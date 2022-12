Pareja de jóvenes esposos fallece en aparatoso accidente de tránsito

El cantante de música country Jake Flint, de 37 años, murió el sábado 26 de noviembre pocas horas después de su enlace matrimonial con su ahora viuda Brenda Flint. Aún no se conocen las causas de su deceso, pero se ha confirmado que ocurrió mientras dormía.

Fue su mánager, Brenda Cline, quien dio la noticia el domingo por la noche, “Con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente. He intentado varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes escribir sobre algo que no puedes procesar”.

Por otro lado, su publicista Clif Doyal dijo a ‘NBC News’, “Puedo confirmar que Jake murió mientras dormía en algún momento de la noche después de su boda. No se ha determinado la causa de la muerte”, y agregó, “No solo era un cliente, era un querido amigo y un tipo súper agradable”.

Jake se había casado con Brenda en una ceremonia en Oklahoma. El 28 de noviembre ella publicó en Facebook un video de su boda en el que se les ve muy felices, junto a él escribió el breve mensaje: “No entiendo”.

En otro post realizado el día siguiente, la mujer compartió unas palabras desgarradoras, “Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo. Las personas no están destinadas a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo aguantar mucho más. Lo necesito aquí”.

Mike Hosty, quien estuvo presente en la boda dando un espectáculo musical, dijo al medio local ‘The Oklahoman’, “Era un cantautor de principio a fin, y simplemente una gran personalidad, con un gran corazón, y él se esforzaba al máximo para hacer cualquier cosa por ti”.

“Cuando cualquier músico te pide que toques en su boda, es uno de esos días más importantes y siempre es un honor”, continuó y agregó, “Realmente me gusta recordar ese momento feliz de verlos casados, pero realmente lo siento por Brenda”.

Nativo de Oklahoma, Flint lanzó su primer álbum llamado ‘I’m Not Okay’ en 2016. Siguió con tres discos más y el último fue ‘Live and Socially Distanced at Mercury Lounge’ de 2021. Fue nombrado artista revelación del año en los We Are Tulsa Music Awards en el 2019.

Brenda Cline también dijo a medios locales, “Nunca conocí a un nuevo artista que fuera tan querido y que tuviera tantos admiradores. Te lleva años construir eso, y eso es lo que tenía Jake. Dios mío, era adorado y amado por todos. Jake no tenía un enemigo en el mundo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por cualquiera y tenía muy buena mente para los negocios. Solo hay un Jake Flint”.

“Es una pérdida para muchos, y todavía nos estamos recuperando de la conmoción y la incredulidad de esto”, continuó y luego habló sobre la pareja del cantante: “Todos hemos perdido amigos, todos hemos perdido familiares, así es la vida. Pero no creo haber experimentado nunca un conjunto de circunstancias tan impactantes con la pérdida de alguien y lo cruel que esto es para Brenda, su esposa. Convertirse en novia y viuda en tan solo unas horas es inescrutable. Simplemente no puedo imaginar por lo que está pasando”.