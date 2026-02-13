Principal
Superintendencia de Competencia recibió certificación antisoborno
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
Jetset
Implementan dispositivo vial especial por residencia de Shakira en El Salvador
Autoridades salvadoreñas implementarán un amplio dispositivo de seguridad vial y control de tráfico en los alrededores del estadio Jorge «El Mágico» González durante las presentaciones de la cantante colombiana Shakira, programadas para este jueves y el fin de semana del 14 y 15 de febrero, en horarios de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
El plan contempla circulación controlada y restricciones parciales en vías clave del sector. Entre los puntos intervenidos figura la 49 avenida Sur, donde se cerrará un carril, además de accesos cercanos a la Alameda Roosevelt, avenida Olímpica, 6-10 calle Poniente, 12 calle Poniente y 25 avenida Sur, arterias que rodean el estadio y concentran alto flujo vehicular en eventos masivos.
El VMT pidió a conductores y peatones atender las indicaciones de gestores de tráfico y señalización temporal. Las medidas buscan evitar congestionamientos en una zona que conecta con corredores estratégicos hacia el bulevar de Los Héroes, Salvador del Mundo y la zona de centros comerciales cercanos.
El dispositivo se enmarca en el operativo especial desplegado por el Gobierno para los conciertos de la artista, que prevé la movilización de miles de asistentes por jornada. Más de 2,000 personas entre gestores, seguridad y personal logístico participan en la gestión del tráfico durante los eventos.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar movilidad segura antes y después de los conciertos, en un espectáculo que ha generado alta demanda de asistencia y fuerte movimiento en la capital salvadoreña.
Internacionales -deportes
Cadillac presenta su primer monoplaza de Fórmula 1 durante el Super Bowl LX
La marca automotriz estadounidense Cadillac, perteneciente al grupo General Motors, aprovechó uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, el Super Bowl LX celebrado el pasado 8 de febrero, para presentar oficialmente su primer monoplaza de Fórmula 1, un vehículo que competirá en la temporada 2026.
Aunque el anuncio no incluyó a los pilotos en cámara, el vehículo será conducido durante la temporada por los experimentados Sergio «Checo» Pérez y Valtteri Bottas, quienes aportan una combinación de trayectoria y presencia internacional al nuevo equipo.
La revelación se realizó a través de un comercial emitido durante el último cuarto del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, aprovechando la enorme audiencia global del evento para maximizar el impacto del anuncio del equipo que debutará como la undécima escudería en la parrilla de F1.
El monoplaza fue mostrado con una decoración llamativa en blanco y negro, diseñada para representar identidad visual moderna y audaz, destacando la dualidad cromática y la herencia estadounidense de la marca.
Esta estética se reveló tanto en el comercial como en una exhibición pública realizada en Times Square, Nueva York, donde el auto fue ubicado en una instalación especial que atrajo gran atención de peatones y aficionados.
Cadillac también acompañó la presentación del monoplaza con un mensaje inspirador y cinematográfico dentro del anuncio, destacando frases como «La misión comienza» y referencias a la ambición de progreso bajo presión, en un guiño que recuerda la famosa narrativa del propio deporte y la competencia global.
Principal
La inflación de El Salvador sigue una tendencia a la baja con 0.65 % en enero
Los registros inflacionarios de El Salvador mostraron una disminución en el inicio de 2026, según el último informe publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), dato que es coincidente con la tendencia mostrada el año pasado.
Las estadísticas muestran que, hasta el 31 de enero de 2026, el índice exhibió un 0.65 %, lo que implica una reducción de 26 puntos porcentuales con respecto al cierre de diciembre de 2025, cuando se ubicó en 0.91 %.
El reporte del primer mes de este año refleja que sectores importantes de la economía mostraron estabilidad en sus tasas inflacionarias, entre estas destaca el sector de alimentos, que mostró un 0.89 %.
Este caso específico es atribuido por las autoridades de Gobierno a la estabilidad de precios lograda gracias a los más de 60 agromercados distribuidos en el país, y centros de ventas que junto a la Central de Abastos de Soyapango se han convertido en una alternativa real para el acceso a alimentos.
Estos lugares mantienen precios bajos debido a que eliminan los intermediarios al facilitar la compra directa de productores e importadores, lo que al mismo tiempo garantiza la frescura y calidad de los productos.
Otros rubros que también reflejaron inflación moderada o baja en enero de 2026 fueron los bienes y servicios con 1.05 %; y la educación con un 0.46 %
En el análisis también resaltaron ítems que mostraron comportamientos de inflación negativa, entre los que se encuentra el transporte con -3.27 %; recreación y cultura con -0.61 %; comunicaciones con -0.53 %; prendas de vestir y calzado con -0.49%; muebles y artículos para el hogar con -0.13 %.
Los resultados reportados en enero son consistentes con la estabilidad mostrada por este índice en 2025, cuando mantuvo su promedio en 0.93 %.
En información compartida de forma reciente con «Diario El Salvador», el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, indicó que el registro del año pasado se ubicó por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años.
El funcionario explicó que los resultados obtenidos en 2025 implican que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».
«También son beneficiarios del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y del aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.
Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %.
Apuntó que este comportamiento se atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.
Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador estuvo en 2025 entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).
A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.
Mientras tanto, de abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.
Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.