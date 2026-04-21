Mujeres Indígenas de Sonsonate reciben formación en gestión y protección del medioambiente

Durante este año, el presidente de la república Nayib Bukele ha estado en el top de los resultados de estudios de opinión de diferentes casas encuestadoras internacionales, con altos porcentajes de reconocimiento por su gestión e imagen. Los resultados hacia su trabajo al frente del Ejecutivo son objeto de análisis, pues sigue obteniendo alta aprobación, no solo de los salvadoreños, sino también en otras naciones.

Esa preferencia hacia Bukele, reflejada en estudios de opinión pública, lo ha posicionado nuevamente como el mejor evaluado en el ranking de líderes mundiales elaborado por el sitio especializado en estadísticas globales World of Statistics, cuyos resultados fueron revelados el pasado domingo.

Bukele se mantiene en primer lugar, con 94 % en el índice de aprobación, seguido por su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con 72 %; mientras que Donald Trump, de Estados Unidos, obtuvo un 38 % y se ubicó en la posición 17 de un listado de 26 gobernantes.

Esta es la tercera ocasión de manera consecutiva en la que Bukele obtiene un resultado aplastante y favorable en estudios elaborados por dicho sitio; incluso, aumentó dos puntos con relación al informe presentado el 5 de febrero anterior, cuando obtuvo 92 % de aprobación, y anteriormente, el 15 de diciembre de 2025, resultó con 91 % de preferencia.

En todas las encuestas elaboradas por World of Statistics, el presidente Bukele encabeza la simpatía de los consultados.

Otros resultados de la reciente encuesta son: Narendra Modi (India) obtuvo 70 %; Lee Jae-myung (Corea del Sur)

63 %; Andrej Babiš (República Checa) 55 %; Mark Carney (Canadá) 54 %; Sanae Takaichi (Japón) 53 %; Javier Milei (Argentina) 48 %; Guy Parmelin (Suiza) y Claudia Sheinbaum (México) resultaron con 47 %; y Donald Tusk (Polonia)

43 %. En el caso de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Anthony Albanese (Australia) obtuvieron el 40 % y Giorgia Meloni (Italia), 39 %. Mientras que Ulf Kristersson (Suecia) y Pedro Sánchez (España), el 38 %.

Cadem, una firma especializada en estudio de opinión también publicó el domingo anterior los resultados de su más reciente evaluación a líderes mundiales entre los chilenos. Bukele quedó en primera posición con 58 % de preferencia, seguido de Mark Carney que obtuvo 57 % y en tercer lugar se ubicó Giorgia Meloni con 51 %.

El gobernante salvadoreño también lideró con preferencia del 72.6 % el ranking de aprobación elaborado a inicios de este año por la firma argentina CB Consultora Opinión Pública, superando a jefes de Estado como Sheinbaum, Milei, y Daniel Ortega (Nicaragua).

ANALISTAS: BUKELE HA ROTO LOS ESQUEMAS

Ante dichos resultados, analistas consideran que las políticas implementadas en El Salvador han generado impacto positivo en Latinoamérica y otros países a escala global, lo cual se refleja en la opinión favorable hacia Bukele por parte de los ciudadanos.

«La figura del presidente salvadoreño y el modelo Bukele son un fenómeno de política internacional y un paradigma teórico de las ciencias sociales, que rompe los esquemas, contextos teóricos y epistemológicos, razón por la que el modelo de seguridad salvadoreño sirvió de fundamento para la creación del Escudo de las Américas», consideró el politólogo Óscar Martínez Peñate.

Según una encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, retomada por Forbes Centroamérica, Bukele obtuvo el mayor porcentaje de reconocimiento: 65.9 % de los colombianos afirman conocer al mandatario salvadoreño y el 53.8 % expresa una opinión favorable sobre su gestión.

Otra compañía que ha evaluado el nivel de popularidad del presidente Bukele es Equipos Consultores, de Uruguay, indicando que entre los uruguayos tiene un nivel de popularidad del 45 %, el más alto entre los líderes que fueron considerados en el estudio.

Para el sociólogo René Martínez Pineda, estos resultados marcan un hito histórico en política internacional, en la que un jefe de Estado logra mantenerse tras varios años de gestión.

«Sin duda alguna, Nayib Bukele es la cara y el nombre propio de la ruptura de los viejos paradigmas de liderazgo político, y esa aceptación que tiene en los países sudamericanos es mucho más que un simple fenómeno de la política internacional; es una verdadera particularidad histórica, inédita», afirmó.

Ambos analistas concuerdan en que la figura del líder salvadoreño ha roto los esquemas de la política tradicional y que su impacto ha trascendido las fronteras.

El pasado 25 de marzo, la firma CID Gallup publicó los resultados de un sondeo de opinión, el cual otorgó 94 % de respaldo de los salvadoreños a la gestión de Nayib Bukele, considerado por la casa encuestadora como «el máximo nivel de aprobación» en sus gestiones.

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