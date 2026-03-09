Principal
MINDEL recibe Certificación Antisoborno ISO 37001
El Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL), como institución del Estado que trabaja en concordancia con las disposiciones normativas en materia de integridad y lucha contra el soborno, recibe la Certificación Antisoborno ISO 37001, otorgada por la certificadora
internacional LSQA.
El MINDEL está comprometido en proteger y fortalecer la gestión institucional en observancia al marco legal aplicable, y desarrollar las medidas necesarias para prevenir, detectar y reaccionar ante casos relacionados con el soborno y fomentar una cultura de
cumplimiento al interior de la institución.
#Nacionales l Maria Chichilco, ministra de @DesarrolloSV , expresa la importancia de la obtención de la Certificación Antisoborno ISO 37001, otorgada por la certificadora internacional LSQA pic.twitter.com/PQQN25n5of
— Diario Digital Cronio (@croniosv) March 9, 2026
En concordancia con lo anterior, el Ministerio inició la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), basado en la Norma Internacional ISO 37001:2016, desarrollando una serie de acciones como la creación del Departamento de Función de Cumplimiento y nombramiento del Oficial de Cumplimiento. No omitimos manifestar el agradecimiento que tenemos por todo el apoyo y asesoría técnica brindada por la Dirección Nacional de Compras (DINAC) en el marco de este proceso de certificación, y del equipo y
la comisión implementadora del SGAS.
FOTO: DIARIO DIGITAL CRONIO
«Con la obtención de la certificación internacional, se reafirma el compromiso con la transparencia, la ética , la integridad y el cumplimiento de la gestión institucional», dijo Juana María López, oficial de cumplimiento.
FOTO: DIARIO DIGITAL CRONIO
De igual manera, se trabajó en la creación de la Política Antisoborno, los canales de denuncia, la Política de Regalos, procesos y procedimientos de la función de cumplimiento, elaboración de matriz de riesgos de soborno por cada unidad de la institución. También se han realizado intensas y constantes jornadas de socialización y sensibilización de los componentes del SGAS con todo el personal del MINDEL.
#Nacionales l El Ministerio de @DesarrolloSV inició la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), basado en la Norma Internacional ISO 37001:2016 pic.twitter.com/WZqCvnfMqV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) March 9, 2026
«En un contexto que la ciudadania demanda cada vez mayores estandares de integridad, eficiencia y rendición de cuentas. Dar este paso es un mensaje claro, la ética no es opcional, no es negociable. Las instituciones públicas tienen una responsabilidad aún mayor en materia de prevención del soborno; no solo gestionan recursos, sino administran la confianza de los activos más valiosos que puede tener un Estado», representante de la casa Certificadora LSQA, Federico Sánchez.
FOTO: DIARIO DIGITAL CRONIO
Con el compromiso, liderazgo, y apoyo de la Alta Dirección, bajo el mandato del Presidente Nayib Bukele, el MINDEL asume con determinación el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de cero tolerancia ante el soborno o cualquier práctica similar. Con la recepción de la Certificación Antisoborno ISO 37001 garantizamos que la institución cumple con la implementación efectiva de controles y medidas de gestión antisoborno, fortaleciendo la transparencia institucional y la prevención de la corrupción.
FOTO: DIARIO DIGITAL CRONIO
Internacionales
El agua podría convertirse en un nuevo blanco de la guerra en Oriente Medio
Una planta desaladora en Baréin sufrió daños el domingo tras un ataque con drones iraníes, afirmaron las autoridades locales, un día después de que Teherán acusara al país de una ofensiva similar en Qeshm, en Irán, que habría afectado al suministro de agua de 30 pueblos.
Este tipo de agresiones son aún limitadas, pero según dijo a AFP Esther Crauser-Delbourg, economista especializada en agua, «el primero que se atreva a atacar el agua desencadenará una guerra mucho más devastadora que la actual».
¿Por qué es tan importante el agua desalinizada?
En una de las regiones más áridas del mundo, donde el acceso al agua es diez veces inferior a la media global según el Banco Mundial, las plantas desaladoras desempeñan un papel fundamental para la economía y el consumo de agua potable de sus millones de habitantes.
Alrededor del 42 % de la capacidad global de desalinización se concentra en Oriente Medio, conforme a un reciente estudio publicado en la revista Nature.
En Emiratos Árabes Unidos, el 42 % del agua potable procede de estas plantas, mientras la cifra asciende al 70 % en Arabia Saudita, al 86 % en Omán y al 90 % en Kuwait, según una nota de 2022 del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri).
«Allí, sin agua desalinizada, no hay nada», sentenció Crauser-Delbourg. Es especialmente estratégico en las grandes ciudades como Dubái y Riad.
Ya en 2010, un análisis de la CIA afirmaba que «la perturbación de las instalaciones de desalinización en la mayoría de los países árabes podría tener consecuencias más graves que la pérdida de cualquier otra industria o materia prima».
También en 2008, el sitio Wikileaks reveló un cable diplomático estadounidense que decía que «Riad debería ser evacuada en el plazo de una semana» si la planta de desalinización de Jubail -que abastece la urbe- o sus oleoductos resultaran «gravemente dañados o destruidos».
¿Qué amenazas pesan sobre estas instalaciones?
Además de los ataques señalados este fin de semana, estas plantas son vulnerables a cortes de energía y a posibles contaminaciones del agua de mar, en particular por mareas negras, afirmaron varios expertos a la AFP.
«Se ha reforzado la seguridad de acceso, los controles en el perímetro inmediato de las plantas», explicó a la AFP Philippe Bourdeaux, director de la zona África/Oriente Medio de la empresa francesa Veolia, que abastece de agua desalinizada a Arabia Saudita en Jubail y a Omán en las regiones de Mascate, Sur y Salalah.
«Evidentemente, los acontecimientos recientes nos hacen estar muy atentos. Seguimos muy de cerca la situación de las instalaciones», agregó, al precisar que en algunos países, las autoridades han colocado baterías de misiles alrededor de las plantas más grandes, frente a la amenaza de drones o misiles».
Para las mareas negras, en tanto, los operadores disponen de herramientas para reducir sus efectos nocivos.
¿Cuáles son los precedentes?
En la última década, se han producido algunos ataques contra plantas de desalinización: Yemen y Arabia Saudita se agredieron mutuamente y Gaza sufrió bombardeos israelíes, señaló el centro de reflexión californiano Pacific Institute, que lleva un registro de los conflictos relacionados con el agua.
Antes de 2016, hay que remontarse a 1991 y la guerra del Golfo para encontrar ataques de este tipo.
¿Qué consecuencias en caso de ataque?
Podría haber desde inconvenientes puntuales hasta consecuencias mucho más graves, si estos se prolongan.
«Es posible que veamos grandes ciudades en éxodo. Y luego racionamientos», pronosticó Crauser-Delbourg.
Además, se producirían efectos en cadena sobre la economía, en especial, en el turismo, la industria y los centros de datos, que consumen grandes cantidades de agua para su refrigeración.
No obstante, existen salvaguardas, matizó Bourdeaux. Según el responsable de Veolia, las plantas de desalinización suelen estar interconectadas, lo que puede limitar las consecuencias de la parada de una de ellas.
También suelen contar con varios días -de dos a siete- de consumo en reserva, agregó, lo suficiente para contener las penurias mientras las averías no se prolonguen demasiado.
Internacionales
Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán e influyente sucesor de su padre
Elegido este domingo para conducir Irán como nuevo líder supremo en lugar de su padre, eliminado en los ataques de Estados Unidos e Israel, Mojtaba Jamenei es una de las personalidades más influyentes de la república islámica.
El clérigo de 56 años no ostentaba ningún cargo oficial durante el mandato de su padre, pero se especulaba que actuaba entre los bastidores del poder en Teherán.
Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica que rápidamente juró lealtad al nuevo líder.
También respaldaron su nombramiento el presidente Masud Pezeshkian, las fuerzas armadas y el poder judicial en apenas unas horas del anuncio oficial.
Debido a su discreción en ceremonias oficiales y en medios, la verdadera influencia del hijo de Jamenei había sido objeto de intensas especulaciones entre la población iraní y los círculos diplomáticos.
Fue designado por el máximo cuerpo clerical del país, la Asamblea de Expertos, en un comunicado publicado poco después de la medianoche del lunes (20H30 GMT del domingo).
Otros contendientes para liderar el país incluían a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo interino que dirigía el país, Mohsen Araki, e incluso Hassan Jomeini, el nieto del fundador de la república Islámica en 1979.
Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei, de 56 años, adoptando un enfoque hereditario que su padre Alí Jamenei había rechazado en un principio en 2024. La revolución islámica había puesto fin a un milenario régimen monárquico, organizado en dinastías.
El ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y al frente del país desde 1989, murió el 28 de febrero en un ataque israelí efectuado en el arranque de su ofensiva junto con Estados Unidos.
El religioso, de barba entrecana y turbante negro de los «seyed» -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.
Es también un veterano de la larga guerra entre Irán e Irak en los años 1980, en la que participó en una unidad de combate de los Guardianes de la Revolución. Por entonces, su padre ejerció de presidente iraní.
Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei «representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre».
Alí Jamenei «delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo», quien trabajó «en estrecha colaboración» con unidades de los Guardianes de la Revolución «para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos», añadía el Tesoro estadounidense.
Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.
Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.
En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.
Alcanzó el título de hoyatoleslam, otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini. Sin embargo, tras su nombramiento como guía supremo, fue presentado como ayatolá.
Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques del 28 de febrero que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría «en un objetivo».
Internacionales
Miles de personas se reúnen en Teherán en apoyo al nuevo guía supremo
Miles de personas se congregaron el lunes en una céntrica plaza de la capital iraní para mostrar lealtad al nuevo guía supremo de la república islámica, el ayatolá Mojtaba Jamenei, informaron periodistas de la AFP.
La multitud, reunida en la plaza Enghelab de Teherán, enarbolaba banderas iraníes y retratos del nuevo líder, hijo del difunto guía supremo Alí Jamenei, quien fue asesinado en los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero.
Mojtaba Jamenei fue designado el domingo como sucesor de su padre por la Asamblea de Expertos del gobierno clerical iraní.
Previamente, Estados Unidos e Israel habían advertido que se opondrían a su nombramiento.
El clérigo, de 56 años, «es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos», anunció en un comunicado ese órgano.