Penitentes se dirigen a Iglesia El Calvario de San Salvador previo al inicio del Vía Crucis

La mañana de este domingo, la feligresía católica de San Salvador participó en la solemne procesión de Cristo Resucitado, que recorrió distintas calles del Centro Histórico capitalino. La imagen partió desde la parroquia El Calvario acompañada por cientos de personas que conmemoraron la principal celebración de la Iglesia católica.

El Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, marca el fin de la Semana Santa y conmemora la resurrección de Jesucristo. Esta celebración es considerada por la Iglesia católica como «signo de esperanza y vida nueva».

La procesión recorrió las principales arterias del Centro Histórico, donde los presentes acompañaron la imagen. La actividad religiosa se desarrolló en un ambiente de recogimiento y celebración, congregando a las familias que participaron.

La parroquia El Calvario, ubicada en el corazón del Centro Histórico, sirvió como punto de partida y llegada de la procesión. Los asistentes manifestaron su devoción durante todo el recorrido, que se extendió por varias horas en la mañana de este domingo.

Con esta procesión se dan por concluidas las actividades religiosas de la Semana Santa en la capital salvadoreña, que incluyeron diversas representaciones, viacrucis y celebraciones eucarísticas desde el Domingo de Ramos. La feligresía respondió masivamente a cada una de las convocatorias realizadas por las diferentes parroquias.

Las autoridades no reportaron incidentes durante el desarrollo de la procesión, que transcurrió con normalidad gracias al dispositivo de seguridad implementado en el perímetro del Centro Histórico. La celebración del Domingo de Resurrección cierra así una de las temporadas litúrgicas más importantes para los católicos en el país.

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