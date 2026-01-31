Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi Pobre Angelito’

Lo que comenzó en 1991 como la carrera de una joven promesa en Barranquilla se ha transformado, 34 años después, en uno de los conglomerados comerciales más sólidos del mundo del entretenimiento.

Con un catálogo de 12 álbumes que han vendido 125 millones de copias, Shakira no solo es una leyenda de la música, sino una de las empresarias más astutas del sector. Con su histórica gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», no solo reafirma su vigencia vocal, sino su agudeza como estratega financiera.

UN TOUR PARA LA HISTORIA

En 2025, la artista batió todos los récords posibles. Su gira mundial se consolidó como la mujer latina más taquillera de la historia, según el reporte oficial de Billboard Boxscore, recaudando más de $327.4 millones con solo 64 de los 82 conciertos previstos.

• México: Shakira rompió un récord histórico en el Estadio GNP Seguros con 12 fechas consecutivas, sumando un total de 780,000 asistentes solo en la capital mexicana.

• Colombia: su regreso tras seis años fue un motor económico para su país natal. Cuatro conciertos en Bogotá y Barranquilla movilizaron a más de 376,000 asistentes y más de 206,000 millones de COP (pesos colombianos), impulsando sectores como el turismo y la hotelería, que registró ocupaciones del 100 % en ciudades como Cali.

• Rentabilidad: se estima que cada concierto genera cerca de $2.3 millones, cifra que aumenta gracias al «merchandising» (15 % extra de ingresos) y derechos de transmisión.

DIVERSIFICACIÓN: EL SECRETO DE SU FORTUNA

Sin embargo, la música es solo una pieza del rompecabezas. La fortuna de Shakira se apoya en una diversificación inteligente de activos:

1. Fragancias: su línea S by Shakira es un éxito masivo. En Colombia, sus fragancias se comercializan entre los $91,000 y $139,000 COP, asegurando un flujo de caja constante en el sector de consumo masivo.

2. Inversiones en Startups: a través de She Wolf Investment, la cantante apostó por empresas de consumo masivo en EE. UU., como Magic Spoon y Wild Things Snacks, demostrando su interés por el sector de alimentos saludables.

3. Alianzas globales: desde contratos millonarios con Pepsi y Oral-B, hasta su icónica colaboración con Fisher-Price en 2014, cuyas ganancias se destinaron a su Fundación Pies Descalzos, creada en 1998 para apoyar la educación infantil. Además, plataformas de streaming y productoras audiovisuales compiten por los derechos de transmisión de sus conciertos.

4. Conciertos privados: para el mercado corporativo y de ultralujo, Shakira mantiene una tarifa de 1,270 millones de COP por hora, consolidándose como una de las artistas más exclusivas del mundo.

5. Gestión de activos en España: durante su residencia en Europa, lideró empresas como Fire Rabbit SL (gestión de activos mobiliarios) y Global Golden Tour, dedicada a la logística de grandes eventos internacionales.

6. Cine y TV: su capacidad para capitalizar su imagen la ha llevado a contratos icónicos, como las ediciones de la muñeca Barbie inspiradas en ella (2001- 2002). Su paso como jurado en The Voice (2013) y su rol como Gazelle en la película de Disney «Zootopia» (2016) no solo generaron ingresos directos, sino que mantuvieron su marca vigente en el mercado anglosajón, preparando el terreno para el éxito masivo de su show en el Super Bowl 2020. Con 95 millones de discos vendidos y más de 60.

7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Shakira ha demostrado que su lema es una realidad de mercado: en 2026, las mujeres ya no solo lloran, sino que facturan a través de un ecosistema que incluye bienes raíces, inversiones en capital de riesgo y una marca personal inquebrantable.

