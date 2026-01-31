Kast resalta inicio de una nueva etapa entre Chile y El Salvador

Los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) bajarán en febrero de 2026 en todas sus presentaciones, de acuerdo con el anuncio de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

El cilindro de 35 libras se comercializará a 14.94 dólares, lo que representa una reducción de 0.25 centavos. En tanto, el cilindro de 25 libras bajará de 10.91 a 10.73 dólares, y el de 20 libras disminuirá de 8.80 a 8.66 dólares. El cilindro de 10 libras también registra una leve reducción, al pasar de 4.53 a 4.46 dólares.

Para los hogares beneficiados con el subsidio focalizado, los precios también reflejan descensos. El cilindro de 35 libras costará 6.90 dólares, frente a los 7.15 dólares de enero; el de 25 libras pasará de 2.87 a 2.69 dólares, y el de 20 libras de 0.76 a 0.62 dólares. El cilindro de 10 libras mantiene el subsidio total, con un precio final de 0.00 dólares, sin cambios respecto al mes anterior.

El esquema de subsidios se mantiene para mitigar el impacto del costo energético en los sectores más vulnerables, mientras continúan las inspecciones para garantizar el cumplimiento de precios regulados, peso exacto y condiciones de seguridad de los cilindros en el mercado nacional.

La DGEHM recordó que la población puede reportar irregularidades relacionadas con la venta o el estado de los cilindros de gas propano a través del call center 2234-6180, como parte de los mecanismos de control y protección al consumidor.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...