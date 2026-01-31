Seis buses de la Ruta 301 resultan dañados por incendio en Soyapango

Pepsi volvió a encender la histórica rivalidad con Coca-Cola tras el lanzamiento de un video publicitario que retoma el clásico “Pepsi Challenge” y pone en el centro de la narrativa a uno de los íconos más reconocibles de su competidor: los osos polares.

Bajo el eslogan “El desafío terminó, el ganador está decidido: la elección es Pepsi”, el anuncio comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde rápidamente generó conversación. Varias cuentas en redes sociales destacaron que el spot, realizado con animación CGI, muestra a los osos polares —emblemáticos de Coca-Cola— descubriendo que prefieren Pepsi, en un giro simbólico dentro de la llamada “guerra de las bebidas”.

De acuerdo con la información difundida en una nota publicitaria en Instagram, el comercial corresponde a la campaña de Pepsi para el Super Bowl 2026 y lleva por título “The Choice”. En el anuncio, uno de los osos polares se somete a una prueba de sabor a ciegas y, de manera sorpresiva, elige Pepsi Zero Sugar por encima de Coke Zero Sugar, una escena que busca subvertir la imagen tradicional asociada a la marca rival.

El spot de 30 segundos fue dirigido por el cineasta ganador del Óscar Taika Waititi, quien además aparece en el comercial interpretando a un terapeuta que acompaña al oso polar durante una crisis existencial tras su elección. La pieza combina humor y nostalgia, apoyándose en la canción “I Want to Break Free” de Queen, para reforzar el mensaje de preferencia de sabor y revitalizar un concepto publicitario que marcó época.

Según la descripción oficial, el anuncio no funciona como una acción aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de Pepsi para reavivar la rivalidad con Coca-Cola en el mayor escaparate publicitario del año. La campaña apuesta por el uso de referentes de la cultura pop, activaciones en redes sociales y un tratamiento lúdico de una de las mascotas más reconocidas de Coca-Cola, con el objetivo de reposicionar la conversación en torno a la elección de bebidas cola.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...