Empresarial
UNINET El Salvador se consolida como líder en fibra óptica en la zona norte de San Salvador
La empresa 100% salvadoreña destaca por su expansión estratégica, cuatro sucursales físicas que acercan el servicio al cliente y un respaldo técnico de alto nivel a través de TECNNITEL S.A. de C.V., lo que le permite ofrecer no solo velocidad, sino también soporte ágil y beneficios constantes para fidelizar a su comunidad digital.Cobertura estratégica en expansiónUNINET cuenta actualmente con cobertura activa en los siguientes distritos:
- San Salvador Este: Distrito de Tonacatepeque
- San Salvador Oeste: Distritos de Apopa y Nejapa
- San Salvador Centro: Distritos de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado
- La Libertad Norte: Distrito de Quezaltepeque
Para brindar una atención cercana y eficiente, la empresa opera cuatro sucursales físicas estratégicamente ubicadas en estas zonas de influencia.Compromiso con la experiencia del clienteMás allá de la conectividad pura, UNINET destaca por su enfoque en la satisfacción del usuario. Ofrece múltiples canales de atención directa y soporte técnico ágil, incluyendo WhatsApp, oficinas comerciales, el sitio web oficial www.uninetsv.com y la línea de atención 7923-8226.Como parte de su estrategia de crecimiento responsable, la compañía impulsa constantemente mejoras en velocidad, beneficios comerciales exclusivos y campañas que premian la fidelidad de sus clientes, consolidando una comunidad digital sólida y de confianza a largo plazo.Respaldo técnico de alto nivelUNINET opera con el respaldo técnico y de ingeniería de TECNNITEL S.A. de C.V., una empresa especializada en soluciones corporativas de telecomunicaciones. Este soporte incluye:
- Diseño de redes de telecomunicación personalizadas
- Construcción e implementación de infraestructuras de red
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Soluciones seguras, escalables y preparadas para el crecimiento futuro
Esta alianza asegura que cada servicio cumpla con estándares técnicos profesionales y una visión estratégica de largo plazo.“En UNINET agradecemos profundamente la confianza de cada uno de nuestros clientes. Nuestro compromiso es continuar ofreciendo rapidez, estabilidad y calidad en cada conexión, respaldados por una ingeniería sólida y un equipo humano enfocado en servir. Crecemos gracias a la confianza de nuestra comunidad y trabajamos todos los días para estar a la altura de esa confianza.
Gerente General
TECNNITEL S.A. de C.V. / UNINET El SalvadorCon una visión clara de conectar a las personas con lo que realmente importa, UNINET continúa apostando por la innovación, la cercanía y la excelencia en el servicio, impulsando el desarrollo digital local en El Salvador.Listo, ahora sí entra como nota de verdad: titular arriba llamando la atención, dateline + lead que resume lo esencial y engancha, y después el cuerpo con los detalles. Si querés que el lead sea más corto o más agresivo, avísame y lo afino.
Empresarial
Digicel celebra el regreso a clases con DigiPremios, 100 kits escolares y acceso a ChatGPT
San Salvador, enero de 2026. El regreso a clases ya no tiene por qué ser una preocupación. Este año, Digicel lo convierte en una oportunidad para ganar, aprender y ahorrar con el lanzamiento de DigiPremios Back to School, una promoción que premia a sus clientes con 100 kits escolares completos y, por si fuera poco, con acceso a ChatGPT en sus paquetes y planes pospago para que puedan aprovechar sus datos en una de las aplicaciones más innovadoras del momento.
Del 13 al 31 de enero, los clientes prepago y pospago participan automáticamente al recargar, comprar paquetes, pagar su factura o contratar planes, acumulando puntos para ganar uno de los kits que incluyen mochila, lonchera, cuadernos, colores, lápices y lapiceros. En total, serán 100 ganadores, 50 prepago y 50 pospago, seleccionados en un sorteo el próximo 2 de febrero.
Con DigiPremios, usar Digicel tiene recompensa. Cada dólar cuenta, cada compra suma y cada acción acerca a los clientes a premios reales y herramientas digitales que fortalecen el aprendizaje y el desarrollo académico.
“Queremos que nuestros clientes vivan el regreso a clases con tranquilidad, entusiasmo y confianza. Con DigiPremios, transformamos su consumo diario en oportunidades para sus hijos. Además, al incluir ChatGPT en nuestros paquetes, les permitimos aprovechar sus datos para investigar, estudiar y crear sin límites”, destacó Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel El Salvador.
Más que una promoción, DigiPremios se ha convertido en una plataforma que conecta conectividad, educación e innovación. Los kits escolares y el acceso a herramientas como ChatGPT representan un respaldo integral para los estudiantes, impulsándolos a comenzar el año motivados, preparados y con todas las herramientas necesarias.
¿Cómo ganar con DigiPremios?
Durante la promoción, los clientes acumulan puntos automáticamente al:
- Comprar paquetes prepago
- Adquirir SIM prepago
- Pagar factura pospago
- Contratar planes pospago
- Comprar paquetes desde la App MyDigicel
Cada $1 equivale a 1 punto y todos los puntos participan en el sorteo final.
Los detalles completos están disponibles en:
https://digipremios.digicel.com.sv/api/Informacion/Get
Esta edición continúa el éxito de campañas anteriores como DigiPremios Navidad, donde dos clientes ganaron kits completos para renovar su hogar.
Ganadores DigiPremios Navidad
Eduardo Ezequiel Angulo de León
Karla Marisol Rubio
Con esta nueva edición, Digicel reafirma que premiar a sus clientes no es una tendencia, sino una promesa permanente. DigiPremios sigue creciendo, sorprendiendo y demostrando que con Digicel, cada conexión también impulsa el aprendizaje.
Empresarial
COINGT: El token salvadoreño que financia el Corredor Interoceánico de Guatemala
En un paso que combina innovación financiera con desarrollo de infraestructura regional, COINGT se consolida como el primer activo digital aprobado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador para financiar el Corredor Interoceánico de Guatemala, uno de los megaproyectos logísticos más relevantes de Centroamérica.A diferencia de muchas criptomonedas especulativas, COINGT ofrece un respaldo tangible: representa derechos económicos sobre acciones de la sociedad emisora, integrada al Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA).
El token financia la regularización, unificación y desarrollo de una franja terrestre estratégica de 372 kilómetros que conectará los océanos Atlántico y Pacífico.El proyecto subyacente —en desarrollo durante más de 26 años— incluye puertos de aguas profundas en ambos litorales, ferrocarril de carga y pasajeros, autopistas de peaje, oleoductos, gasoductos, fibra óptica, líneas de energía y agua, además de seis complejos industriales clave.
La iniciativa busca reducir costos logísticos, potenciar el comercio global y posicionar a Centroamérica (con énfasis en Guatemala, El Salvador y Honduras) como un nodo estratégico alternativo al Canal de Panamá, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y alta demanda marítima.
“El Corredor Interoceánico de Guatemala nos va a beneficiar a todos”, afirmó Guillermo Catalán, presidente de CIGSA. “Va a atraer empresas que aprovecharán nuestra posición geográfica para hacer más eficiente el intercambio comercial mundial”.Julio Sibrián, project manager de COINGT por parte de GIGSA, destacó: “COINGT es una oportunidad para involucrarse en un proyecto que transformará la realidad regional”.Respaldo real y regulación estricta COINGT opera bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, con supervisión de la CNAD —considerada un estándar regional comparable a la SEC—.
Incluye procesos obligatorios de KYC, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.Los tenedores del token acceden a derechos económicos equivalentes al 7.6612 % de los dividendos generados por la empresa vinculada al corredor. Su valor se vincula directamente al avance de la infraestructura, la incorporación de operadores internacionales y el desarrollo progresivo de las tierras asociadas.Detalles de la emisiónLa emisión pública inicial busca recaudar hasta $325 millones, con una primera fase de $38.52 millones.
Fue lanzado el 16 de febrero de 2025, y el activo se listará en VLRM Markets (plataforma regulada de Valereum PLC). Las adquisiciones se realizan a través de entidades autorizadas como DitoBanx, con verificación estricta de identidad.El proyecto optó por El Salvador como sede financiera precisamente por su marco legal pionero y la certeza jurídica que ofrece la CNAD.
Visión regional y oportunidades de inversiónCOINGT democratiza el acceso a un proyecto de escala macro: permite que pequeños y medianos inversionistas participen en una iniciativa de infraestructura real, con potencial para generar empleo, atraer inversión extranjera y fortalecer la integración logística de Centroamérica.Más detalles sobre el activo, el proceso de compra y documentación regulatoria están disponibles en el sitio oficial: coingt.com.Con COINGT, El Salvador reafirma su posición como hub de innovación en activos digitales, mientras Guatemala avanza en un corredor que podría redefinir el comercio en la región.
Empresarial
Banco Cuscatlán y Visa regalan 2 Skybox de lujo en el Mundial 2026
Banco Cuscatlán y Visa elevan la experiencia del fútbol al máximo nivel con una promoción exclusiva que lleva a sus clientes premium directo al corazón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un gesto que reconoce la lealtad y el estatus de sus tarjetahabientes más distinguidos, el banco salvadoreño lanza “Vive la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a otro nivel”, una campaña dirigida exclusivamente a usuarios de tarjetas Visa Signature, Visa Lifemiles Infinite y Visa Private Issue Cuscatlán emitidas en El Salvador.
La iniciativa premia con dos paquetes dobles Skybox para presenciar un partido de la ronda de 32 (octavos de final, según el formato ampliado del torneo) en el imponente Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos.
Este venue, uno de los más modernos del continente y sede confirmada de ocho encuentros del Mundial —incluyendo fase de grupos, ronda de 32, octavos y una semifinal—, se convertirá en el escenario de lujo para esta experiencia irrepetible.¿Qué incluye cada paquete ganador?Cada uno de los dos ganadores recibirá para dos personas:Boletos aéreos internacionales en clase Business.
.
.
Hospedaje de 5 días y 4 noches en hotel cinco estrellas, en suite de lujo con desayuno diario incluido.
Transporte terrestre completo y coordinado por Visa (traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, puerta a puerta para eventos).
Acceso VIP a un Skybox privado —palco de lujo climatizado con vistas privilegiadas, asientos premium, atención personalizada, gastronomía exclusiva y amenidades de alto nivel—.
Tarjeta prepago Visa por US$600.
Regalos exclusivos y artículos de amenidad.
Asistente personalizado para coordinar experiencias premium, gastronomía y actividades en Atlanta.
Cómo participar: acumula y ganaLa promoción está activa desde el 9 de enero hasta el 15 de marzo de 2026. Las formas de obtener números electrónicos para el sorteo son claras y directas:Por cada US$5,000 acumulados en compras (nacionales o internacionales) con las tarjetas participantes → 5 números electrónicos.
Al contratar o activar una nueva tarjeta elegible y realizar cualquier compra → 5 números electrónicos automáticos.
El sorteo se realizará el 24 de marzo de 2026. Los ganadores serán notificados y anunciados en el sitio web oficial de Banco Cuscatlán y sus redes sociales en un plazo máximo de dos días calendario posteriores al evento.Esta no es una simple entrada a un partido: es un reconocimiento a la excelencia, una puerta abierta a privilegios que trascienden lo ordinario y momentos que se graban para siempre. Un Skybox en el Mundial no es solo un asiento; es vivir el fútbol desde la cúspide.Para detalles adicionales o consultas, los clientes pueden contactar al Contact Center de Banco Cuscatlán al 2212-2000.
Banco Cuscatlán y Visa no solo invitan a ver el Mundial: invitan a vivirlo en grande. ¿Estás listo para elevar tu juego? Participa y descubre si Atlanta te espera desde las alturas.
.