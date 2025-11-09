Rescatan a personas atrapadas en elevador de supermercado en Antiguo Cuscatlán

Los elementos de la Marina Nacional mantienen las labores de búsqueda de las personas que se transportaban en una lancha que sufrió un accidente en la zona de Joya Grande, ubicada en el lago de Ilopango.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado el número exacto de personas involucradas y se desconocen las causas del incidente.

La Marina ha desplegado personal y equipo especializado para localizar a los ocupantes de la embarcación.

Las operaciones de rescate se realizan con apoyo de embarcaciones y personal de emergencias, quienes continúan con la búsqueda en la zona afectada.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...