Principal
Seis buses de la Ruta 301 resultan dañados por incendio en Soyapango
Un incendio registrado la madrugada de este sábado en un predio utilizado como parqueo, ubicado en la colonia Antekirta, pasaje San Carlos, en Soyapango, San Salvador, dejó daños materiales en varios vehículos del transporte colectivo y particulares.
El Cuerpo de Bomberos atendió el siniestro y ejecutó labores de control y liquidación para evitar la propagación del fuego a zonas aledañas.
Como resultado del incidente, se reportaron daños en seis buses de la Ruta 301, dos vehículos tipo coaster, dos microbuses y cuatro automóviles tipo sedán. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.
Las causas del incendio no han sido detalladas. Ante cualquier emergencia, las autoridades recuerdan a la población comunicarse al número 913.
Jetset
Pepsi desafía a Coca-Cola en su anuncio para el Super Bowl 2026
Pepsi volvió a encender la histórica rivalidad con Coca-Cola tras el lanzamiento de un video publicitario que retoma el clásico “Pepsi Challenge” y pone en el centro de la narrativa a uno de los íconos más reconocibles de su competidor: los osos polares.
Bajo el eslogan “El desafío terminó, el ganador está decidido: la elección es Pepsi”, el anuncio comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde rápidamente generó conversación. Varias cuentas en redes sociales destacaron que el spot, realizado con animación CGI, muestra a los osos polares —emblemáticos de Coca-Cola— descubriendo que prefieren Pepsi, en un giro simbólico dentro de la llamada “guerra de las bebidas”.
De acuerdo con la información difundida en una nota publicitaria en Instagram, el comercial corresponde a la campaña de Pepsi para el Super Bowl 2026 y lleva por título “The Choice”. En el anuncio, uno de los osos polares se somete a una prueba de sabor a ciegas y, de manera sorpresiva, elige Pepsi Zero Sugar por encima de Coke Zero Sugar, una escena que busca subvertir la imagen tradicional asociada a la marca rival.
El spot de 30 segundos fue dirigido por el cineasta ganador del Óscar Taika Waititi, quien además aparece en el comercial interpretando a un terapeuta que acompaña al oso polar durante una crisis existencial tras su elección. La pieza combina humor y nostalgia, apoyándose en la canción “I Want to Break Free” de Queen, para reforzar el mensaje de preferencia de sabor y revitalizar un concepto publicitario que marcó época.
Según la descripción oficial, el anuncio no funciona como una acción aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de Pepsi para reavivar la rivalidad con Coca-Cola en el mayor escaparate publicitario del año. La campaña apuesta por el uso de referentes de la cultura pop, activaciones en redes sociales y un tratamiento lúdico de una de las mascotas más reconocidas de Coca-Cola, con el objetivo de reposicionar la conversación en torno a la elección de bebidas cola.
Jetset
Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi Pobre Angelito’
Catherine O’Hara, nacida en Canadá, murió en su casa de Los Ángeles «tras una breve enfermedad», según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. Hasta el momento no han trascendido más detalles.
La carrera de O’Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en «Schitt’s Creek». Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches «SCTV», que impulsaría las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin.
Su dramática actuación en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”.
Principal
Kast resalta inicio de una nueva etapa entre Chile y El Salvador
El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó que inicia una nueva etapa en la relación bilateral entre Chile y El Salvador, destacando el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones.
A través de su mensaje, Kast agradeció al Presidente de la República, Nayib Bukele, por la amistad y la disposición mostrada, subrayando el compromiso mutuo de trabajar de manera conjunta hacia el futuro.
El pronunciamiento refleja la voluntad de ambos gobiernos de impulsar una agenda compartida orientada al desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus pueblos, consolidando una relación basada en el respeto y la visión común.
El encuentro se enmarca dentro de una agenda diplomática de alto nivel, orientada a promover el diálogo político, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en áreas estratégicas de interés común.
Durante la reunión, los mandatarios analizaron temas vinculados a seguridad, desarrollo económico, inversión, gobernanza y cooperación regional, reafirmando su compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar iniciativas que generen beneficios mutuos.
La Presidencia destacó que este acercamiento consolida la proyección internacional de El Salvador y refuerza los lazos con países de la región que comparten visiones similares en materia de crecimiento, institucionalidad y estabilidad.
El encuentro marca un nuevo capítulo en las relaciones entre El Salvador y Chile, fortaleciendo una agenda bilateral basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento entre ambos gobiernos.