacia mayores niveles de articulación y coordinación.

La sexta edición del diplomado registró a 162 profesionales que concluyeron satisfactoriamente el programa, alcanzando una tasa de aprobación del 73%, lo que refleja una participación amplia y diversa en este proceso formativo. Además, contó con una significativa representación regional e internacional, con participación mayoritaria de El Salvador, así como de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Bolivia, República Dominicana, México, Chile, Belice y Argentina; además de representantes de Italia, Corea del Sur, Cuba y Ecuador.

En la entrega de diplomas también participaron la Directora Ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Santamaría y la Coordinadora de Proyecto de Hanns Seidel Stiftung Centroamérica y el Caribe, Abigail Lainez.

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