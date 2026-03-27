Condenan a 15 pandilleros hasta con 45 años de cárcel por intento de homicidio

El vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo encuentros con embajadores recientemente acreditados, así como con otros que concluyen su misión diplomática en el país, como parte de una agenda orientada al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación.

En un primer momento, recibió al nuevo Embajador de Guatemala en el país, Antonio Castellanos, con quien coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de articulación que favorezcan el flujo comercial; en esa línea, se destacó que, según los últimos datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, Centroamérica continúa consolidándose como uno de los principales destinos de los productos salvadoreños, donde Guatemala figura entre los principales socios comerciales del país, seguida por Honduras, lo que evidencia la relevancia estratégica del comercio intrarregional.

Posteriormente, el Vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro con la nueva Embajadora del Estado de Palestina, Sra. Reena Fattouh, tras la presentación de sus Cartas Credenciales, ocasión en la que abordaron el contexto político que enfrenta actualmente Palestina y los esfuerzos por dar continuidad a sus procesos institucionales y democráticos. Asimismo, la diplomática expresó su interés por conocer más la riqueza salvadoreña, su cultura y su gente, en el marco de una relación histórica marcada por la presencia en el país de la tercera comunidad palestina más grande de América Latina.

Asimismo, conversó con el Embajador de Honduras, Sr. Carlos Taiff, previo a la finalización de su misión diplomática en El Salvador. Durante el diálogo, el Vicemandatario abordó el amplio respaldo ciudadano con el que cuenta el Presidente Nayib Bukele, de acuerdo con la más reciente encuesta de CID Gallup, que le otorga un 94% de aprobación. Por su parte, el Embajador Taiff expresó su admiración por el liderazgo del Presidente y por el rumbo que sigue el país, al considerar que la nación salvadoreña avanza por una senda positiva.

Finalmente, se reunió con la Embajadora de la República de Türkiye, Sra. Gül Büyükersen, quien culmina su misión oficial, tras cuatro años de gestión. La diplomática expresó su aprecio por El Salvador, al que describió con especial afecto tras haber conocido de cerca a su gente, su transformación y su potencial. Asimismo, se abordó la participación salvadoreña en el Antalya Diplomacy Forum, una plataforma internacional de diálogo que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, diplomáticos, representantes del sector empresarial y otros actores de alto nivel de distintas regiones del mundo.

Estos encuentros reafirman la vocación de El Salvador por consolidar una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación y el diálogo permanente con la comunidad internacional, fortaleciendo vínculos de amistad que contribuyen al posicionamiento del país.

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