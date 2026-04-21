Tribunal comienza a recibir declaración de testigos contra cabecillas de la MS

El enjuiciamiento de los 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, entre ellos 24 de sus fundadores, es el resultado de las herramientas legales que el Gobierno del presidente Nayib Bukele implementó desde el 27 de marzo de 2022, con la instauración del régimen de excepción.

Las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó son aplicadas en la audiencia abierta única que comenzó el pasado lunes, la Ley contra el Crimen Organizado ordena que la pertenencia a una pandilla debe ser sancionada con prisión de 30 años de cárcel, pero si es fundador, financista o cabecilla la pena se incrementa de 45 a 60 años.

Instalan juicio contra miembros de la ranfla nacional de la MS-13. Foto: Dennis Argueta/ Diario El Salvador

Una investigación de peritos y presentada como prueba en contra de los 486 jefes de la MS, establece que todos tienen tatuajes alusivos a la estructura criminal.

Letras de la pandilla, MS, están dibujadas en la cabeza, el pecho, los hombros, la espalda, la lengua, brazos, cara y otras partes del cuerpo de los pandilleros, hay cabecillas que tuvieron una transformación facial con los tatuajes y lo hicieron para demostrar que estaban comprometida de por vida con la estructura criminal.

En los cabecillas se observa que tienen tatuadas lágrimas cerca de los ojos como un símbolo que ha cometido homicidios, a otros se les observa tres puntos lo cual simboliza el estilo de vida criminal de las pandillas, además de telarañas tatuadas para representar el tiempo que han estado presos y un código de no abandonar la pandilla.

En el análisis criminal se establece que una gran cantidad de los cabecillas tiene tatuado el rostro, lo cual indica que tienen un alto rango y jerarquía en la MS.

Solo los tatuajes, símbolo de pertenencia a la MS, garantiza a la Fiscalía una condena de hasta 60 años de prisión para los 486 cabecillas, sumado a una serie de pruebas recopiladas gracias al fortalecimiento de la operatividad que las fuerzas de seguridad obtuvieron con la implementación del régimen de excepción.

Para llegar a esta audiencia que es el primer juicio masivo en contra de una estructura que delinquió de forma sistemática, fiscales y jueces junto a las fuerzas de seguridad trabajaron de forma coordinada para poner fin al accionar de la MS que con su accionar atentaron contra el Estado, con la pretensión de controlar el territorio nacional y crear un Estado paralelo.

Responsables de masacre de marzo 2022

Durante el juicio el ministerio público ha manifestado que entre los jefes de la MS que están siendo procesados están los responsables de asesinar a 86 personas en la penúltima semana de marzo de 2022 y que marcó el punto de partida del régimen de excepción que contrajo una serie de reformas y medidas que hoy están dando resultado con el enjuiciamiento de estos criminales recluidos en más de 10 centros penales.

Para probar los más de 47,000 hechos delictivos, la Fiscalía General de la República ha ofrecido una gran cantidad de testigos con clave como parte de del régimen de protección que la ley ordena otorgarles.

El juez dos del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en el inicio de la audiencia única, ha manifestado que este tipo de estructuras criminales ha alterado por décadas la paz y tranquilidad de los salvadoreños y que se les aplicará todo el peso de ley.

«Cada una de las pruebas que desfilará, cada autopsia, peritaje balístico y testigo, son parte de la reconstrucción de los que no tuvieron voz y no pudieron defenderse», sostuvo el juzgador.

Además, mencionó que este expediente único «revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido».

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