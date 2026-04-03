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De Tonacatepeque a la Luna: La salvadoreña Frida Alfaro brilla en la misión Artemis II de la NASA
Desde las calles de Tonacatepeque hasta el corazón del programa espacial más ambicioso de la NASA, la ingeniera aeroespacial salvadoreña Frida Alfaro se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional. Originaria de este municipio de San Salvador, Frida Angélica Alfaro Rodríguez forma parte del equipo internacional que desarrolló el CubeSat ATENEA, un microsatélite seleccionado por la NASA como carga secundaria en la histórica misión Artemis II, que despegó con éxito el 1 de abril de 2026 desde el Kennedy Space Center en Florida.
Frida se destacó como Ingeniera de Sistemas en el proyecto ATENEA, un CubeSat de clase 12U desarrollado principalmente por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (CONAE) en colaboración con universidades como la UNLP. Su contribución fue clave en la definición de requisitos, integración técnica y aspectos orbitales, permitiendo que este satélite miniaturizado viajara junto al cohete SLS y la nave Orion rumbo a la Luna.
El pasado 1 de abril, Artemis II marcó un hito: la primera misión tripulada del programa Artemis, con cuatro astronautas a bordo que realizarán un sobrevuelo lunar sin alunizar, similar al Apolo 8 de 1968. En este vuelo histórico viaja también ATENEA, que se desplegará en órbita terrestre alta para probar tecnologías críticas en el entorno del espacio profundo, como medición de radiación, blindaje, navegación GPS y comunicaciones de largo alcance.
El camino de Frida no fue fácil. Desde pequeña, su fascinación por los aviones y el espacio la impulsó a estudiar ingeniería aeronáutica. Se formó en El Salvador y continuó su especialización en Argentina, donde se integró al equipo del proyecto universitario que dio vida a ATENEA. Hoy, su talento representa el potencial de las mujeres centroamericanas en las disciplinas STEM de más alto nivel.
Con su participación en Artemis II, Frida Alfaro no solo pone en alto el nombre de El Salvador, sino que demuestra que el talento salvadoreño puede competir en la élite de la exploración espacial internacional. Su rol en ingeniería de sistemas fue fundamental para superar los desafíos técnicos de un satélite que operará lejos de la Tierra, recopilando datos vitales para futuras misiones lunares y marcianas.
Este logro inspira a miles de jóvenes salvadoreños que sueñan con carreras en ciencia y tecnología. Frida ha expresado en entrevistas su deseo de motivar a las nuevas generaciones y su sueño de eventualmente contribuir al desarrollo de una industria aeroespacial en El Salvador, creando oportunidades locales en un sector de futuro.
Más allá de los logros técnicos, la historia de Frida Alfaro es un recordatorio poderoso: con determinación, preparación y pasión, las barreras se derrumban. De un pequeño municipio salvadoreño a colaborar con la NASA, su trayectoria ilumina el camino para que más centroamericanos sueñen en grande y alcancen las estrellas.
¡El Salvador celebra este triunfo! Frida Alfaro es prueba viva de que nuestro país tiene talento capaz de llegar hasta la Luna y más allá. Su ejemplo motiva a toda una nación a seguir invirtiendo en educación y ciencia para construir un futuro más brillante.
¿Quién es Frida?
Frida Angélica Alfaro Rodríguez es una ingeniera aeroespacial salvadoreña originaria de Tonacatepeque, en el departamento de San Salvador. Desde niña mostró una gran fascinación por los aviones y el espacio: pasaba tiempo observando aviones en el aeropuerto y mirando las estrellas con un telescopio casero. Creció en Soyapango y esa curiosidad temprana la llevó a incursionar en el mundo aeronáutico.
Su formación comenzó en El Salvador con un Técnico en Mantenimiento Aeronáutico en la Universidad Don Bosco. Posteriormente, gracias a una oportunidad de la Embajada de Argentina, se mudó a La Plata (Argentina) alrededor del 2015-2016, donde estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Allí se especializó y acumuló experiencia en proyectos satelitales, trabajando en el Centro Tecnológico Aeroespacial de la UNLP.
Frida se integró al equipo del proyecto Satélite Universitario y destacó como Ingeniera de Sistemas en el desarrollo del CubeSat ATENEA (un microsatélite de clase 12U). Su rol fue clave: traducía los objetivos científicos en tareas técnicas concretas, coordinaba equipos multidisciplinarios, definía requisitos, aseguraba la integración de sistemas y resolvía desafíos orbitales y de compatibilidad con la misión. ATENEA fue seleccionado por la NASA como una de las cargas secundarias de Artemis II, la primera misión tripulada del programa que regresó a las cercanías de la Luna en abril de 2026.
En Artemis II, ATENEA se despliega en órbita terrestre alta para probar tecnologías en el entorno del espacio profundo: medición de radiación, blindaje, navegación GPS más allá de la órbita baja y comunicaciones de largo alcance. Estos datos son vitales para preparar futuras misiones lunares y, eventualmente, a Marte. Frida no solo participó, sino que varios medios la destacan por su contribución decisiva en la ingeniería de sistemas, posicionándola como una de las pocas latinoamericanas en este nivel de un proyecto NASA.
Más allá de lo técnico, Frida es un ejemplo de perseverancia. Vivió seis años en Argentina, adaptándose a un nuevo país mientras avanzaba en su carrera. Ha expresado orgullo por poner en alto el nombre de El Salvador y sueña con regresar para impulsar la industria aeroespacial local. Uno de sus mayores anhelos es crear su propia empresa de satélites en El Salvador, para generar oportunidades y contribuir al desarrollo tecnológico del país.
En entrevistas recientes, Frida ha relatado cómo su formación integral en ingeniería le permite adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos. Destaca que el campo aeroespacial obliga a estar siempre a la vanguardia y que su trayectoria demuestra que, con preparación y determinación, las barreras geográficas o de género se pueden superar. Se ha convertido en referente para jóvenes salvadoreños, especialmente mujeres en STEM.
Actualmente, Frida sigue activa en el ámbito aeroespacial y ha mostrado interés en colaborar con instituciones salvadoreñas. Incluso ha mencionado públicamente su deseo de dialogar sobre el futuro de la industria espacial en El Salvador. Su historia inspira porque representa el talento centroamericano que compite en la élite internacional.
En resumen, Frida Alfaro es mucho más que una ingeniera en una misión NASA: es una pionera salvadoreña que pasó de observar aviones en Tonacatepeque a contribuir directamente al regreso de la humanidad a la Luna. Su ejemplo motiva a toda una generación a soñar en grande y a invertir en educación científica. ¡Un verdadero orgullo para El Salvador!
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Capturan a joven que se ocultó bajo una cama para asaltar a un adulto mayor
Las autoridades informaron sobre la captura de Miguel Ángel Campos Chicas, de 18 años, quien es señalado de haber ingresado ilegalmente a la vivienda de un adulto mayor con la intención de cometer un robo.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió cuando la víctima regresaba de una procesión religiosa. El sujeto se habría ocultado debajo de la cama dentro de la vivienda y, al ser descubierto, sometió al anciano para despojarlo del dinero que portaba.
Gracias a la denuncia interpuesta por la víctima, las autoridades lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien será remitido por el delito de robo.
Las investigaciones también revelaron que Campos Chicas ya había sido detenido en 2024, cuando aún era menor de edad; sin embargo, en esa ocasión fue puesto en libertad por jueces de menores.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se pronunció sobre el caso, señalando la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar la reincidencia delictiva.
“Por casos como este estamos impulsando reformas que fortalezcan nuestras leyes, porque los criminales deben enfrentar verdaderas consecuencias y no volver a las calles a seguir dañando a la población”, afirmó el funcionario.
“Este es el resultado del sistema débil que algunos todavía defienden: delincuentes que son capturados y luego liberados para volver a atacar a personas inocentes”, agregó Villatoro.
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Feligresía celebra el Domingo de Resurrección con procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico
La mañana de este domingo, la feligresía católica de San Salvador participó en la solemne procesión de Cristo Resucitado, que recorrió distintas calles del Centro Histórico capitalino. La imagen partió desde la parroquia El Calvario acompañada por cientos de personas que conmemoraron la principal celebración de la Iglesia católica.
El Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, marca el fin de la Semana Santa y conmemora la resurrección de Jesucristo. Esta celebración es considerada por la Iglesia católica como «signo de esperanza y vida nueva».
La procesión recorrió las principales arterias del Centro Histórico, donde los presentes acompañaron la imagen. La actividad religiosa se desarrolló en un ambiente de recogimiento y celebración, congregando a las familias que participaron.
La parroquia El Calvario, ubicada en el corazón del Centro Histórico, sirvió como punto de partida y llegada de la procesión. Los asistentes manifestaron su devoción durante todo el recorrido, que se extendió por varias horas en la mañana de este domingo.
Con esta procesión se dan por concluidas las actividades religiosas de la Semana Santa en la capital salvadoreña, que incluyeron diversas representaciones, viacrucis y celebraciones eucarísticas desde el Domingo de Ramos. La feligresía respondió masivamente a cada una de las convocatorias realizadas por las diferentes parroquias.
Las autoridades no reportaron incidentes durante el desarrollo de la procesión, que transcurrió con normalidad gracias al dispositivo de seguridad implementado en el perímetro del Centro Histórico. La celebración del Domingo de Resurrección cierra así una de las temporadas litúrgicas más importantes para los católicos en el país.
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Autoridades instan a turistas a no bajar la guardia durante el último día de vacaciones
En el último día de vacaciones de la Semana Santa en El Salvador, los sitios turístico siguen abarrotados entretanto 100 mil talentos se encuentran desplegados en el territorio para la atención de emergencias.
Representantes del Gobierno informaron que en lo concerniente a emergencias por incendios, las estadísticas están a la baja; mientras que se reporta un leve aumento en accidentes de tránsito, ocho fallecidos por ahogamiento y dos personas desaparecidas.
«Tenemos ya ocho fallecidos y estamos en la búsqueda de una persona que yendo en una lancha en la Barra de Santiago tuvo un percance y se rescataron a cuatro de los que viajaban en ella. Hay otra persona que está desaparecida en Chalatenango, quien en estado de ebriedad decidió adentrarse al río a las 11 de la noche», amplió el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
«Es importante cuidar cuánto bebe una persona y no dejar que cometa actos que le puedan costar la vida», exhortó el funcionario, poniendo como ejemplo a un hombre ebrio que ayer, en tres ocasiones, fue rescatado por guardavidas de manera simultánea hasta que agentes de la Policía Nacional Civil le retiraron del lugar con el fin de proteger su vida.
Luis Alonso Amaya también observó que además del abuso de bebidas al bañarse en playas y otros cuerpos de agua, existe el descuido, por lo tanto, «no debemos bajar la guardia ni desatender las acciones que hemos venido desarrollando», subrayó.
Entre el 28 de marzo y el 4 de abril ya se alcanzó la cifra de 130 rescates, de estos 97 han sido profundos y 33 simples; siendo la tendencia de personas rescatadas las de edad adulta entre los de mayor peligro: 58 adultos y 39 menores.
Aumento en accidentes de tránsito
En lo concerniente a emergencias en carretera, ya se reportan 444 accidentes de tránsito; es decir, un 5.5 % más que en 2025, donde se registraron 421 en el mismo periodo. Los fallecidos son ya 26, dos menos que en 2025.
Las autoridades también han detenido a 75 personas por conducción peligrosa, incluido un hombre de 51 años que fue sorprendido con 323 grados de alcohol. «Más allá de la cantidad de bebidas embriagantes que se consuma se debe tener claro que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol», reiteró Amaya.
Incendios a la baja
José Vásquez, jefe del departamento de operaciones de Bomberos de El Salvador, dijo que en este periodo vacacional, se han atendido 195 emergencias por causa de fuego, comparados con los 358 del año pasado, lo que implica una reducción del 46 %.
Los incendios maleza seca fueron 269 en el 2025 y en este año 140; es decir una reducción del 48 %. Los forestales han sido 11 (26 en 2025, reducción del 58 %), estructurales 24 (35 el año pasado, 31 % menos), 11 en basureros (14 en 2025, 21 % menos), y nueve en vehículos (14 el año pasado, 36 % menos).
La gobernadora de La Libertad, Yaneth Bran, sostuvo que en este domingo, continúa el «despliegue de más de 100 mil talentos para la atención de los turistas, hombres y mujeres comprometidos, que han brindado atención rápida y eficiente durante la Semana Santa».
Guatemaltecos fallecieron en poza
El director de Protección Civil aclaró que tres menores fallecieron mientras se bañaban en una poza en el río paz. Explicó que ellos cayeron en un remanso (remolino) que se formó en el río y no podían salir. Estos tres fueron rescatados con vida y la Policía Nacional Civil de Guatemala se los llevó para su atención médica, resultando los tres fallecidos en el camino.