Tres vehículos involucrados en accidente en Ciudad Arce
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes en la carretera antigua a San Salvador, a la altura de la parada Príncipe de Paz, en Ciudad Arce, donde tres vehículos resultaron involucrados.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó cuando un camioncito perdió el control y terminó estrellándose contra un poste ubicado frente a una iglesia.
En el mismo hecho, un automóvil tipo sedán resultó golpeado, mientras que un pick-up salió de la vía e impactó contra un árbol en la orilla de la carretera.
Elementos de la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro se encuentran en la zona coordinando el tránsito y verificando la situación. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.
Internacionales
Mujer pierde la vida por oponerse a robo de su motocicleta
Durante la noche de este lunes, una mujer perdió la vida al oponerse que le robaran su vehículo. El crimen se registró en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Los atacantes forcejearon con su víctima para quitarle a su moto, al ver que no quería entregarla le dispararon dos veces en la cabeza.
El hecho ocurrió en la 48 calle y calzada Aguilar Batres, a donde llegaron los Bomberos Municipales para atender a la víctima pero estaba sin vida.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que la moto no fue encontrada en la escena del crimen y que solo había manchas de sangre
Hombre tiene desenlace fatal en Sonsonate producto a un mal amor
En las últimas horas, un hombre perdió la vida tras ingerir alcohol en exceso, reportan este martes las autoridades.
De acuerdo con la información, el suceso tuvo lugar esta mañana en la calle «Sin Ley», en la ciudad de Sonsonate.
Las autoridades identificaron al fallecido como Óscar Antonio Amaya Urias, quien era ebrio consuetudinario y compartía bebidas alcohólicas con otras personas.
Por este incidente las autoridades procesaron la escena y descartaron que el hombre haya fallecido por un hecho violento.
Arte
Aperturan salas con realidad virtual en el MUNA
El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán está siendo modernizado esta vez con la apertura de salas de realidad virtual
Ahora los visitantes trascienden de la observación pasiva a la inmersión activa, de la vitrina distante a la narrativa viva.
El ministro de Cultura; Raul Castillo, destacó que se está dando un salto de calidad con la introducción de realidad virtual y la reconstrucción facial de algunas osamentas con las que cuenta este recinto
Agregó que con este proyecto pionero se marca un antes y un después en la museografía salvadoreña, mediante una revitalización profunda e innovadora en diferentes salas de este recinto.