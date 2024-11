Sale a la luz un video de Liam Payne junto al empleado del hotel detenido horas antes de su muerte

El innovador álbum «Cowboy Carter» le valió a Beyoncé 11 nominaciones a los Premios Grammy, anunciaron el viernes los organizadores del galardón más codiciado de la industria de la música, en los que la diva competirá con la megaestrella Taylor Swift y una nueva generación de artistas pop.

Las nominaciones de este año dejaron fuera de las principales categorías a los artistas latinos.

Anitta, Luis Fonsi, Kany García, Shakira y Kali Uchis son los nominados al mejor Álbum de pop latino, mientras que al mejor álbum de música urbana aspiran Bad Bunny, J.Balvin, Feid, Residente y Young Miko.

Beyonce, la artista con más nominaciones de los Grammy, competirá con Swift en las principales categorías como Mejor Álbum y Mejor Canción del año, así como con las artistas Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter.

«Cowboy Carter», aclamado por la crítica, ha reavivado el debate sobre el género y el papel de los afroestadounidenses en la historia de la música country, más asociado a músicos blancos y conservadores.

A pesar de una carrera repleta de galardones, la artista de Houston nunca ha ganado en las principales categorías de los Grammy y se enfrenta a la dura competencia de las eternas aspirantes Swift y Billie Eilish, con seis y siete nominaciones, respectivamente.

Pero también competirá con un grupo de jóvenes artistas de moda, entre ellas Charli XCX (siete nominaciones) y las sensaciones del pop Sabrina Carpenter (seis) y Chappell Roan (seis) que optan a premios importantes.

Kendrick Lamar -cuya batalla rapera con Drake le valió el favor de los Grammy este año- y el polivalente Post Malone también obtuvieron siete nominaciones cada uno, también en las categorías principales.

La música publicada entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024 es la que optaba a las nominaciones.

La Academia de la Grabación entregará los trofeos de las 94 categorías en una gala que se celebrará el 2 de febrero en Los Ángeles, dos semanas después de la investidura del presidente electo Donald Trump.

Shotgun Riders Forever!

I love you @beyonce ❤️Congratulations on all of your deserved nominations! pic.twitter.com/XFs0q111Jd

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) November 8, 2024