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Tribunal comienza a recibir declaración de testigos contra cabecillas de la MS
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, ha continuado este martes con la recepción de la prueba testimonial que la Fiscalía General de la República ha ofrecido en la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha enjuiciados por más de 47,000 delitos.
Para la segunda jornada está programada la declaración de cuatro testigos quienes aportarán información de los crímenes perpetrados por los cabecillas de la esa estructura.
El tribunal recibirá cientos de testimonios, se estima que por cada homicidio declare una persona, en total son 450 casos de homicidio con un total de 29,000 víctimas, además de los testigos por los otros delitos por los que son enjuiciados los terroristas.
El ministerio público ha presentado como prueba 125 audios, los fiscales pidieron al juez que se reproduzcan, las prolongadas comunicaciones entre los cabecillas con otros miembros de la MS, las cuales fueron obtenidas a través de escuchas telefónicas.
En los audios se escucha las órdenes que los ranfleros, corredores y jefes de clicas dieron para cometer delitos y también la planificación de cada uno de los crímenes
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Presidente Bukele sigue con alta aprobación internacional
Durante este año, el presidente de la república Nayib Bukele ha estado en el top de los resultados de estudios de opinión de diferentes casas encuestadoras internacionales, con altos porcentajes de reconocimiento por su gestión e imagen. Los resultados hacia su trabajo al frente del Ejecutivo son objeto de análisis, pues sigue obteniendo alta aprobación, no solo de los salvadoreños, sino también en otras naciones.
Esa preferencia hacia Bukele, reflejada en estudios de opinión pública, lo ha posicionado nuevamente como el mejor evaluado en el ranking de líderes mundiales elaborado por el sitio especializado en estadísticas globales World of Statistics, cuyos resultados fueron revelados el pasado domingo.
Bukele se mantiene en primer lugar, con 94 % en el índice de aprobación, seguido por su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con 72 %; mientras que Donald Trump, de Estados Unidos, obtuvo un 38 % y se ubicó en la posición 17 de un listado de 26 gobernantes.
Esta es la tercera ocasión de manera consecutiva en la que Bukele obtiene un resultado aplastante y favorable en estudios elaborados por dicho sitio; incluso, aumentó dos puntos con relación al informe presentado el 5 de febrero anterior, cuando obtuvo 92 % de aprobación, y anteriormente, el 15 de diciembre de 2025, resultó con 91 % de preferencia.
En todas las encuestas elaboradas por World of Statistics, el presidente Bukele encabeza la simpatía de los consultados.
Otros resultados de la reciente encuesta son: Narendra Modi (India) obtuvo 70 %; Lee Jae-myung (Corea del Sur)
63 %; Andrej Babiš (República Checa) 55 %; Mark Carney (Canadá) 54 %; Sanae Takaichi (Japón) 53 %; Javier Milei (Argentina) 48 %; Guy Parmelin (Suiza) y Claudia Sheinbaum (México) resultaron con 47 %; y Donald Tusk (Polonia)
43 %. En el caso de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Anthony Albanese (Australia) obtuvieron el 40 % y Giorgia Meloni (Italia), 39 %. Mientras que Ulf Kristersson (Suecia) y Pedro Sánchez (España), el 38 %.
Cadem, una firma especializada en estudio de opinión también publicó el domingo anterior los resultados de su más reciente evaluación a líderes mundiales entre los chilenos. Bukele quedó en primera posición con 58 % de preferencia, seguido de Mark Carney que obtuvo 57 % y en tercer lugar se ubicó Giorgia Meloni con 51 %.
El gobernante salvadoreño también lideró con preferencia del 72.6 % el ranking de aprobación elaborado a inicios de este año por la firma argentina CB Consultora Opinión Pública, superando a jefes de Estado como Sheinbaum, Milei, y Daniel Ortega (Nicaragua).
ANALISTAS: BUKELE HA ROTO LOS ESQUEMAS
Ante dichos resultados, analistas consideran que las políticas implementadas en El Salvador han generado impacto positivo en Latinoamérica y otros países a escala global, lo cual se refleja en la opinión favorable hacia Bukele por parte de los ciudadanos.
«La figura del presidente salvadoreño y el modelo Bukele son un fenómeno de política internacional y un paradigma teórico de las ciencias sociales, que rompe los esquemas, contextos teóricos y epistemológicos, razón por la que el modelo de seguridad salvadoreño sirvió de fundamento para la creación del Escudo de las Américas», consideró el politólogo Óscar Martínez Peñate.
Según una encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, retomada por Forbes Centroamérica, Bukele obtuvo el mayor porcentaje de reconocimiento: 65.9 % de los colombianos afirman conocer al mandatario salvadoreño y el 53.8 % expresa una opinión favorable sobre su gestión.
Otra compañía que ha evaluado el nivel de popularidad del presidente Bukele es Equipos Consultores, de Uruguay, indicando que entre los uruguayos tiene un nivel de popularidad del 45 %, el más alto entre los líderes que fueron considerados en el estudio.
Para el sociólogo René Martínez Pineda, estos resultados marcan un hito histórico en política internacional, en la que un jefe de Estado logra mantenerse tras varios años de gestión.
«Sin duda alguna, Nayib Bukele es la cara y el nombre propio de la ruptura de los viejos paradigmas de liderazgo político, y esa aceptación que tiene en los países sudamericanos es mucho más que un simple fenómeno de la política internacional; es una verdadera particularidad histórica, inédita», afirmó.
Ambos analistas concuerdan en que la figura del líder salvadoreño ha roto los esquemas de la política tradicional y que su impacto ha trascendido las fronteras.
El pasado 25 de marzo, la firma CID Gallup publicó los resultados de un sondeo de opinión, el cual otorgó 94 % de respaldo de los salvadoreños a la gestión de Nayib Bukele, considerado por la casa encuestadora como «el máximo nivel de aprobación» en sus gestiones.
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Lluvias y ambiente caluroso para este martes en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) pronostica lluvias a partir de la tarde partiendo desde la zona occidental con desplazamiento a la zona montañosa norte del país de El Salvador.
Mientras tanto, en la noche, las lluvias se trasladarán al oriente del país y a la zona central del territorio salvadoreño, según detalló el meteorólogo del MARN Roberto González.
Las lluvias y clima nublado se propiciarán debido a un sistema de alta presión y el flujo del este, mientras que estas condiciones también estarán influenciando al país con vientos norestes con velocidades entre los 10 a 20 kilómetros por hora, con ráfagas puntuales de hasta 35 km/h en zonas altas del país.
«No descartamos que durante la madrugada del día de mañana se tengan lluvias sobre el sector de la costa salvadoreña, acompañadas con ráfagas de viento y actividad eléctrica», detalló el meteorólogo.
Pese a las lluvias, este día se pronostica ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 31 a 38 grados Celsius.
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El régimen de excepción fue clave para enjuiciar a los 486 cabecillas de la MS
El enjuiciamiento de los 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, entre ellos 24 de sus fundadores, es el resultado de las herramientas legales que el Gobierno del presidente Nayib Bukele implementó desde el 27 de marzo de 2022, con la instauración del régimen de excepción.
Las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó son aplicadas en la audiencia abierta única que comenzó el pasado lunes, la Ley contra el Crimen Organizado ordena que la pertenencia a una pandilla debe ser sancionada con prisión de 30 años de cárcel, pero si es fundador, financista o cabecilla la pena se incrementa de 45 a 60 años.
Instalan juicio contra miembros de la ranfla nacional de la MS-13. Foto: Dennis Argueta/ Diario El Salvador
Una investigación de peritos y presentada como prueba en contra de los 486 jefes de la MS, establece que todos tienen tatuajes alusivos a la estructura criminal.
Letras de la pandilla, MS, están dibujadas en la cabeza, el pecho, los hombros, la espalda, la lengua, brazos, cara y otras partes del cuerpo de los pandilleros, hay cabecillas que tuvieron una transformación facial con los tatuajes y lo hicieron para demostrar que estaban comprometida de por vida con la estructura criminal.
En los cabecillas se observa que tienen tatuadas lágrimas cerca de los ojos como un símbolo que ha cometido homicidios, a otros se les observa tres puntos lo cual simboliza el estilo de vida criminal de las pandillas, además de telarañas tatuadas para representar el tiempo que han estado presos y un código de no abandonar la pandilla.
En el análisis criminal se establece que una gran cantidad de los cabecillas tiene tatuado el rostro, lo cual indica que tienen un alto rango y jerarquía en la MS.
Solo los tatuajes, símbolo de pertenencia a la MS, garantiza a la Fiscalía una condena de hasta 60 años de prisión para los 486 cabecillas, sumado a una serie de pruebas recopiladas gracias al fortalecimiento de la operatividad que las fuerzas de seguridad obtuvieron con la implementación del régimen de excepción.
Para llegar a esta audiencia que es el primer juicio masivo en contra de una estructura que delinquió de forma sistemática, fiscales y jueces junto a las fuerzas de seguridad trabajaron de forma coordinada para poner fin al accionar de la MS que con su accionar atentaron contra el Estado, con la pretensión de controlar el territorio nacional y crear un Estado paralelo.
Responsables de masacre de marzo 2022
Durante el juicio el ministerio público ha manifestado que entre los jefes de la MS que están siendo procesados están los responsables de asesinar a 86 personas en la penúltima semana de marzo de 2022 y que marcó el punto de partida del régimen de excepción que contrajo una serie de reformas y medidas que hoy están dando resultado con el enjuiciamiento de estos criminales recluidos en más de 10 centros penales.
Para probar los más de 47,000 hechos delictivos, la Fiscalía General de la República ha ofrecido una gran cantidad de testigos con clave como parte de del régimen de protección que la ley ordena otorgarles.
El juez dos del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en el inicio de la audiencia única, ha manifestado que este tipo de estructuras criminales ha alterado por décadas la paz y tranquilidad de los salvadoreños y que se les aplicará todo el peso de ley.
«Cada una de las pruebas que desfilará, cada autopsia, peritaje balístico y testigo, son parte de la reconstrucción de los que no tuvieron voz y no pudieron defenderse», sostuvo el juzgador.
Además, mencionó que este expediente único «revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido».