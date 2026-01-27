Principal
Norman Quijano fue trasladado a un centro penitenciario para cumplir su condena
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos y trasladado a un centro penitenciario en El Salvador, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.
Quijano fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014.
El traslado del exfuncionario marca el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, luego de que la justicia confirmara su culpabilidad y dictara medidas complementarias, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Autoridades penitenciarias recibieron a Quijano en cumplimiento de los protocolos de seguridad, asegurando que permanecerá bajo custodia mientras se cumple la totalidad de la condena.
Empresarial
UNINET El Salvador se consolida como líder en fibra óptica en la zona norte de San Salvador
La empresa 100% salvadoreña destaca por su expansión estratégica, cuatro sucursales físicas que acercan el servicio al cliente y un respaldo técnico de alto nivel a través de TECNNITEL S.A. de C.V., lo que le permite ofrecer no solo velocidad, sino también soporte ágil y beneficios constantes para fidelizar a su comunidad digital.Cobertura estratégica en expansiónUNINET cuenta actualmente con cobertura activa en los siguientes distritos:
- San Salvador Este: Distrito de Tonacatepeque
- San Salvador Oeste: Distritos de Apopa y Nejapa
- San Salvador Centro: Distritos de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado
- La Libertad Norte: Distrito de Quezaltepeque
Para brindar una atención cercana y eficiente, la empresa opera cuatro sucursales físicas estratégicamente ubicadas en estas zonas de influencia.Compromiso con la experiencia del clienteMás allá de la conectividad pura, UNINET destaca por su enfoque en la satisfacción del usuario. Ofrece múltiples canales de atención directa y soporte técnico ágil, incluyendo WhatsApp, oficinas comerciales, el sitio web oficial www.uninetsv.com y la línea de atención 7923-8226.Como parte de su estrategia de crecimiento responsable, la compañía impulsa constantemente mejoras en velocidad, beneficios comerciales exclusivos y campañas que premian la fidelidad de sus clientes, consolidando una comunidad digital sólida y de confianza a largo plazo.Respaldo técnico de alto nivelUNINET opera con el respaldo técnico y de ingeniería de TECNNITEL S.A. de C.V., una empresa especializada en soluciones corporativas de telecomunicaciones. Este soporte incluye:
- Diseño de redes de telecomunicación personalizadas
- Construcción e implementación de infraestructuras de red
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Soluciones seguras, escalables y preparadas para el crecimiento futuro
Esta alianza asegura que cada servicio cumpla con estándares técnicos profesionales y una visión estratégica de largo plazo.“En UNINET agradecemos profundamente la confianza de cada uno de nuestros clientes. Nuestro compromiso es continuar ofreciendo rapidez, estabilidad y calidad en cada conexión, respaldados por una ingeniería sólida y un equipo humano enfocado en servir. Crecemos gracias a la confianza de nuestra comunidad y trabajamos todos los días para estar a la altura de esa confianza.
Gerente General
TECNNITEL S.A. de C.V. / UNINET El SalvadorCon una visión clara de conectar a las personas con lo que realmente importa, UNINET continúa apostando por la innovación, la cercanía y la excelencia en el servicio, impulsando el desarrollo digital local en El Salvador.Listo, ahora sí entra como nota de verdad: titular arriba llamando la atención, dateline + lead que resume lo esencial y engancha, y después el cuerpo con los detalles. Si querés que el lead sea más corto o más agresivo, avísame y lo afino.
Principal
Estados Unidos entrega a Norman Quijano para cumplir condena de cárcel
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las elecciones de 2014, Norman Quijano, arribó la tarde de este lunes a El Salvador procedente de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de la República.
«Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó el ministerio público.
En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Los magistrados del tribunal superior le impusieron la condena por haberse reunido con pandillas y negociar con los principales cabecillas, una gama de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción que fue calificada por la Cámara como fraude electoral.
Pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, incriminaron al político, así quedó establecido en la sentencia que ya cobró firmeza.
«Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA», menciona la Fiscalía en su publicación.
Durante el juicio, los magistrados le dieron validez a videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por ARENA.
A cambio, Quijano les dijo a los pandilleros que si le daban el voto cuando él estuviera en la presidencia iba a invertir en beneficio de las pandillas $100 millones y que ese dinero iba a salir del presupuesto general de la nación.
La Cámara también escuchó la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo expresado por Noé reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
«Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña. Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia», destacó la Fiscalía.
Otros políticos condenados
Por haberse reunido con los principales cabecillas de las pandillas y negociar votos para las elecciones presidenciales de 2014, así como legislativas y municipales de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, condenó el septiembre del año pasado al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; también a los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, estos tres últimos son prófugos.
Al exdiputado y exministro de Seguridad, Benito Lara, así como al exministro de Gobernación Arístides Valencia, la pena impuesta es de 28 años; 20 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.
A Ernesto Muyshondt, el tribunal lo sentenció a una condena de 18 años de prisión, seis años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral.
Para los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, la condena es de 18 años; 12 por fraude electoral y seis por agrupaciones ilícitas.
Principal
Gobierno de El Salvador entregará 16 tipos de paquetes escolares según el nivel educativo
El Gobierno de El Salvador entregará de 16 tipos de paquetes escolares, diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de los estudiantes del sistema público, como parte de la estrategia para garantizar el acceso a herramientas digitales.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la ministra de Educación, Karla Trigueros.
De acuerdo con la funcionaria, los paquetes serán entregados de forma gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar ningún pago ni trámite adicional para acceder a este beneficio.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», indicó Trigueros.
Trigueros enfatizó que el único requisito para recibir los paquetes escolares es que los estudiantes estén debidamente inscritos en un centro educativo del sistema público, asegurando que no se deben llenar formularios ni entregar dinero a cambio del paquete.
La ministra explicó que los paquetes han sido diseñados de manera diferenciada, iniciando desde la primera infancia hasta el nivel de bachillerato, incorporando uniformes, útiles escolares, libros y dispositivos tecnológicos, según el nivel académico.
«Son 16 tipos de paquetes escolares. En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas», explicó la ministra.
Para los estudiantes de primer grado, el apoyo incluirá un dispositivo de mayor tamaño (Tablet de 10”), además del kit tradicional de útiles y uniforme escolar.
En el caso de cuarto grado, el paquete escolar incorporará una computadora, fortaleciendo el acceso a la tecnología desde edades tempranas.
«Todos los estudiantes de cuarto grado recibirán una computadora, además de uniformes, libros y útiles escolares», explicó la funcionaria.
Apoyo a estudiantes de bachillerato
Para el nivel de educación media, los paquetes también contemplan dispositivos electrónicos para aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público.
«En bachillerato, los estudiantes recibirán uniformes, libros, útiles escolares y dispositivo electrónico si es la primera vez que ingresan al sistema público», dijo.
Asimismo, la ministra aclaró que los estudiantes que concluyan el bachillerato no devolverán los equipos tecnológicos, los cuales podrán ser utilizados para continuar su formación académica o incorporarse al mercado laboral.
El Salvador ha realizado una inversión histórica de más de $800 millones en dispositivos tecnológicos, lo que ha beneficiado a los estudiantes del sistema público y ha significado un apoyo económico para las familias salvadoreñas.
La entrega de estos paquetes escolares forma parte de los esfuerzos del Estado para cerrar brechas digitales y garantizar condiciones equitativas de aprendizaje para los estudiantes del sistema público a nivel nacional.