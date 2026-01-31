Principal
Capturada mujer que hirió en el rostro con una tijera a su pareja
Mayra Estela Moya Bernal, de 31 años de edad, lesionó en el rostro con una tijera a su compañero de vida.
El hecho ocurrió esta madrugada en el barrio Concepción, del distrito de La Unión.
La pareja estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando iniciaron una discusión y la mujer agarró la tijera y le provocó varias heridas.
El hombre fue trasladado a un centro asistencial, su condición es estable.
Febrero trae alivio al bolsillo: el gas propano reduce precios en El Salvador
Los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) bajarán en febrero de 2026 en todas sus presentaciones, de acuerdo con el anuncio de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
El cilindro de 35 libras se comercializará a 14.94 dólares, lo que representa una reducción de 0.25 centavos. En tanto, el cilindro de 25 libras bajará de 10.91 a 10.73 dólares, y el de 20 libras disminuirá de 8.80 a 8.66 dólares. El cilindro de 10 libras también registra una leve reducción, al pasar de 4.53 a 4.46 dólares.
Para los hogares beneficiados con el subsidio focalizado, los precios también reflejan descensos. El cilindro de 35 libras costará 6.90 dólares, frente a los 7.15 dólares de enero; el de 25 libras pasará de 2.87 a 2.69 dólares, y el de 20 libras de 0.76 a 0.62 dólares. El cilindro de 10 libras mantiene el subsidio total, con un precio final de 0.00 dólares, sin cambios respecto al mes anterior.
El esquema de subsidios se mantiene para mitigar el impacto del costo energético en los sectores más vulnerables, mientras continúan las inspecciones para garantizar el cumplimiento de precios regulados, peso exacto y condiciones de seguridad de los cilindros en el mercado nacional.
La DGEHM recordó que la población puede reportar irregularidades relacionadas con la venta o el estado de los cilindros de gas propano a través del call center 2234-6180, como parte de los mecanismos de control y protección al consumidor.
Pandillero recibe pena de 219 años de cárcel por cometer siete homicidios en la zona oriental
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que 10 pandilleros de la clica Cabañas Locos Salvatruchos de la MS-13, fueran condenados a prisión por cometer siete homicidios agravados entre el 2010 y 2012 en diferentes distritos de San Miguel y Usulután. También fueron procesados por agrupaciones ilícitas.
La estructura criminal delinquía en la zona urbana y semiurbana de los distritos de El Tránsito y San Rafael Oriente, ambos de San Miguel, y en los distritos Jucuarán y Concepción Batres, de Usulután.
Entre las víctimas está un motorista que fue asesinado con arma de fuego el 11 de septiembre de 2015 en cantón Llano El Coyol, El Tránsito.
Tras la valoración de la prueba presentada por la representación fiscal, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, J1, de San Miguel, impuso 219 años de cárcel a Luis Alonso Castro Orellana, alias Veneno, quien es perfilado como corredor de la clica.
Castro Orellana fue condenado por asesinar a siete personas y recibió nueve años más por agrupaciones ilícitas.
Mientras que Carlos Humberto Zelaya Cruz, alias black (ausente), fue condenado a 95 años por tres homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Mientras que a 65 años de cárcel fueron condenados José Antonio González Chicas, alias Pony, y Moisés Alberto Coreas Torres, alias Pícaro, por cometer dos homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
El resto de los pandilleros recibieron penas de 5 y 35 años de cárcel.
En la visita pública estuvieron seis reos presentes y el resto en rebeldía, informó la FGR.
Marvin Aguilar en polémica por sugerir el asesinato de youtubers afines al gobierno de Bukele
En un video difundido en redes sociales, el antropólogo cultural y analista político Marvin Aguilar ha generado una ola de controversia al adaptar un eslogan de la guerra civil salvadoreña para dirigirlo contra creadores de contenido en YouTube. Aguilar, conocido por su alineación con el partido Nuevas Ideas y sus apariciones en medios como analista, declaró: «Antes en la guerra era ‘Sé patriota, mata un cura’, hoy va a ser ‘Sé patriota, mata un youtuber’… con eso haríamos patria».
La frase, extraída de un clip de aproximadamente un minuto, incluye referencias explícitas a actos de violencia extrema, como descabezar, sacar el corazón, sacrificar y desmembrar a youtubers que critican al gobierno.
#Nacionales l Marvin Aguilar: «Antes en la guerra era ‘Sé patriota, mata un cura’ hoy va ser ‘Sé patriota, mata un youtuber’. pic.twitter.com/zonMPucAJs
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 30, 2026
El video, compartido inicialmente por la cuenta @porttada en la plataforma X (anteriormente Twitter), muestra a Aguilar hablando desde lo que parece ser su hogar, con un fondo de muebles y abrigos colgados. En el clip, el analista motiva a la audiencia a actuar contra generadores de contenido digital que no comparten su ideología, comparándolos con los sacerdotes perseguidos durante el conflicto armado.
Aguilar, quien se presenta como «antropólogo cultural y analista», aparece sonriente y gesticulando mientras pronuncia estas palabras, lo que ha sido interpretado por muchos como una apología al odio y la violencia.Antecedentes: El eslogan de la guerra civil y su contexto actualLa frase original «Haz patria, mata un cura» (o «Sé patriota, mata un cura») surgió durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un período marcado por la represión de escuadrones de la muerte de derecha contra figuras eclesiásticas asociadas a la teología de la liberación.
Sacerdotes como San Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, y los jesuitas de la UCA en 1989, fueron víctimas de esta campaña de terror promovida por sectores ultraconservadores y militares.
El conflicto dejó más de 75,000 muertos y miles de desaparecidos, y eslóganes como este simbolizaban la polarización extrema y la incitación al asesinato político.
Aguilar adapta este lema en un contexto contemporáneo, donde El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele ha enfrentado críticas internacionales por restricciones a la libertad de expresión y persecución a periodistas independientes. Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han documentado casos de acoso, exilios forzados y amenazas contra comunicadores que cuestionan políticas como el régimen de excepción implementado desde 2022 para combatir pandillas. Youtubers y creadores de contenido digital, a menudo opositores o críticos del oficialismo, han sido tildados de «traidores» o «desestabilizadores» en discursos oficiales y afines.
Marvin Aguilar Umaña, licenciado en culturología por la Universidad Estatal de Moscú, ha tenido una trayectoria en gestión cultural, docencia universitaria y producción documental. Ha trabajado en la reactivación cultural de San Miguel y se inscribió como precandidato a diputado por Nuevas Ideas en 2020.
Es columnista en La Prensa Gráfica y frecuente invitado en podcasts y programas como #BarcitoFM, donde analiza temas políticos desde una perspectiva alineada con el gobierno.
Su Facebook cuenta con miles de seguidores, donde se describe como «ciudadano del mundo, antropólogo cultural y analista político».
Hasta el momento, Aguilar no ha respondido públicamente a las críticas, y neither el gobierno ni Nuevas Ideas han emitido un comunicado al respecto. La Fiscalía no ha anunciado acciones, aunque expertos en derechos humanos advierten que tales expresiones podrían constituir incitación al delito bajo el Código Penal salvadoreño.
Este incidente resalta las tensiones crecientes entre el oficialismo y la prensa independiente en El Salvador, donde la libertad de expresión sigue siendo un tema sensible. Periodistas y activistas llaman a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia verbal que pueda escalar a acciones reales, recordando las lecciones dolorosas de la historia nacional.