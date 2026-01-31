Febrero trae alivio al bolsillo: el gas propano reduce precios en El Salvador

En un video difundido en redes sociales, el antropólogo cultural y analista político Marvin Aguilar ha generado una ola de controversia al adaptar un eslogan de la guerra civil salvadoreña para dirigirlo contra creadores de contenido en YouTube. Aguilar, conocido por su alineación con el partido Nuevas Ideas y sus apariciones en medios como analista, declaró: «Antes en la guerra era ‘Sé patriota, mata un cura’, hoy va a ser ‘Sé patriota, mata un youtuber’… con eso haríamos patria».

La frase, extraída de un clip de aproximadamente un minuto, incluye referencias explícitas a actos de violencia extrema, como descabezar, sacar el corazón, sacrificar y desmembrar a youtubers que critican al gobierno.

#Nacionales l Marvin Aguilar: «Antes en la guerra era ‘Sé patriota, mata un cura’ hoy va ser ‘Sé patriota, mata un youtuber’. pic.twitter.com/zonMPucAJs — Diario Digital Cronio (@croniosv) January 30, 2026



El video, compartido inicialmente por la cuenta @porttada en la plataforma X (anteriormente Twitter), muestra a Aguilar hablando desde lo que parece ser su hogar, con un fondo de muebles y abrigos colgados. En el clip, el analista motiva a la audiencia a actuar contra generadores de contenido digital que no comparten su ideología, comparándolos con los sacerdotes perseguidos durante el conflicto armado.

Aguilar, quien se presenta como «antropólogo cultural y analista», aparece sonriente y gesticulando mientras pronuncia estas palabras, lo que ha sido interpretado por muchos como una apología al odio y la violencia.Antecedentes: El eslogan de la guerra civil y su contexto actualLa frase original «Haz patria, mata un cura» (o «Sé patriota, mata un cura») surgió durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un período marcado por la represión de escuadrones de la muerte de derecha contra figuras eclesiásticas asociadas a la teología de la liberación.

Sacerdotes como San Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, y los jesuitas de la UCA en 1989, fueron víctimas de esta campaña de terror promovida por sectores ultraconservadores y militares.

El conflicto dejó más de 75,000 muertos y miles de desaparecidos, y eslóganes como este simbolizaban la polarización extrema y la incitación al asesinato político.

Aguilar adapta este lema en un contexto contemporáneo, donde El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele ha enfrentado críticas internacionales por restricciones a la libertad de expresión y persecución a periodistas independientes. Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han documentado casos de acoso, exilios forzados y amenazas contra comunicadores que cuestionan políticas como el régimen de excepción implementado desde 2022 para combatir pandillas. Youtubers y creadores de contenido digital, a menudo opositores o críticos del oficialismo, han sido tildados de «traidores» o «desestabilizadores» en discursos oficiales y afines.

Marvin Aguilar Umaña, licenciado en culturología por la Universidad Estatal de Moscú, ha tenido una trayectoria en gestión cultural, docencia universitaria y producción documental. Ha trabajado en la reactivación cultural de San Miguel y se inscribió como precandidato a diputado por Nuevas Ideas en 2020.

Es columnista en La Prensa Gráfica y frecuente invitado en podcasts y programas como #BarcitoFM, donde analiza temas políticos desde una perspectiva alineada con el gobierno.

Su Facebook cuenta con miles de seguidores, donde se describe como «ciudadano del mundo, antropólogo cultural y analista político».

Hasta el momento, Aguilar no ha respondido públicamente a las críticas, y neither el gobierno ni Nuevas Ideas han emitido un comunicado al respecto. La Fiscalía no ha anunciado acciones, aunque expertos en derechos humanos advierten que tales expresiones podrían constituir incitación al delito bajo el Código Penal salvadoreño.

Este incidente resalta las tensiones crecientes entre el oficialismo y la prensa independiente en El Salvador, donde la libertad de expresión sigue siendo un tema sensible. Periodistas y activistas llaman a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia verbal que pueda escalar a acciones reales, recordando las lecciones dolorosas de la historia nacional.

