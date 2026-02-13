Internacionales -deportes
Cadillac presenta su primer monoplaza de Fórmula 1 durante el Super Bowl LX
La marca automotriz estadounidense Cadillac, perteneciente al grupo General Motors, aprovechó uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, el Super Bowl LX celebrado el pasado 8 de febrero, para presentar oficialmente su primer monoplaza de Fórmula 1, un vehículo que competirá en la temporada 2026.
Aunque el anuncio no incluyó a los pilotos en cámara, el vehículo será conducido durante la temporada por los experimentados Sergio «Checo» Pérez y Valtteri Bottas, quienes aportan una combinación de trayectoria y presencia internacional al nuevo equipo.
La revelación se realizó a través de un comercial emitido durante el último cuarto del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, aprovechando la enorme audiencia global del evento para maximizar el impacto del anuncio del equipo que debutará como la undécima escudería en la parrilla de F1.
El monoplaza fue mostrado con una decoración llamativa en blanco y negro, diseñada para representar identidad visual moderna y audaz, destacando la dualidad cromática y la herencia estadounidense de la marca.
Esta estética se reveló tanto en el comercial como en una exhibición pública realizada en Times Square, Nueva York, donde el auto fue ubicado en una instalación especial que atrajo gran atención de peatones y aficionados.
Cadillac también acompañó la presentación del monoplaza con un mensaje inspirador y cinematográfico dentro del anuncio, destacando frases como «La misión comienza» y referencias a la ambición de progreso bajo presión, en un guiño que recuerda la famosa narrativa del propio deporte y la competencia global.
Internacionales -deportes
Mbappé no se entrena y es duda contra la Real Sociedad
El delantero francés Kylian Mbappé no se ejercitó este jueves con el grupo, lo que ha generado dudas sobre su participación el sábado en LaLiga ante la Real Sociedad.
El astro galo «trabajó en el interior de las instalaciones», se limitó a señalar el club blanco en un comunicado sobre el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.
«Estamos esperando a ver si entrena mañana (viernes)», aseguraron fuentes del club a la AFP.
Según la prensa española, su ausencia se debe a unas molestias en la pierna izquierda a consecuencia de un esguince que sufrió en diciembre.
Su baja constituiría un revés para Álvaro Arbeloa, ya que el atacante es el máximo goleador del equipo, con 23 goles en 22 encuentros en LaLiga y 38 tantos en 31 partidos.
La entidad madridista también reveló que Raúl Ausencia no pudo entrenarse por «un proceso gripal». Tampoco estuvieron por lesión el inglés Jude Bellingham y los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao.
Internacionales -deportes
El Barcelona vence al Mallorca (3-0) y se distancia del Real Madrid
El FC Barcelona continúa su paso firme como líder en LaLiga al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou en la 23ª jornada del campeonato, y fuerza así al Real Madrid a ganar el domingo al Valencia para seguir en la pelea.
El polaco Robert Lewandowski (29′) abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61′) amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.
Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84′) en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate.
Los jugadores dirigidos por Hansi Flick suman 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.
Internacionales -deportes
Porsche logra doble podio en el E-Prix de Miami de la Formula E
El piloto suizo Nico Müller escaló a la segunda posición de la prueba en el Autódromo Internacional de Miami, mientras que su compañero, el excampeón mundial Pascal Wehrlein, remontó desde la undécima posición para entrar al podio en la tercera posición, luego de haber ganado hace 12 meses en la misma ciudad cuando la carrera se disputó en un circuito diferente.
Con los resultados obtenidos por Müller y Wehrlein, Porsche se erige a lo más alto de la clasificación por equipos y de constructores en el máximo circuito de monoplazas eléctricos, además, el piloto alemán se posiciona a solo dos puntos del líder del campeonato.
«Es fantástico conseguir mi primera pole position en Fórmula E y mi segundo podio, el primero con Porsche, ¡es muy especial! Doble podio para el equipo, lo que hace que sea un gran día para nosotros. Estoy muy contento por todos y les agradezco su confianza en mí. Me lo he pasado muy bien hoy. Tanto en seco como en mojado, el coche respondía perfectamente y hemos conseguido sumar unos puntos muy importantes», expresó el piloto oficial de Porsche Nico Müller.
Mientras tanto, Wehrlein dijo que fue «una carrera muy buena, pasando de la undécima posición a subir al podio. El coche tenía mucho ritmo, aunque tuvimos algunos problemas en entrenamientos que comprometieron ligeramente nuestro fin de semana. Pero, aun así, el resultado fue muy bueno. Doble podio y muchos puntos para el equipo, lo cual es importante al principio de la temporada».
Por otra parte, Pepe Martí y Jake Dennis, de los equipos cliente de Porsche Cupra Kiro y Andretti Fórmula E, terminaron en novena y décima posición, respectivamente, lo que supone que cuatro Porsche acabaron en los puntos.
Porsche Fórmula E, de Alemania, lidera la clasificación por equipos con 71 puntos, mientras que Citroën Racing de Francia le persigue aún lejos con 44 puntos, y en la tercera posición se ubica Mahindra Racing, de la India, con 38 puntos.
En la clasificación de constructores, la maquinaria alemana se despega con 88 puntos de su perseguidor Stellantis, que cuenta con 63 puntos, seguido de Jaguar con 56.
Como actual campeón del mundo de constructores y equipos, Porsche disputa su séptima temporada de Fórmula E en 2025/2026. Además del equipo oficial Porsche Fórmula E, la escudería estadounidense Andretti Fórmula E competirá con el eficiente Porsche 99X Electric de última generación, el GEN3 Evo. Un segundo equipo cliente de Porsche, Cupra Kiro, participará utilizando la tecnología del 99X de la generación anterior, el GEN3. En la Fórmula E, la marca obtiene información valiosa para sus deportivos de producción en serie.
La próxima participación de los equipos Porsche Formula E, Andretti Formula E y Cupra Kiro será en las carreras 4 y 5, que se disputarán en el E-Prix de Yeda los días 13 y 14 de febrero de 2026.