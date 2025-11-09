Principal
Pick up vuelca dejando como saldo varias personas lesionadas en Corinto, Morazán
Varias personas resultaron lesionadas este mediodía tras el vuelco de un vehículo tipo pick up en el distrito de Corinto, departamento de Morazán.
Este siniestro vial sucedió en el cantón La Laguna, distrito de Corinto, departamento de Morazán, informaron fuentes policiales.
Preliminarmente se desconoce la cifra exacta de personas lesionadas, así como la gravedad de sus heridas.
Será la inspección que realizará la Policía Nacional Civil (PNC) la que determinará qué provocó el aparatoso siniestro vial.
Él era Fredy, joven motociclista que quedó debajo de camión en Ciudad Barrios
Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) identificaron al motociclista fallecido ayer tras ser embestido por un camión en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel.
Fredy José Jiménez era el nombre del motociclista que quedó debajo de un camión en la calle principal del cantón Belén, en el distrito de Ciudad Barrios.
En este mismo siniestro vial resultaron lesionados dos menores de edad que también viajaban en la motocicleta.
El conductor del camión se quedó en la escena del fatal accidente para colaborar con las investigaciones y deducir responsabilidades.
Rescatan a personas atrapadas en elevador de supermercado en Antiguo Cuscatlán
El Cuerpo de Bomberos atendió el reporte de varias personas atrapadas dentro de un elevador en un supermercado ubicado sobre el Blvd. Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
El equipo de emergencias realizó una extracción controlada, logrando liberar a las personas de manera segura. Afortunadamente, no se reportaron lesionados durante el incidente.
Las autoridades recuerdan a la población mantener la calma y comunicarse con los servicios de emergencia ante cualquier eventualidad similar. Para emergencias, el número de contacto es 913.
Continúa búsqueda de desaparecidos tras accidente de lancha en el lago de Ilopango
Los elementos de la Marina Nacional mantienen las labores de búsqueda de las personas que se transportaban en una lancha que sufrió un accidente en la zona de Joya Grande, ubicada en el lago de Ilopango.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado el número exacto de personas involucradas y se desconocen las causas del incidente.
La Marina ha desplegado personal y equipo especializado para localizar a los ocupantes de la embarcación.
Las operaciones de rescate se realizan con apoyo de embarcaciones y personal de emergencias, quienes continúan con la búsqueda en la zona afectada.