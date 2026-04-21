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Mujeres Indígenas de Sonsonate reciben formación en gestión y protección del medioambiente
La agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en El Salvador, en conjunto con instituciones aliadas, realizaron un proceso de formación y acompañamiento a mujeres indígenas en el occidente del país.
El proceso tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas del departamento de Sonsonate, en los distritos de San Antonio del Monte y Cuisnahuat, en gobernanza, empoderamiento, ejercicio de liderazgos locales, gestión del territorio y protección del entorno natural.
«ONU Mujeres mantiene su compromiso con un acompañamiento sostenido a mujeres indígenas de la zona occidental de El Salvador, basado en una convicción sencilla: no puede haber desarrollo sostenible sin el cuidado del territorio, y no puede haber protección duradera de la naturaleza sin la participación de las mujeres que la habitan, la conocen y la sostienen cada día», comunicó la organización.
La iniciativa fue desarrollada junto a la Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador (ACCIES), el Ministerio de Turismo (Mitur), la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador (UES).
ONU Mujeres detalló que el acompañamiento que brindan combina distintos componentes para fortalecer medios de vida resilientes al clima y el liderazgo de las mujeres en la gobernanza ambiental.
En primer lugar, fortalecieron el liderazgo de las mujeres indígenas desde su identidad, sus derechos y su vínculo con el territorio.
Del mismo modo, se impulsó la formación técnica vinculada a la conservación ambiental, la gestión de sitios naturales y el turismo como alternativa conectada con la protección y la gobernanza del entorno.
El proceso inició reconociendo que las mujeres indígenas enfrentan barreras acumuladas en el acceso a oportunidades, a la tierra, a los ingresos y a los espacios de decisión, pero también que son portadoras de conocimientos, prácticas y liderazgos fundamentales para la sostenibilidad de sus comunidades, afirmó ONU Mujeres.
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Presidente Bukele sigue con alta aprobación internacional
Durante este año, el presidente de la república Nayib Bukele ha estado en el top de los resultados de estudios de opinión de diferentes casas encuestadoras internacionales, con altos porcentajes de reconocimiento por su gestión e imagen. Los resultados hacia su trabajo al frente del Ejecutivo son objeto de análisis, pues sigue obteniendo alta aprobación, no solo de los salvadoreños, sino también en otras naciones.
Esa preferencia hacia Bukele, reflejada en estudios de opinión pública, lo ha posicionado nuevamente como el mejor evaluado en el ranking de líderes mundiales elaborado por el sitio especializado en estadísticas globales World of Statistics, cuyos resultados fueron revelados el pasado domingo.
Bukele se mantiene en primer lugar, con 94 % en el índice de aprobación, seguido por su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con 72 %; mientras que Donald Trump, de Estados Unidos, obtuvo un 38 % y se ubicó en la posición 17 de un listado de 26 gobernantes.
Esta es la tercera ocasión de manera consecutiva en la que Bukele obtiene un resultado aplastante y favorable en estudios elaborados por dicho sitio; incluso, aumentó dos puntos con relación al informe presentado el 5 de febrero anterior, cuando obtuvo 92 % de aprobación, y anteriormente, el 15 de diciembre de 2025, resultó con 91 % de preferencia.
En todas las encuestas elaboradas por World of Statistics, el presidente Bukele encabeza la simpatía de los consultados.
Otros resultados de la reciente encuesta son: Narendra Modi (India) obtuvo 70 %; Lee Jae-myung (Corea del Sur)
63 %; Andrej Babiš (República Checa) 55 %; Mark Carney (Canadá) 54 %; Sanae Takaichi (Japón) 53 %; Javier Milei (Argentina) 48 %; Guy Parmelin (Suiza) y Claudia Sheinbaum (México) resultaron con 47 %; y Donald Tusk (Polonia)
43 %. En el caso de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Anthony Albanese (Australia) obtuvieron el 40 % y Giorgia Meloni (Italia), 39 %. Mientras que Ulf Kristersson (Suecia) y Pedro Sánchez (España), el 38 %.
Cadem, una firma especializada en estudio de opinión también publicó el domingo anterior los resultados de su más reciente evaluación a líderes mundiales entre los chilenos. Bukele quedó en primera posición con 58 % de preferencia, seguido de Mark Carney que obtuvo 57 % y en tercer lugar se ubicó Giorgia Meloni con 51 %.
El gobernante salvadoreño también lideró con preferencia del 72.6 % el ranking de aprobación elaborado a inicios de este año por la firma argentina CB Consultora Opinión Pública, superando a jefes de Estado como Sheinbaum, Milei, y Daniel Ortega (Nicaragua).
ANALISTAS: BUKELE HA ROTO LOS ESQUEMAS
Ante dichos resultados, analistas consideran que las políticas implementadas en El Salvador han generado impacto positivo en Latinoamérica y otros países a escala global, lo cual se refleja en la opinión favorable hacia Bukele por parte de los ciudadanos.
«La figura del presidente salvadoreño y el modelo Bukele son un fenómeno de política internacional y un paradigma teórico de las ciencias sociales, que rompe los esquemas, contextos teóricos y epistemológicos, razón por la que el modelo de seguridad salvadoreño sirvió de fundamento para la creación del Escudo de las Américas», consideró el politólogo Óscar Martínez Peñate.
Según una encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, retomada por Forbes Centroamérica, Bukele obtuvo el mayor porcentaje de reconocimiento: 65.9 % de los colombianos afirman conocer al mandatario salvadoreño y el 53.8 % expresa una opinión favorable sobre su gestión.
Otra compañía que ha evaluado el nivel de popularidad del presidente Bukele es Equipos Consultores, de Uruguay, indicando que entre los uruguayos tiene un nivel de popularidad del 45 %, el más alto entre los líderes que fueron considerados en el estudio.
Para el sociólogo René Martínez Pineda, estos resultados marcan un hito histórico en política internacional, en la que un jefe de Estado logra mantenerse tras varios años de gestión.
«Sin duda alguna, Nayib Bukele es la cara y el nombre propio de la ruptura de los viejos paradigmas de liderazgo político, y esa aceptación que tiene en los países sudamericanos es mucho más que un simple fenómeno de la política internacional; es una verdadera particularidad histórica, inédita», afirmó.
Ambos analistas concuerdan en que la figura del líder salvadoreño ha roto los esquemas de la política tradicional y que su impacto ha trascendido las fronteras.
El pasado 25 de marzo, la firma CID Gallup publicó los resultados de un sondeo de opinión, el cual otorgó 94 % de respaldo de los salvadoreños a la gestión de Nayib Bukele, considerado por la casa encuestadora como «el máximo nivel de aprobación» en sus gestiones.
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Lluvias y ambiente caluroso para este martes en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) pronostica lluvias a partir de la tarde partiendo desde la zona occidental con desplazamiento a la zona montañosa norte del país de El Salvador.
Mientras tanto, en la noche, las lluvias se trasladarán al oriente del país y a la zona central del territorio salvadoreño, según detalló el meteorólogo del MARN Roberto González.
Las lluvias y clima nublado se propiciarán debido a un sistema de alta presión y el flujo del este, mientras que estas condiciones también estarán influenciando al país con vientos norestes con velocidades entre los 10 a 20 kilómetros por hora, con ráfagas puntuales de hasta 35 km/h en zonas altas del país.
«No descartamos que durante la madrugada del día de mañana se tengan lluvias sobre el sector de la costa salvadoreña, acompañadas con ráfagas de viento y actividad eléctrica», detalló el meteorólogo.
Pese a las lluvias, este día se pronostica ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 31 a 38 grados Celsius.
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Tribunal comienza a recibir declaración de testigos contra cabecillas de la MS
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, ha continuado este martes con la recepción de la prueba testimonial que la Fiscalía General de la República ha ofrecido en la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha enjuiciados por más de 47,000 delitos.
Para la segunda jornada está programada la declaración de cuatro testigos quienes aportarán información de los crímenes perpetrados por los cabecillas de la esa estructura.
El tribunal recibirá cientos de testimonios, se estima que por cada homicidio declare una persona, en total son 450 casos de homicidio con un total de 29,000 víctimas, además de los testigos por los otros delitos por los que son enjuiciados los terroristas.
El ministerio público ha presentado como prueba 125 audios, los fiscales pidieron al juez que se reproduzcan, las prolongadas comunicaciones entre los cabecillas con otros miembros de la MS, las cuales fueron obtenidas a través de escuchas telefónicas.
En los audios se escucha las órdenes que los ranfleros, corredores y jefes de clicas dieron para cometer delitos y también la planificación de cada uno de los crímenes