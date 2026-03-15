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Mbappé regresa a entrenamientos con Real Madrid antes de visitar a Manchester City
La vuelta del astro galo se produce un día después de la victoria merengue ante el Elche (4-1) y a dos días de visitar al Manchester City en la vuelta de octavos de Champions.
Como ya había anunciado su entrenador Álvaro Arbeloa la víspera en conferencia de prensa, Mbappé, que aparece en varias fotos y videos difundidos por su club, entrenó con normalidad junto a sus compañeros.
El máximo goleador del Real Madrid esta temporada, con 38 goles en 33 partidos entre todas las competiciones, podría entrar en la convocatoria ante el City en el Etihad Stadium, donde el equipo blanco deberá conservar la ventaja del 3-0 cosechado en el Bernabéu.
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Un Raphinha en plena forma lidera la goleada ante el Sevilla
El Barcelona firmó una victoria contundente en el Camp Nou al imponerse 5-2 al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga, resultado que mantiene al conjunto blaugrana como líder del campeonato con 70 puntos, cuatro unidades por encima del Real Madrid. La figura del encuentro fue Raphinha, quien anotó tres goles y encabezó una noche efectiva para el equipo catalán ante su afición.
El conjunto dirigido por Hansi Flick tomó el control desde los primeros minutos. Al minuto 9, Raphinha abrió el marcador desde el punto penal tras una falta sobre João Cancelo dentro del área, con una ejecución a lo Panenka para el 1-0. Minutos después, al 21’, el brasileño volvió a aparecer para ampliar la ventaja (2-0) con otro cobro desde los once pasos. El dominio local continuó y al 38’ Dani Olmo marcó el tercer gol con un remate dentro del área. Antes del descanso, el Sevilla logró descontar con un tanto de Oso al 45+3′, lo que dejó el marcador 3-1 al medio tiempo.
En la segunda parte, el Barcelona mantuvo el ritmo ofensivo. Al minuto 51, Raphinha firmó su tercer gol de la noche (4-1) con un disparo de izquierda al ángulo tras asistencia de Fermín López, lo que prácticamente sentenció el encuentro. El quinto tanto llegó al 60’, cuando João Cancelo definió dentro del área para completar la goleada blaugrana frente al conjunto andaluz.
El resto del partido permitió a los locales controlar el ritmo del juego, con intentos de Robert Lewandowski y Dani Olmo que no lograron ampliar el marcador. Sevilla intentó responder con remates de Rubén Vargas y Chidera Ejuke, pero la defensa del Barcelona y el arquero evitaron más daño. Al 90+2′, Sevilla descontó 5-2 por conducto de Djibril Sow para las cifras finales.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al minuto 82, cuando Gavi regresó a la actividad tras medio año fuera. El mediocampista ingresó al terreno de juego en sustitución de Raphinha y recibió una ovación del público del Camp Nou. El español no jugaba desde el 23 de agosto de 2025, en un partido ante el Levante, por lo que su regreso marcó uno de los instantes más celebrados del encuentro. Con este resultado, el Barcelona alcanza los 70 puntos y se mantiene en la cima de LaLiga, conservando una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid en la lucha por el campeonato. El Sevilla, por su parte, permanece con 31 puntos en la posición 14 de la tabla, en una temporada que ha presentado dificultades para el conjunto andaluz.
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Se cancela la “Finalissima” entre Argentina y España
La Finalissima entre la Selección Argentina de Fútbol y la Selección de fútbol de España fue cancelada oficialmente, luego de varias negociaciones fallidas entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El encuentro estaba programado originalmente para el viernes 27 de marzo en Qatar, pero la situación bélica en Medio Oriente obligó a suspender la actividad futbolística en ese país, lo que dejó el partido sin sede definida.
Tras semanas de negociaciones para encontrar una alternativa, las partes no lograron consensuar una nueva sede ni una fecha viable, lo que derivó finalmente en la cancelación del evento.
Desde el inicio del conflicto regional, las entidades buscaron reubicar el partido en otro país. Entre las sedes que se analizaron figuraron ciudades como Miami, además de posibles escenarios en Inglaterra y Portugal.
Una de las principales propuestas de la UEFA fue disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha original y con un reparto del 50 % de entradas para cada selección. Sin embargo, la AFA rechazó esa alternativa.
Finalmente, el organismo europeo anunció este domingo que la edición 2026 de la Finalissima queda oficialmente cancelada, sin precisiones sobre si el partido pudiera disputarse después del próximo Mundial.
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El Real Madrid gana sin despeinarse y hunde un poco más al Elche
Se respira otra ambiente en el Real Madrid y buena prueba de ello es que estos partidos que en otro momento de la temporada se le podrían haber atascado lo solventó esta ocasión en un abrir y cerrar de ojos. Llegó el Elche con la idea de que pasaran pocas cosas, pero en un despiste se le fue el partido y permitió a los blancos ganar por 4-1 y ponerse a un punto del Barça.
No fue ni mucho menos un partido brillante por parte de los pupilos de Álvaro Arbeloa, pero sí fue un encuentro práctico, de servicios mínimos, para no desgastarse en exceso y estar listos para afrontar lo que está por llegar. Tan claro tenía eso el técnico salmantino que el duelo lo terminó con numerosos chicos de la cantera que dieron un magnífico rendimiento e incluso Dani Yáñez una asistencia. Hay talento en ‘La Fábrica’
En todo momento tuvo claro el Real Madrid que debía ganar ante el Elche sin pisar a fondo el acelerador, pues talento tenía de sobra para tumbar cómodamente a un equipo que no conoce la victoria en este 2026. Aun así, los ilicitanos no salieron arrugados al césped del Santiago Bernabéu e incluso en los primeros compases se atrevieron a pelear por hacerse con el dominio del balón y el control del choque, aunque sin inquietar la portería de Thibaut Courtois.
Costó también ver ocasiones en la meta defendida por Matías Dituro y el primero en intentarlo fue Aurélien Tchouaméni con un disparo lejano que se marchó por poco. Así pues, los minutos pasaban sin que llegaran las oportunidades y no fue hasta el filo del descanso cuando una falta de Redondo sobre Brahim se convirtió en el primer tanto. Disparó Valverde el libre directo, repelió Dituro y tras varios rechaces la cazó Rüdiger para conectar un magnífico remate y abrir la lata.
Corría el minuto 40 y el Real Madrid notó que al Elche le había caído como un jarra de agua fría el tanto y se fue a rematarlo antes del paso por vestuarios. Fede Valverde, que está en racha, recibió al borde del área un balón de Fran García y sacó todo su talento del tarro de las esencias. Tiró un recorte para sentar al defensor, se hizo huecos para disparar y mandó el balón a la mismísima escuadra para dejar prácticamente amarrada la victoria.
Entregó la cuchara el Elche en la segunda mitad consciente de que su lucha por la salvación no pasaba por el Bernabéu. Fue entonces cuando Arbeloa comenzó con el carrusel de cambios y dio entrada a varios canteranos: Gonzalo García, Dani Yáñez, Diego Aguado, Manuel Ángel y César Palacios. Tuvo, eso sí, que sentar a Thiago Pitarch para no excederse con el límite de jugadores del filial, que son cuatro sobre el verde.
Yáñez dejó un regalo en forma de centro perfecto a Dean Huijsen para que este rematara a placer y aumentara la renta. Sentenció el central español y el Real Madrid comenzó a jugar con el marcador, aunque una pérdida peligrosa de Camavinga dio algo de picante a los últimos minutos del choque. La perdió el francés y Niang puso el pase de la muerte que esperaba Rafa Mir para empujar, aunque se anticipó Manuel Ángel con la mala fortuna de que metió el balón en su propia portería.
Restaban 10 minutos por lo que a priori no peligraba la victoria y menos cuando Arda Güler desde 60 metros dejó uno de los goles de la temporada. Vio el turco adelantado a Dituro e hizo gala de su exquisito toque de balón para mandarla desde ahí al fondo de las mallas ante la incredulidad del Santiago Bernabéu. Tres puntos más para el Real Madrid y nuevamente la pelota en el tejado del Barça.