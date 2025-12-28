Principal
Refuerzan atención de emergencias en fin de año en El Salvador
El Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de las instituciones de primera respuesta, está monitoreando todo el país en las festividades de fin de año.
Son más de 100,000 personas las que están trabajando en el Plan Fin de Año 2025 para garantizar espacios seguros, ordenados y accesibles para los salvadoreños y visitantes extranjeros.
En playas y balnearios hay 342 guardavidas desplegados para dar cobertura a 170 puntos estratégicos. También los equipos tácticos operativos de Protección Civil se han activado.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador dispone de 700 elementos a escala nacional para atender incendios y otras emergencias, además de inspeccionar la venta de productos pirotécnicos en los últimos días del año.
El Ministerio de Salud, como parte de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, ha instalado personal en los diversos centros turísticos para dar asistencia a los visitantes.
También el Ministerio de Obras Públicas se ha incorporado en todo el país con una serie de acciones y está dando cobertura en más de 45 intersecciones ejerciendo control de semáforos y flujo vehicular. Mantiene presencia con 1,250 controles vehiculares, 250 dispositivos para agilizar el tráfico y 1,000 puntos de control de tránsito terrestre.
Principal
Salvadoreños regresan al país para disfrutar el Año Nuevo con sus familias
Cientos de salvadoreños y turistas que viven en el extranjero regresan al país para pasar la Navidad y recibir el año nuevo con sus familiares.
El Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez es testigo de los recibimientos que mezclan abrazos, lágrimas y sonrisas.
Muchos compatriotas comentan que esperan con ansias estas fechas para regresar al país, impulsados por la transformación que vive El Salvador en materia de seguridad y turismo.
Se espera que, entre el 1.° de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, el Aeropuerto Internacional de El Salvador atienda más de 500,000 pasajeros.
Principal
Temperaturas de hasta 36 grados Celsius para este domingo en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este domingo, será un día bastante caluroso, con parámetros máximos entre los 35 y 36 grados Celsius, especialmente en poblados de San Miguel y La Unión.
El Marn también indicó que este día existe la probabilidad de lluvias en diferentes puntos del país, con mayores posibilidades durante la tarde y noche.
«Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, con posibles lluvias en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y sectores de la zona norte. Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con posibles lluvias breves en sectores de la zona central», detalló el reporte de Medio Ambiente.
Este domingo la velocidad promedio del viento rondará entre los 10 y 20 km/h, y ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h en zonas altas y montañosas
Principal
En Antiguo Cuscatlán celebran tradición de los Santos Niños Inocentes
Con rezos, cantos y un profundo sentido de fe, la feligresía católica de Antiguo Cuscatlán inició ayer la preparación para la tradicional celebración de los Santos Niños Inocentes, una de las expresiones religiosas y culturales más arraigadas del distrito, que se conmemora cada 28 de diciembre en recuerdo del pasaje bíblico que evoca a los niños asesinados por orden de Herodes en su intento por matar a Jesús.
Esta tradición, transmitida de generación en generación, se ha consolidado como un símbolo de identidad para la comunidad, reuniendo cada año a familias locales y a devotos provenientes de distintos puntos del país, quienes llegan con imágenes del Niño Inocente para presentarlas ante el altar como signo de fe, agradecimiento y petición.
Lesli Castro, coordinadora de pastoral juvenil de la parroquia Santos Niños Inocentes, explicó que la preparación empezó ayer, al recibir las imágenes que portan los fieles.
«Es una tradición que viene desde hace muchos años, por aquellos niños que murieron en tiempos de Herodes, cuando él quería matar al niño Jesús. Cada 27 y 28 de diciembre nos preparamos para el recibimiento de todas las imágenes de los Niños Inocentes, a las que las personas les confían una petición especial o agradecen algún milagro por su intercesión», dijo.
La devoción trasciende las fronteras del distrito. Eva Sánchez y Luisa Palacios llegaron desde Mejicanos para comenzar a vivir la experiencia desde un día antes, motivadas por la fe y el agradecimiento.
«Yo vengo por primera vez y ella [Luisa] tiene 20 años participando. Le pedí que quería venir con mi imagen, porque esto más que una tradición es un acto de fe. Venimos en señal de agradecimiento por tantos milagros y bendiciones», relató Sánchez.
Hoy, a las 3 de la tarde, saldrá la tradicional procesión con las imágenes de los Santos Niños Inocentes, un recorrido cargado de simbolismo, devoción y colorido, en el que decenas de fieles acompañan las imágenes por las principales calles del distrito.
Esta procesión es encabezada por Santa Juana, quien representa a las madres que perdieron a sus hijos en la matanza ordenada por Herodes, según los pasajes de los evangelios.
Esto se realiza en el marco de las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán.
Actualmente, esta festividad no solo fortalece la fe y la convivencia comunitaria, también atrae a visitantes de otros distritos, interesados en conocer y vivir una de las tradiciones más representativas del calendario cultural salvadoreño.