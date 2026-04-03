De Tonacatepeque a la Luna: La salvadoreña Frida Alfaro brilla en la misión Artemis II de la NASA

Desde las calles de Tonacatepeque hasta el corazón del programa espacial más ambicioso de la NASA, la ingeniera aeroespacial salvadoreña Frida Alfaro se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional. Originaria de este municipio de San Salvador, Frida Angélica Alfaro Rodríguez forma parte del equipo internacional que desarrolló el CubeSat ATENEA, un microsatélite seleccionado por la NASA como carga secundaria en la histórica misión Artemis II, que despegó con éxito el 1 de abril de 2026 desde el Kennedy Space Center en Florida.

Frida se destacó como Ingeniera de Sistemas en el proyecto ATENEA, un CubeSat de clase 12U desarrollado principalmente por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (CONAE) en colaboración con universidades como la UNLP. Su contribución fue clave en la definición de requisitos, integración técnica y aspectos orbitales, permitiendo que este satélite miniaturizado viajara junto al cohete SLS y la nave Orion rumbo a la Luna.

El pasado 1 de abril, Artemis II marcó un hito: la primera misión tripulada del programa Artemis, con cuatro astronautas a bordo que realizarán un sobrevuelo lunar sin alunizar, similar al Apolo 8 de 1968. En este vuelo histórico viaja también ATENEA, que se desplegará en órbita terrestre alta para probar tecnologías críticas en el entorno del espacio profundo, como medición de radiación, blindaje, navegación GPS y comunicaciones de largo alcance.

El camino de Frida no fue fácil. Desde pequeña, su fascinación por los aviones y el espacio la impulsó a estudiar ingeniería aeronáutica. Se formó en El Salvador y continuó su especialización en Argentina, donde se integró al equipo del proyecto universitario que dio vida a ATENEA. Hoy, su talento representa el potencial de las mujeres centroamericanas en las disciplinas STEM de más alto nivel.

Con su participación en Artemis II, Frida Alfaro no solo pone en alto el nombre de El Salvador, sino que demuestra que el talento salvadoreño puede competir en la élite de la exploración espacial internacional. Su rol en ingeniería de sistemas fue fundamental para superar los desafíos técnicos de un satélite que operará lejos de la Tierra, recopilando datos vitales para futuras misiones lunares y marcianas.

Este logro inspira a miles de jóvenes salvadoreños que sueñan con carreras en ciencia y tecnología. Frida ha expresado en entrevistas su deseo de motivar a las nuevas generaciones y su sueño de eventualmente contribuir al desarrollo de una industria aeroespacial en El Salvador, creando oportunidades locales en un sector de futuro.

Más allá de los logros técnicos, la historia de Frida Alfaro es un recordatorio poderoso: con determinación, preparación y pasión, las barreras se derrumban. De un pequeño municipio salvadoreño a colaborar con la NASA, su trayectoria ilumina el camino para que más centroamericanos sueñen en grande y alcancen las estrellas.

¡El Salvador celebra este triunfo! Frida Alfaro es prueba viva de que nuestro país tiene talento capaz de llegar hasta la Luna y más allá. Su ejemplo motiva a toda una nación a seguir invirtiendo en educación y ciencia para construir un futuro más brillante.

¿Quién es Frida?

Frida Angélica Alfaro Rodríguez es una ingeniera aeroespacial salvadoreña originaria de Tonacatepeque, en el departamento de San Salvador. Desde niña mostró una gran fascinación por los aviones y el espacio: pasaba tiempo observando aviones en el aeropuerto y mirando las estrellas con un telescopio casero. Creció en Soyapango y esa curiosidad temprana la llevó a incursionar en el mundo aeronáutico.

Su formación comenzó en El Salvador con un Técnico en Mantenimiento Aeronáutico en la Universidad Don Bosco. Posteriormente, gracias a una oportunidad de la Embajada de Argentina, se mudó a La Plata (Argentina) alrededor del 2015-2016, donde estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Allí se especializó y acumuló experiencia en proyectos satelitales, trabajando en el Centro Tecnológico Aeroespacial de la UNLP.

Frida se integró al equipo del proyecto Satélite Universitario y destacó como Ingeniera de Sistemas en el desarrollo del CubeSat ATENEA (un microsatélite de clase 12U). Su rol fue clave: traducía los objetivos científicos en tareas técnicas concretas, coordinaba equipos multidisciplinarios, definía requisitos, aseguraba la integración de sistemas y resolvía desafíos orbitales y de compatibilidad con la misión. ATENEA fue seleccionado por la NASA como una de las cargas secundarias de Artemis II, la primera misión tripulada del programa que regresó a las cercanías de la Luna en abril de 2026.

En Artemis II, ATENEA se despliega en órbita terrestre alta para probar tecnologías en el entorno del espacio profundo: medición de radiación, blindaje, navegación GPS más allá de la órbita baja y comunicaciones de largo alcance. Estos datos son vitales para preparar futuras misiones lunares y, eventualmente, a Marte. Frida no solo participó, sino que varios medios la destacan por su contribución decisiva en la ingeniería de sistemas, posicionándola como una de las pocas latinoamericanas en este nivel de un proyecto NASA.

Más allá de lo técnico, Frida es un ejemplo de perseverancia. Vivió seis años en Argentina, adaptándose a un nuevo país mientras avanzaba en su carrera. Ha expresado orgullo por poner en alto el nombre de El Salvador y sueña con regresar para impulsar la industria aeroespacial local. Uno de sus mayores anhelos es crear su propia empresa de satélites en El Salvador, para generar oportunidades y contribuir al desarrollo tecnológico del país.

En entrevistas recientes, Frida ha relatado cómo su formación integral en ingeniería le permite adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos. Destaca que el campo aeroespacial obliga a estar siempre a la vanguardia y que su trayectoria demuestra que, con preparación y determinación, las barreras geográficas o de género se pueden superar. Se ha convertido en referente para jóvenes salvadoreños, especialmente mujeres en STEM.

Actualmente, Frida sigue activa en el ámbito aeroespacial y ha mostrado interés en colaborar con instituciones salvadoreñas. Incluso ha mencionado públicamente su deseo de dialogar sobre el futuro de la industria espacial en El Salvador. Su historia inspira porque representa el talento centroamericano que compite en la élite internacional.

En resumen, Frida Alfaro es mucho más que una ingeniera en una misión NASA: es una pionera salvadoreña que pasó de observar aviones en Tonacatepeque a contribuir directamente al regreso de la humanidad a la Luna. Su ejemplo motiva a toda una generación a soñar en grande y a invertir en educación científica. ¡Un verdadero orgullo para El Salvador!

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