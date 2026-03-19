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Sorteo LOTRA N.º 443 dedicado al Digital Asset Summit 2026
La Lotería Nacional realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 443, dedicado a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), organismo encargado de supervisar y promover el desarrollo del ecosistema de activos digitales en El Salvador.
La CNAD trabaja para garantizar el cumplimiento de estándares regulatorios, fomentar la innovación y fortalecer un entorno seguro para las transacciones digitales. Además, mantiene un registro público de emisores y comercializadores autorizados; operar sin su aprobación constituye una infracción sujeta a sanciones conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales.
En este contexto, se confirmó la realización del El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se llevará a cabo el próximo 15 de abril. Por segundo año consecutivo, este evento reunirá a líderes del sector público y privado para abordar los principales retos y oportunidades de la industria de activos digitales.
La realización de este tipo de encuentros posiciona a El Salvador como un país referente en la promoción de innovación financiera y desarrollo tecnológico, consolidando su proyección como sede de eventos internacionales de alto nivel.
Este avance se enmarca en un entorno que continúa fortaleciendo condiciones favorables para la inversión, la confianza y el desarrollo económico.Como parte del protocolo previo al sorteo, se realizó la presentación de los Premios Mayores y la selección de los maletines de balotas, con la participación de Carlos Aguilar, director propietario de la Comisión Nacional de Activos Digitales.Posteriormente, el Team Lotería entregó el marco conmemorativo con el vigésimo de la semana.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 443:
Primer Premio: $185,000 – Billete N.º 22300 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 25783 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 30276 No vendido.
Conocé la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.El resumen de premios principales podrá sintonizarse a las 5:30 p. m. por Canal 10.
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SISA Seguros consolida liderazgo con US$231.7 millones en primas y fuerte apuesta por transformación digital y expansión regional
SISA Seguros, la aseguradora líder en El Salvador, dio a conocer su Plan Estratégico 2026, con el que reafirma su posición dominante en el mercado regional y acelera su proceso de modernización tecnológica y crecimiento geográfico.
La compañía cerró el período reciente con más de 1.5 millones de asegurados y una participación de mercado del 23.04%, según los datos oficiales presentados. En términos financieros, reportó primas netas emitidas por US$231.7 millones y reclamos pagados por US$116.4 millones, lo que equivale a un promedio de aproximadamente medio millón de dólares diarios en indemnizaciones (considerando días hábiles).
“Seguimos demostrando día a día que SISA sí paga y que nuestra prioridad es brindar tranquilidad y seguridad financiera a nuestros clientes”, destaca el comunicado oficial de la empresa.
Transformación digital y expansión como ejes centrales
El plan para 2026 pone especial énfasis en la transformación digital: automatización de procesos clave, reducción significativa de tiempos de atención y mayor integración tecnológica en toda la cadena de valor.
Paralelamente, la aseguradora avanza en su estrategia de expansión regional, donde ya cuenta con cinco sucursales operativas en Guatemala y anuncia planes concretos de ingreso al mercado de Honduras en el corto plazo.
Otro pilar del plan es la innovación en productos y servicios. Entre las novedades destacan el desarrollo de seguros agrícolas, nuevas alianzas comerciales estratégicas y programas de fidelización orientados a un crecimiento sostenible y a elevar los niveles de satisfacción de los asegurados.
Reconocimientos que respaldan el liderazgoLa solidez de SISA se refleja también en sus calificaciones de riesgo: A- (Excelente) a nivel internacional y AAA (Excelente) en la escala local. Estos ratings se complementan con varios reconocimientos obtenidos recientemente:
Medalla de plata en los Premios Fintech Americas en la categoría Transformación Digital.
Puesto #3 en el ranking nacional de Mejor Servicio al Cliente según Revista SUMMA.
Posición #1 en el ramo asegurador en servicio al cliente.
Única empresa del sector en el ranking nacional de Mejor Talento Humano, donde ocupa el puesto #6 general.
Un dato que subraya la confianza del mercado: el 90% de sus clientes mantiene una relación comercial con la compañía de más de 10 años.
Formación de intermediarios y productos destacadosSISA continúa fortaleciendo a su red de aliados a través de la Escuela de Formación de Intermediarios, estructurada en tres niveles progresivos: Módulo Técnico, Módulo Profesional y Módulo Gerencial.Entre su portafolio actual sobresalen los seguros de daños, diversos y personales, así como el SISA Travel Insurance, que ofrece asistencia 24/7 y cobertura de hasta US$50,000 en viajes.
Otro diferenciador es el programa de lealtad SISA WOW, que entrega descuentos instantáneos en comercios afiliados mediante la aplicación SISA GO.
Cultura interna y reconocimiento a aliadosLa empresa mantiene una activa política de reconocimiento hacia su fuerza comercial con celebraciones institucionales como el Día del Asesor de Seguros, el Día del Padre y premiaciones anuales a los mayores productores, iniciativas que buscan reforzar el sentido de pertenencia y el compromiso de largo plazo con sus intermediarios.
Con este plan integral, SISA Seguros ratifica su objetivo de seguir siendo el referente del sector asegurador en la región, combinando innovación, excelencia en el servicio al cliente y rentabilidad sostenible, mientras impulsa el crecimiento compartido con clientes, socios y colaboradores.
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Lotería Nacional Celebra el 12° Aniversario del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con el Sorteo LOTRA N.º 442
En un evento que fusiona el entretenimiento con el compromiso social, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo ayer el Sorteo LOTRA N.º 442, dedicado específicamente al 12° aniversario del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Esta iniciativa no solo representa una oportunidad de ganancias para los participantes, sino que resalta el rol fundamental de un mecanismo de participación ciudadana que ha transformado el acceso a la justicia en El Salvador, particularmente en zonas rurales y comunidades remotas.
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales está compuesto por ciudadanos que, de forma voluntaria, sirven como puente entre sus comunidades y el sistema judicial. Su labor promueve la mediación, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos, convirtiéndolos en un pilar esencial para el apoyo al sistema de justicia.
Gracias a ellos, se resuelven disputas de manera ágil y cercana a la población, aliviando la carga en los tribunales y fomentando una cultura de diálogo en el país.Como parte del protocolo previo al sorteo, se realizó la presentación e introducción de los premios mayores, junto con la exhibición de los maletines de balotas.
En esta etapa, participó activamente Benjamín Chicas Guevara, jefe de la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, quien destacó la importancia de esta conmemoración.
Posteriormente, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó un marco conmemorativo que incluye el vigésimo del sorteo a Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Este gesto simbólico reconoce su acompañamiento constante y el valioso trabajo que impulsa para fortalecer la justicia en El Salvador, subrayando la sinergia entre instituciones públicas y mecanismos ciudadanos.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 442, anunciados en el evento, son los siguientes:Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 16966 (Vendido).
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 05500 (Vendido).
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 29240 (No Vendido).
Para conocer la lista completa de números ganadores, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de la LNB en www.lnb.gob.sv. Además, se invita a sintonizar el resumen de los premios principales hoy a las 5:30 p.m. por Canal 10, donde se detallarán más aspectos del sorteo.
Este tipo de eventos no solo generan ingresos para causas benéficas a través de la LNB, una entidad clave en el sector de juegos de azar regulados en El Salvador, sino que también promueven valores sociales como la responsabilidad y la inclusión.
La LNB reitera su compromiso con el juego responsable, recordando a los participantes que #EseDiaPuedeSerHoy, pero siempre #JugáResponsablemente, porque #HoyEsElDia para disfrutar con moderación.Desde el punto de vista empresarial, iniciativas como esta fortalecen la imagen corporativa de la LNB, atrayendo a un público más amplio al vincular el entretenimiento con causas de impacto social, lo que podría impulsar las ventas futuras y consolidar su posición en el mercado de loterías nacionales.
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Plaza Kalpataru se integra por primera vez al circuito Nuit Blanche en San Benito
Este sábado 14 de marzo, a partir de las 5:00pm, Plaza Kalpataru, un espacio comercial y cultural en San Salvador, se suma por primera vez al circuito de la Nuit Blanche en el barrio de San Benito, ofreciendo una programación diversa que combina arte, música, danza y bienestar durante una noche dedicada a la creatividad urbana.San Salvador se prepara para celebrar la décima edición de la Nuit Blanche en San Benito, una de las experiencias culturales urbanas más esperadas de la ciudad.
Durante una noche dedicada al arte, la música y la creatividad, distintos espacios culturales, comercios y plazas del barrio abrirán sus puertas al público para ofrecer actividades que invitan a recorrer, descubrir y disfrutar de las diversas expresiones artísticas que enriquecen la vida cultural de la capital.
En esta edición especial, Plaza Kalpataru se integra por primera vez al circuito de la Nuit Blanche, sumándose a la celebración con una programación diversa que combina música, danza, bienestar, experiencias gastronómicas y encuentros artísticos abiertos al público.
La jornada en Plaza Kalpataru se desarrollará de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., con un ambiente de casa abierta que permitirá a los visitantes conocer los distintos espacios creativos que forman parte de la plaza, disfrutar de un apéro con música y menú especial Nuit Blanche, y participar en actividades pensadas para todo público.Entre las propuestas destacadas de la noche se encuentra el Open House de Irina Flores Dance and Art Studio, que presentará una serie de demostraciones de danza clásica y estilos contemporáneos con estudiantes de distintas edades.
Las presentaciones incluirán danza contemporánea, ballet infantil, danzas españolas, ballet juvenil, hip hop y una propuesta especial de baile dirigida a mayores de 50 años, mostrando la diversidad y vitalidad del movimiento como forma de expresión artística.A las 6:00 p.m., el Vocal Music Studio, dirigido por la artista Lucía Sandoval, ofrecerá la experiencia “Voz y Mente: el camino al artista integral”, una clase abierta de canto acompañada de un showroom que permitirá al público acercarse al proceso creativo y formativo de la voz como instrumento artístico.
La programación continuará a las 7:00 p.m. con la participación de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, que presentará el concierto “Romance en blanco”, una propuesta musical que celebrará el amor y la armonía a través del canto coral. Toda esta experiencia se complementará con un atmósfera inspirada en una recepción de boda con una degustación de pastel de boda y un pequeño brindis, gracias a nuestro colaborador EMEVÉ.
La noche también incluirá espacios dedicados al bienestar y la conexión personal. Bajo el concepto “Bienestar bajo la luna”, los niños asistentes podrán acceder a una lectura interactiva sobre el conocimiento y gestión de las emociones y los adultos podrán ser parte de un conversatorio sobre pautas clave para la salud y bienestar emocional, de la mano de Lissette Carcach en su clínica psicológica, para conocer herramientas y prácticas que nos ayudaran con nuestra salud mental.
También disfrutaremos de una sesión de yoga y técnicas de control de estrés para todas las edades en la terraza guiada por Claudia Zeledón, invitando a vivir la Nuit Blanche también como un momento de pausa y equilibrio.
Durante toda la velada, los visitantes podrán participar en el Árbol de los Deseos, una intervención participativa que invita al público a compartir intenciones y reflexiones en un espacio simbólico dentro de la plaza.La programación culminará con un cierre sonoro a partir de las 9:00 p.m., que incluirá la experiencia narrativa-musical “Les petits explorateurs d’histoires”, donde la música y el relato se combinan para crear una historia vivida colectivamente, seguida por “Le chapeau de Saint Benoît”, una exploración sonora que invita a reconectar con la identidad a través de instrumentos musicales y ritmos compartidos.
Con esta participación, Plaza Kalpataru celebra su incorporación al circuito cultural de la Nuit Blanche, invitando al público a descubrir sus espacios creativos y a formar parte de una noche dedicada al arte, el encuentro ciudadano y la celebración de la cultura en San Salvador.
La Nuit Blanche en San Benito se ha consolidado durante una década como una plataforma para acercar el arte a la ciudad, fomentar el diálogo cultural y transformar el espacio urbano en un escenario vivo donde artistas, creadores y público se encuentran.
Plaza Kalpataru abre sus puertas para sumarse a esta celebración y dar la bienvenida a todos quienes deseen vivir una noche de arte, música y experiencias culturales bajo la luna de San Salvador.
Conoce más detalles de nuestra programación en nuestras redes sociales. Búscanos como @restaurantekalpataru en ig y como @kalpataru
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