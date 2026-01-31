Principal
Kast resalta inicio de una nueva etapa entre Chile y El Salvador
El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó que inicia una nueva etapa en la relación bilateral entre Chile y El Salvador, destacando el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones.
A través de su mensaje, Kast agradeció al Presidente de la República, Nayib Bukele, por la amistad y la disposición mostrada, subrayando el compromiso mutuo de trabajar de manera conjunta hacia el futuro.
El pronunciamiento refleja la voluntad de ambos gobiernos de impulsar una agenda compartida orientada al desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus pueblos, consolidando una relación basada en el respeto y la visión común.
El encuentro se enmarca dentro de una agenda diplomática de alto nivel, orientada a promover el diálogo político, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en áreas estratégicas de interés común.
Durante la reunión, los mandatarios analizaron temas vinculados a seguridad, desarrollo económico, inversión, gobernanza y cooperación regional, reafirmando su compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar iniciativas que generen beneficios mutuos.
La Presidencia destacó que este acercamiento consolida la proyección internacional de El Salvador y refuerza los lazos con países de la región que comparten visiones similares en materia de crecimiento, institucionalidad y estabilidad.
El encuentro marca un nuevo capítulo en las relaciones entre El Salvador y Chile, fortaleciendo una agenda bilateral basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento entre ambos gobiernos.
Jetset
Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi Pobre Angelito’
Catherine O’Hara, nacida en Canadá, murió en su casa de Los Ángeles «tras una breve enfermedad», según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. Hasta el momento no han trascendido más detalles.
La carrera de O’Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en «Schitt’s Creek». Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches «SCTV», que impulsaría las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin.
Su dramática actuación en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”.
Capturada mujer que hirió en el rostro con una tijera a su pareja
Mayra Estela Moya Bernal, de 31 años de edad, lesionó en el rostro con una tijera a su compañero de vida.
El hecho ocurrió esta madrugada en el barrio Concepción, del distrito de La Unión.
La pareja estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando iniciaron una discusión y la mujer agarró la tijera y le provocó varias heridas.
El hombre fue trasladado a un centro asistencial, su condición es estable.
Febrero trae alivio al bolsillo: el gas propano reduce precios en El Salvador
Los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) bajarán en febrero de 2026 en todas sus presentaciones, de acuerdo con el anuncio de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
El cilindro de 35 libras se comercializará a 14.94 dólares, lo que representa una reducción de 0.25 centavos. En tanto, el cilindro de 25 libras bajará de 10.91 a 10.73 dólares, y el de 20 libras disminuirá de 8.80 a 8.66 dólares. El cilindro de 10 libras también registra una leve reducción, al pasar de 4.53 a 4.46 dólares.
Para los hogares beneficiados con el subsidio focalizado, los precios también reflejan descensos. El cilindro de 35 libras costará 6.90 dólares, frente a los 7.15 dólares de enero; el de 25 libras pasará de 2.87 a 2.69 dólares, y el de 20 libras de 0.76 a 0.62 dólares. El cilindro de 10 libras mantiene el subsidio total, con un precio final de 0.00 dólares, sin cambios respecto al mes anterior.
El esquema de subsidios se mantiene para mitigar el impacto del costo energético en los sectores más vulnerables, mientras continúan las inspecciones para garantizar el cumplimiento de precios regulados, peso exacto y condiciones de seguridad de los cilindros en el mercado nacional.
La DGEHM recordó que la población puede reportar irregularidades relacionadas con la venta o el estado de los cilindros de gas propano a través del call center 2234-6180, como parte de los mecanismos de control y protección al consumidor.