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Obras Públicas reporta un 40 % de avance en proyecto de drenajes en la Zona Rosa
Durante la madrugada de este viernes, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó la colocación de losas en el nuevo sistema de drenajes en el que se trabaja sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa de San Salvador.
Las autoridades construyen un sistema de detención de aguas lluvias para controlar las inundaciones que se dan en el sector durante el invierno.
«Al revisar las tuberías, encontramos que los drenajes eran insuficientes, por eso tomamos la decisión de construir un sistema que retenga el agua lluvia y la conduzca al drenaje», indicó el funcionario durante la conferencia de prensa que brindó.
«Es una cisterna de detención de aproximadamente 180 metros de longitud; ya llevamos 160 metros excavados y solo faltan 20 metros», detalló.
De acuerdo con Rodríguez, estos trabajos ya cuentan con un avance del 40 % y se espera que al culminar marzo alcance un 50 %.
«Cuando el sistema esté terminado, permitirá que las familias puedan transitar sin riesgo, evitando las inundaciones que afectaban constantemente este sector», destacó Rodríguez.
Este proyecto incluye la construcción de pozos de conexión y nuevas estructuras de drenaje que permitirán canalizar de forma eficiente el agua lluvia hacia el sistema, reduciendo acumulaciones en la vía.
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Condenan a 15 pandilleros hasta con 45 años de cárcel por intento de homicidio
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado condenó a penas de hasta 45 años de cárcel a 15 pandilleros que intentaron asesinar a tres personas en abril de 2021 en las cercanías del Barrio San Jacinto de San Salvador.
Según consta en el expediente judicial, en abril de 2021, las víctimas iban a bordo de un vehículo e intentaron ingresar desde el Barrio San Jacinto, hacia la colonia Santa Marta, que era controlada por la MS 13 de la clica Harrison Locos Salvatruchos.
Al observar un carro desconocido con las luces encendidas, los delincuentes intentaron bajar a sus ocupantes y comenzaron a dispararles en múltiples ocasiones.
De acuerdo a las investigaciones, el conductor logró acelerar el vehículo y abandonó el lugar. Luego de la denuncia, las autoridades de seguridad iniciaron una investigación que llegó a la identificación e individualización de los pandilleros responsables del ataque, entre los cuales está el jefe de clica identificado como Enmanuel Adonay Ortiz Orellana, alias ratón, homeboys y colaboradores.
El resto de los condenados son los pandilleros Marvin Alexander Colato Colato, alias colato; Kevin Alexander Cruz González, alias koala; Moisés Eliezer Rivas Rodríguez, alias chele; Alexis Eduardo Lara Quinteros, alias neney; Mauricio Antonio Blanco López, alias chele; Alexis Armando Benavides Marroquín, alias coneja; Bryan Esteven Flores Villafuerte, alias pin pong, goty o payaso; Bryan Alberto Molina Ascencio, alias black; Byron Osvaldo Andrade Meléndez, alias campero; Edwin Josué Vargas Zelaya, alias virolo; Carlos Vladimir Vanegas Martínez, alias vanegas o gatillero; Abdel Eleazar López, Henry Jonathan Núñez Martínez, alias curunco y William Eduardo Rivera Guzmán.
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Vicepresidente Ulloa recibe cartas credenciales de nuevos embajadores en El Salvador
El vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo encuentros con embajadores recientemente acreditados, así como con otros que concluyen su misión diplomática en el país, como parte de una agenda orientada al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación.
En un primer momento, recibió al nuevo Embajador de Guatemala en el país, Antonio Castellanos, con quien coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de articulación que favorezcan el flujo comercial; en esa línea, se destacó que, según los últimos datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, Centroamérica continúa consolidándose como uno de los principales destinos de los productos salvadoreños, donde Guatemala figura entre los principales socios comerciales del país, seguida por Honduras, lo que evidencia la relevancia estratégica del comercio intrarregional.
Posteriormente, el Vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro con la nueva Embajadora del Estado de Palestina, Sra. Reena Fattouh, tras la presentación de sus Cartas Credenciales, ocasión en la que abordaron el contexto político que enfrenta actualmente Palestina y los esfuerzos por dar continuidad a sus procesos institucionales y democráticos. Asimismo, la diplomática expresó su interés por conocer más la riqueza salvadoreña, su cultura y su gente, en el marco de una relación histórica marcada por la presencia en el país de la tercera comunidad palestina más grande de América Latina.
Asimismo, conversó con el Embajador de Honduras, Sr. Carlos Taiff, previo a la finalización de su misión diplomática en El Salvador. Durante el diálogo, el Vicemandatario abordó el amplio respaldo ciudadano con el que cuenta el Presidente Nayib Bukele, de acuerdo con la más reciente encuesta de CID Gallup, que le otorga un 94% de aprobación. Por su parte, el Embajador Taiff expresó su admiración por el liderazgo del Presidente y por el rumbo que sigue el país, al considerar que la nación salvadoreña avanza por una senda positiva.
Finalmente, se reunió con la Embajadora de la República de Türkiye, Sra. Gül Büyükersen, quien culmina su misión oficial, tras cuatro años de gestión. La diplomática expresó su aprecio por El Salvador, al que describió con especial afecto tras haber conocido de cerca a su gente, su transformación y su potencial. Asimismo, se abordó la participación salvadoreña en el Antalya Diplomacy Forum, una plataforma internacional de diálogo que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, diplomáticos, representantes del sector empresarial y otros actores de alto nivel de distintas regiones del mundo.
Estos encuentros reafirman la vocación de El Salvador por consolidar una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación y el diálogo permanente con la comunidad internacional, fortaleciendo vínculos de amistad que contribuyen al posicionamiento del país.
Internacionales
Bolsonaro sale del hospital y va a su casa a cumplir prisión domiciliaria
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro «acaba de recibir el alta», dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.
«En términos generales está más o menos equilibrado» su estado de salud, afirmó Caiado.
El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.
Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.
Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones «humanitarias» durante un plazo de 90 días prorrogables.
El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.
Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.
Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.
En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.
Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.
Larga historia clínica
La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos.
La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.
En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones.
El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.
El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato.
Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.