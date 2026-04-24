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Medio Ambiente informa sobre proliferación de cianobacterias en el lago de Coatepeque
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que equipos técnicos se encuentran interviniendo el espejo de agua del Lago de Coatepeque debido a la proliferación de cianobacterias.
Como parte de las acciones, las autoridades realizan la extracción de estas bacterias visibles en la superficie, así como la toma de muestras de agua que serán analizadas en un laboratorio certificado, con el objetivo de evaluar la magnitud del fenómeno y sus posibles impactos.
De acuerdo con el MARN, la proliferación de cianobacterias está asociada a factores como las altas temperaturas, la radiación solar y el exceso de nutrientes en el agua.
Realizamos extracción de cianobacterias en el espejo de agua y tomamos muestras de agua para ser analizadas en nuestro laboratorio certificado. pic.twitter.com/356w6iMFIz
Las autoridades explicaron que se trata de un proceso dinámico. Con la llegada de lluvias, la disminución de la temperatura y la mezcla del agua, la proliferación tiende a reducirse de manera natural.
El MARN aseguró que mantiene acciones constantes de verificación y monitoreo en la zona.
«Mantenemos acciones de verificación y monitoreo en la zona para garantizar la seguridad de los visitantes y la preservación de este importante cuerpo de agua», indicó la institución en su cuenta oficial de X.
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Capturan a pandillero de la 18R en Colón, La Libertad Oeste
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Jonathan Alexys Aguilar Blanco, alias «El Chino», en el distrito de Colón, en La Libertad Oeste, señalado como integrante de la pandilla 18 Revolucionarios.
De acuerdo con las autoridades, el detenido se encargaba de vigilar y alertar sobre los movimientos tanto de posibles víctimas como de agentes policiales en la zona.
Según la PNC, Aguilar Blanco intentó ocultar un tatuaje en su espalda con la frase «Ver, Oír y Callar», la cual ha sido asociada durante años con mecanismos de intimidación utilizados por estructuras pandilleriles contra la población.
El capturado enfrentará cargos por el delito de agrupaciones ilícitas.
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Simulacro de terremoto y entrenamientos tácticos marcan el CENTAM Guardian 2026
Este jueves, en el marco del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, unidades de búsqueda y rescate de los ejércitos de la región iniciaron un simulacro de terremoto con una duración de 36 horas en el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada.
La actividad incluye labores de rescate de víctimas y remoción de escombros, en un escenario diseñado para evaluar la capacidad de reacción ante desastres.
De forma paralela, las autoridades de Protección Civil desarrollan otro simulacro con el objetivo de poner a prueba la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto entre las entidades encargadas de atender emergencias.
Durante la jornada participan voceros y representantes militares, entre ellos el mayor de infantería Mario Alfaro; Timothy Brown, vocero de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, y el mayor Yury Verush, jefe del Equipo de Asuntos Civiles de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
En estos días previos, las autoridades informaron que han llevado a cabo una serie de entrenamientos especializados orientados a fortalecer la precisión, la coordinación y la capacidad de respuesta.
Entre las actividades destacan prácticas de embarque y desembarque de helicópteros, ejercicios de natación en aguas abiertas, combate cercano y adiestramientos de tiro y puntería avanzada.
El CENTAM Guardian 2026, inaugurado el pasado 16 de abril, reúne a fuerzas militares y de seguridad de El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras y Estados Unidos.
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Despacho de la primera dama impulsa capacitación a personal médico
El Despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, impulsa un proceso de formación dirigido a logopedas, fisioterapeutas y psicólogos del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y la Fundación Teletón, con el objetivo de fortalecer la atención a la niñez con discapacidad auditiva en el país.
La capacitación, que es impartida por la Fundación Lalla Asmaa, forma parte de una alianza estratégica que busca mejorar el acceso a servicios de habilitación y rehabilitación auditiva.
El acuerdo surgió tras la visita oficial que la primera dama realizó al Reino de Marruecos, por invitación de Lalla Asmaa, con quien se consolidaron esfuerzos para fortalecer la atención a la niñez sorda en El Salvador.
Durante cinco días, los especialistas participan en jornadas teóricas y prácticas centradas en el desarrollo auditivo, cognitivo y social de los niños, así como en el uso de herramientas innovadoras como la música y dispositivos especializados como los implantes cocleares.
«Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos que se implantan quirúrgicamente en niños con sordera severa o profunda. Estos estimulan directamente el nervio auditivo mediante impulsos eléctricos, sustituyendo la función de la cóclea, encargada de procesar los sonidos», detallan las autoridades en un comunicado de prensa.
Según se explicó, la música permite estimular habilidades como la memoria, la atención y la diferenciación de sonidos, aspectos clave en el desarrollo del lenguaje.
La formación también aborda la Terapia Auditivo-Verbal, que prioriza la audición como principal vía de aprendizaje.
Este esfuerzo complementa acciones previas como la misión médica realizada en noviembre de 2025 en el Hospital Zacamil, donde especialistas practicaron cirugías de implante coclear a 20 niños. Tras la activación de los dispositivos, los pacientes iniciaron procesos de rehabilitación en el ISRI, con acompañamiento profesional y familiar.
Las autoridades destacaron que este tipo de capacitaciones permite a los profesionales adquirir nuevas herramientas para mejorar la evaluación e intervención en niños con implantes cocleares o audífonos, fortaleciendo así la atención integral.
«La primera dama ha impulsado por más de 12 años acciones orientadas a fortalecer el acceso a servicios de salud auditiva desde la Primera Infancia, mediante la atención integral en el sistema de salud desde la detección temprana», indican las autoridades.