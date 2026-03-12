Principal
Simplificación regulatoria permite resolver 83 trámites del CNR en un día
El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) informó que actualmente 83 trámites del Centro Nacional de Registros (CNR) pueden completarse en un plazo de un día, luego de haber sido revisados, simplificados y registrados en el Registro Nacional de Trámites (RNT) como parte de un proceso orientado a agilizar los servicios públicos y mejorar el clima de negocios en El Salvador.
De acuerdo con el listado oficial publicado por la institución, estos procedimientos abarcan diversas áreas relacionadas con registros, certificaciones, derechos de autor, patentes, matrículas de empresas y transferencias de dominio, entre otros servicios que ahora cuentan con un tiempo de respuesta efectivo de un día. ￼
Entre los trámites incluidos se encuentran certificaciones registrales, constancias, copias simples de documentos, inscripción y modificación de sociedades, así como la inscripción de matrículas de empresas o su renovación. También figuran procedimientos vinculados con el registro de derechos de autor, búsqueda de antecedentes de signos distintivos y diversas modalidades de transferencia o transmisión de dominio, como compraventas, donaciones o traspasos por herencia.
Según la directora ejecutiva del OMR, Mariana Carolina Gómez, este avance forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa impulsada en coordinación con diferentes instituciones públicas.
«En el OMR realizamos un análisis integral de los trámites mediante la metodología del “Ecosistema del trámite”, que toma en cuenta diferentes perspectivas, actores y entorno digital. Trabajos coordinados aseguran beneficios a la población y administración pública salvadoreña», explicó la funcionaria.
El proceso de revisión forma parte de un esfuerzo institucional para evaluar cada procedimiento administrativo, verificar su base legal y eliminar requisitos innecesarios antes de incorporarlo al Registro Nacional de Trámites (RNT), una plataforma que centraliza la información oficial sobre los servicios públicos disponibles para ciudadanos y empresas.
De acuerdo con cifras del organismo, hasta el 4 de marzo se han simplificado, verificado e inscrito un total de 1,844 trámites y modalidades pertenecientes a 31 instituciones de la administración pública. Este proceso, según el OMR, busca reducir tiempos de respuesta, mejorar la transparencia administrativa y facilitar el acceso de la población a los servicios del Estado.
Gómez señaló que este trabajo se realiza de manera coordinada con instituciones del Gobierno central y municipalidades, con el objetivo de estandarizar procesos y modernizar la gestión pública.
«Simplificar, eliminar requisitos innecesarios e inscribir trámites lo realizamos de forma conjunta desde el OMR con la administración pública y municipalidades, para atraer inversión y fomentar clima de negocios», afirmó.
La inscripción de los procedimientos en el Registro Nacional de Trámites también permite que los ciudadanos consulten de forma centralizada los requisitos, modalidades y tiempos de respuesta a través de la plataforma tecnológica SIMEJORA, lo que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de servicios públicos.
Principal
Cabecilla pandillero es condenado a 14 años de prisión
Una pena de 14 años de cárcel recibió Vicente Antonio Tobías Alberto, alias Demon, cabecilla de la pandilla 18. La condena fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Tobías Alberto fue procesado por agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el criminal ostentaba el rango de palabrero de la cancha Tynis Locos Revolucionarios, de la pandilla 18 y delinquía en los distritos de El Paisnal y Aguilares y alrededores, todos del municipio de San Salvador Norte junto a otros delincuentes.
Junto a Tobías fueron procesados otros seis miembros de la pandilla -todos ausentes- quienes recibieron una condena de cinco años de cárcel, debido a su rango de homeboys.
«Las investigaciones, iniciadas en 2016, determinaron que los sujetos amedrentaban a estudiantes de la zona para impedirles asistir a los centros escolares. Asimismo, mantenían bajo amenaza a empleados de un ingenio local, a quienes intimidaban para forzar el pago de extorsiones por parte de sus patronos», detalló el ministerio público.
Internacionales
Tiroteo en universidad de EE. UU. deja dos heridos y el atacante muerto
Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.
La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.
La institución indicó que la policía y personal de emergencia «respondieron de inmediato» y «el atacante falleció».
Las clases fueron suspendidas por el resto del día.
Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.
Internacionales
El petróleo roza los $100 por la guerra en Oriente Medio
El precio del petróleo opera este jueves cerca de los 100 dólares por barril y los mercados siguen incrementando sus pérdidas en la decimotercera jornada de guerra en Oriente Medio, marcada por nuevos ataques contra objetivos energéticos en el Golfo.
Hacia las 13H50 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 8,6% hasta los $99,89, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia.
Su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 8,57% hasta los $94,73.
Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio, el miércoles, de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.
«En el lenguaje de los parqués, la liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería», apunta Stephen Innes, gestor de SPI AM.
«El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema», asegura el analista.
Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras de los países del Golfo, tras haber atacado la víspera a dos petroleros.
Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió este jueves que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz durante su primera intervención pública.
En este contexto, las bolsas están bajo presión. En Wall Street, en las primeras operaciones tras la apertura, el Nasdaq perdía un 0,80%, el S&P 500 cedía un 0,80% y el Dow Jones un 1,25%.
En Europa, hacia las 13H40 GMT, la Bolsa de París perdía un 0,58%, Fráncfort un 0,40%, Londres retrocedía un 0,45% y Milán un 1,02%.
La guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tomado una dimensión regional, y amenaza el suministro mundial de petróleo al perturbar el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico de crudo y gas.
Según la AIE, los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios por el bloqueo de Ormuz, «la mayor perturbación» de suministro de la historia, indicó este jueves la agencia con sede en París.