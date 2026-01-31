Jetset
Pepsi desafía a Coca-Cola en su anuncio para el Super Bowl 2026
Pepsi volvió a encender la histórica rivalidad con Coca-Cola tras el lanzamiento de un video publicitario que retoma el clásico “Pepsi Challenge” y pone en el centro de la narrativa a uno de los íconos más reconocibles de su competidor: los osos polares.
Bajo el eslogan “El desafío terminó, el ganador está decidido: la elección es Pepsi”, el anuncio comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde rápidamente generó conversación. Varias cuentas en redes sociales destacaron que el spot, realizado con animación CGI, muestra a los osos polares —emblemáticos de Coca-Cola— descubriendo que prefieren Pepsi, en un giro simbólico dentro de la llamada “guerra de las bebidas”.
De acuerdo con la información difundida en una nota publicitaria en Instagram, el comercial corresponde a la campaña de Pepsi para el Super Bowl 2026 y lleva por título “The Choice”. En el anuncio, uno de los osos polares se somete a una prueba de sabor a ciegas y, de manera sorpresiva, elige Pepsi Zero Sugar por encima de Coke Zero Sugar, una escena que busca subvertir la imagen tradicional asociada a la marca rival.
El spot de 30 segundos fue dirigido por el cineasta ganador del Óscar Taika Waititi, quien además aparece en el comercial interpretando a un terapeuta que acompaña al oso polar durante una crisis existencial tras su elección. La pieza combina humor y nostalgia, apoyándose en la canción “I Want to Break Free” de Queen, para reforzar el mensaje de preferencia de sabor y revitalizar un concepto publicitario que marcó época.
Según la descripción oficial, el anuncio no funciona como una acción aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de Pepsi para reavivar la rivalidad con Coca-Cola en el mayor escaparate publicitario del año. La campaña apuesta por el uso de referentes de la cultura pop, activaciones en redes sociales y un tratamiento lúdico de una de las mascotas más reconocidas de Coca-Cola, con el objetivo de reposicionar la conversación en torno a la elección de bebidas cola.
Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi Pobre Angelito’
Catherine O’Hara, nacida en Canadá, murió en su casa de Los Ángeles «tras una breve enfermedad», según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. Hasta el momento no han trascendido más detalles.
La carrera de O’Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en «Schitt’s Creek». Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches «SCTV», que impulsaría las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin.
Su dramática actuación en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”.
Bruce Springsteen publica una canción de protesta contra las redadas migratorias en Mineápolis
El músico estadounidense Bruce Springsteen publicó una nueva canción de protesta en homenaje a dos residentes de Mineápolis muertos durante operativos migratorios, en la que critica lo que calificó como un «estado de terror» provocado por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El tema, titulado Streets of Minneapolis, está dedicado a Alex Pretti y Renee Good, fallecidos en incidentes separados en enero durante actuaciones de agentes federales, y fue difundido por el propio artista a través de sus redes sociales.
En la letra, Springsteen denuncia la represión migratoria y elogia a los habitantes de la ciudad por enfrentarse a los operativos, mientras un coro corea la consigna «¡Fuera el ICE ya!».
La Casa Blanca rechazó las críticas y afirmó que el presidente Donald Trump está centrado en reforzar la cooperación con autoridades locales para expulsar a inmigrantes en situación irregular considerados peligrosos.
Springsteen, de 76 años, ha sido un crítico habitual de Trump y ha abordado en otras canciones temas como la brutalidad policial, la inmigración y la situación de la clase trabajadora en Estados Unidos.
El «efecto Shakira»: Un imperio más allá de la música
Lo que comenzó en 1991 como la carrera de una joven promesa en Barranquilla se ha transformado, 34 años después, en uno de los conglomerados comerciales más sólidos del mundo del entretenimiento.
Con un catálogo de 12 álbumes que han vendido 125 millones de copias, Shakira no solo es una leyenda de la música, sino una de las empresarias más astutas del sector. Con su histórica gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», no solo reafirma su vigencia vocal, sino su agudeza como estratega financiera.
UN TOUR PARA LA HISTORIA
En 2025, la artista batió todos los récords posibles. Su gira mundial se consolidó como la mujer latina más taquillera de la historia, según el reporte oficial de Billboard Boxscore, recaudando más de $327.4 millones con solo 64 de los 82 conciertos previstos.
• México: Shakira rompió un récord histórico en el Estadio GNP Seguros con 12 fechas consecutivas, sumando un total de 780,000 asistentes solo en la capital mexicana.
• Colombia: su regreso tras seis años fue un motor económico para su país natal. Cuatro conciertos en Bogotá y Barranquilla movilizaron a más de 376,000 asistentes y más de 206,000 millones de COP (pesos colombianos), impulsando sectores como el turismo y la hotelería, que registró ocupaciones del 100 % en ciudades como Cali.
• Rentabilidad: se estima que cada concierto genera cerca de $2.3 millones, cifra que aumenta gracias al «merchandising» (15 % extra de ingresos) y derechos de transmisión.
DIVERSIFICACIÓN: EL SECRETO DE SU FORTUNA
Sin embargo, la música es solo una pieza del rompecabezas. La fortuna de Shakira se apoya en una diversificación inteligente de activos:
1. Fragancias: su línea S by Shakira es un éxito masivo. En Colombia, sus fragancias se comercializan entre los $91,000 y $139,000 COP, asegurando un flujo de caja constante en el sector de consumo masivo.
2. Inversiones en Startups: a través de She Wolf Investment, la cantante apostó por empresas de consumo masivo en EE. UU., como Magic Spoon y Wild Things Snacks, demostrando su interés por el sector de alimentos saludables.
3. Alianzas globales: desde contratos millonarios con Pepsi y Oral-B, hasta su icónica colaboración con Fisher-Price en 2014, cuyas ganancias se destinaron a su Fundación Pies Descalzos, creada en 1998 para apoyar la educación infantil. Además, plataformas de streaming y productoras audiovisuales compiten por los derechos de transmisión de sus conciertos.
4. Conciertos privados: para el mercado corporativo y de ultralujo, Shakira mantiene una tarifa de 1,270 millones de COP por hora, consolidándose como una de las artistas más exclusivas del mundo.
5. Gestión de activos en España: durante su residencia en Europa, lideró empresas como Fire Rabbit SL (gestión de activos mobiliarios) y Global Golden Tour, dedicada a la logística de grandes eventos internacionales.
6. Cine y TV: su capacidad para capitalizar su imagen la ha llevado a contratos icónicos, como las ediciones de la muñeca Barbie inspiradas en ella (2001- 2002). Su paso como jurado en The Voice (2013) y su rol como Gazelle en la película de Disney «Zootopia» (2016) no solo generaron ingresos directos, sino que mantuvieron su marca vigente en el mercado anglosajón, preparando el terreno para el éxito masivo de su show en el Super Bowl 2020. Con 95 millones de discos vendidos y más de 60.
7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Shakira ha demostrado que su lema es una realidad de mercado: en 2026, las mujeres ya no solo lloran, sino que facturan a través de un ecosistema que incluye bienes raíces, inversiones en capital de riesgo y una marca personal inquebrantable.