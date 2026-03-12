Principal
Más de 3,000 jóvenes de Sonsonate y Santa Ana se unen a la Generación que florece
Gracias al trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la Generacion que Florece se amplía. Actualmente, ma s de 17,000 jo venes de todo el país provenientes de instituciones educativas pu blicas ya puedan ejercer su derecho a la educacio n superior. Esto significa
una enorme transformación de país.
Ahora, la Direccion de Integracion continua sumando son adores a esta cuenta, ha salido a buscarlos para invitarlos y animarlos a que sigan esforzandose por alcanzar su meta, volviendose protagonistas de su propio futuro, el de su familia y el país.
Como parte de este proceso, el presidente de la Direccion de Integracion, Alejandro Gutman, brindo una Masterclass a ma s de 3,000 estudiantes del ultimo año de bachillerato de instituciones pu blicas en los departamentos de Santa Ana y Sonsonate,
quienes ya son parte del Proceso Formativo, un paso previo y esencial que les permitira conquistar su suen o de continuar cursando una carrera universitaria, tecnica o vocacional, en una de las 37 instituciones de educacio n superior que tiene convenio con
la Dirección de Integración.
Como ellos, miles de jo venes en todo el paí s han comenzado a sumarse al Proceso Formativo que tiene lugar a lo largo de este an o. Estos constituyen la tercera ola de una generación que, desde que el modelo integracion se convirtió en política publica, esta viendo como sus sueños de estudiar y florecer en su tierra se convierten en realidad, gracias a las relaciones integradoras que se han creado entre instituciones publicas y privadas.
Principal
Vicepresidente Ulloa participa en la investidura de José Kast como presidente de Chile
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa, en representación del Presidente de la República, Sr. @nayibbukele, participó en la solemne ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de la República de Chile, celebrada en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.🇨🇱🇸🇻
Durante el traspaso de mando, el Presidente saliente hizo entrega de la Banda Presidencial y la Piocha de O’Higgins al nuevo Presidente, Sr. @joseantoniokast, símbolos del mando presidencial que formalizan el inicio del nuevo período de Gobierno. La ceremonia chilena de cambio de mando constituye una tradición republicana que se celebra desde 1826.
Entre las delegaciones de más alto nivel estuvieron presentes los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Hungría, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, así como senadores, diputados, autoridades nacionales civiles, militares y eclesiásticas, además de dirigentes políticos e invitados especiales.
La presencia de El Salvador en esta ceremonia de alto valor republicano refleja el interés de continuar consolidando los lazos de amistad y cooperación con Chile, en una nueva etapa que abre oportunidades para profundizar el diálogo político y el trabajo conjunto en temas de interés común para ambas naciones.
Empresarial
Lotería Nacional Celebra el 12° Aniversario del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con el Sorteo LOTRA N.º 442
En un evento que fusiona el entretenimiento con el compromiso social, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo ayer el Sorteo LOTRA N.º 442, dedicado específicamente al 12° aniversario del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Esta iniciativa no solo representa una oportunidad de ganancias para los participantes, sino que resalta el rol fundamental de un mecanismo de participación ciudadana que ha transformado el acceso a la justicia en El Salvador, particularmente en zonas rurales y comunidades remotas.
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales está compuesto por ciudadanos que, de forma voluntaria, sirven como puente entre sus comunidades y el sistema judicial. Su labor promueve la mediación, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos, convirtiéndolos en un pilar esencial para el apoyo al sistema de justicia.
Gracias a ellos, se resuelven disputas de manera ágil y cercana a la población, aliviando la carga en los tribunales y fomentando una cultura de diálogo en el país.Como parte del protocolo previo al sorteo, se realizó la presentación e introducción de los premios mayores, junto con la exhibición de los maletines de balotas.
En esta etapa, participó activamente Benjamín Chicas Guevara, jefe de la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, quien destacó la importancia de esta conmemoración.
Posteriormente, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó un marco conmemorativo que incluye el vigésimo del sorteo a Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Este gesto simbólico reconoce su acompañamiento constante y el valioso trabajo que impulsa para fortalecer la justicia en El Salvador, subrayando la sinergia entre instituciones públicas y mecanismos ciudadanos.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 442, anunciados en el evento, son los siguientes:Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 16966 (Vendido).
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 05500 (Vendido).
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 29240 (No Vendido).
Para conocer la lista completa de números ganadores, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de la LNB en www.lnb.gob.sv. Además, se invita a sintonizar el resumen de los premios principales hoy a las 5:30 p.m. por Canal 10, donde se detallarán más aspectos del sorteo.
Este tipo de eventos no solo generan ingresos para causas benéficas a través de la LNB, una entidad clave en el sector de juegos de azar regulados en El Salvador, sino que también promueven valores sociales como la responsabilidad y la inclusión.
La LNB reitera su compromiso con el juego responsable, recordando a los participantes que #EseDiaPuedeSerHoy, pero siempre #JugáResponsablemente, porque #HoyEsElDia para disfrutar con moderación.Desde el punto de vista empresarial, iniciativas como esta fortalecen la imagen corporativa de la LNB, atrayendo a un público más amplio al vincular el entretenimiento con causas de impacto social, lo que podría impulsar las ventas futuras y consolidar su posición en el mercado de loterías nacionales.
Opinet
Analizando la arquitectura del abismo geopolítico- Lisandro Prieto Femenía
“La violencia, al ser por naturaleza instrumental, es racional solo si es efectiva para alcanzar el fin que debe justificarla”- Hannah Arendt (1970, p. 79).
El acontecimiento que nos ocupa hoy exige situarlo en el terreno de la reflexión política y moral antes que en el mero registro periodístico de versiones de supuestos hechos. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a objetivos iraníes no es una simple maniobra táctica, sino una acción que plantea una tensión imposible de soslayar entre el derecho a la autodefensa y el principio de soberanía de los Estados. Cuando las potencias recurren a la fuerza con la pretensión de neutralizar amenazas, la cuestión no se agota en la eficacia militar, sino que reabre interrogantes profundos sobre la legitimidad, la racionalidad instrumental y las consecuencias imprevisibles de esa acción. El discurso oficial presenta la operación como una respuesta necesaria para eliminar peligros inminentes, pero esta narrativa me resulta insuficiente si no se explicitan criterios claros que justifiquen por qué la violencia es preferible a la contención, la negociación o los canales multilaterales.
La guerra en sí, como instrumento político, tiene la particularidad de transformar la temporalidad de la decisión: la imposición de la fuerza acorta deliberaciones que, en condiciones pacíficas, requerirían procedimientos institucionales más amplios. Esta condensación temporal, demás, traslada la responsabilidad moral desde el espacio compartido de la política a la esfera de la decisión ejecutiva. Quienes autorizan bombardeos en nombre de la seguridad nacional o global asumen, con ello, la potestad de definir enemigos y objetivos, una potestad que debería ser objeto de escrutinio público y jurídico previo. Al respecto, resulta imperativo rescatar lo que Hannah Arendt señala en su obra “Sobre la violencia” (1970), donde advierte que la violencia aparece allí donde el poder está en peligro, pero en su propio ejercicio termina por socavar la base misma de lo político. La autora sostiene con lucidez que “donde la violencia ya no es respaldada y limitada por el poder… se produce un cambio de dirección: la meta ya no es la potencia, sino la destrucción” (Arendt, 1970, p. 52).
Esta potestad de definir al enemigo nos remite inevitablemente a la tesis de Carl Schmitt en su obra “El concepto de lo político” (1932), donde postula que la distinción específica a la que puede reducirse el accionar político es la distinción entre el amigo y el enemigo. Para él, “soberano es quien decide sobre el estado de excepción” (Schmitt, 1922/2009, p. 13), y esa distinción no es una cuestión de derecho, sino de pura autoridad que se manifiesta precisamente cuando el orden normal se suspende. Pues bien, el ataque a Irán es un reflejo de esta lógica schmittiana en su estado más puro: el Ejecutivo de dos países no sólo identifica una amenaza, sino que, al designar al “otro” como enemigo absoluto, lo sitúa por encima del marco normativo internacional para actuar en un vacío legal autopercibido como legítimo.
Para comprender la naturaleza del actor atacado, es preciso analizar la estructura del poder en Irán, definida como una República Islámica Teocrática donde la ley religiosa prevalece sobre la civil. El mando supremo recae en el Líder Supremo (Ayatolá), un cargo vitalicio que concentra el control total de las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, casi la totalidad de las empresas públicas y los servicios de Inteligencia, supervisando además al Consejo de Guardianes que veta leyes y candidatos. Esta jerarquía clerical constituye el centro real del poder, operando bajo una lógica antioccidental que busca la eliminación de lo que denominan el “régimen sionista”, financiando para ello a milicias regionales como Hamás, Hezbolá y los Hutíes. La ofensiva actual busca, según los comunicados de Washington y Tel Aviv, “aniquilar” este régimen y su industria de misiles para terminar con lo que consideran una “amenaza existencial”.
Sin embargo, esta audacia estratégica no ocurre en un vacío geopolítico, sino que parece encontrar su condición de posibilidad en la erosión de los equilibrios de poder globales. La incursión norteamericana e israelí cobra una dimensión distinta si se analiza bajo la premisa de que sólo ha sido ejecutable gracias a la “distracción” de Rusia en su propio frente bélico contra Ucrania. Este desplazamiento de la atención y los recursos rusos ha generado un intersticio de impunidad para los intereses de Washington y Tel Aviv en Oriente Medio. Al respecto, es pertinente rescatar los aportes de Zygmunt Bauman, particularmente en su obra “Varianza de la modernidad” (2007), en la que sostiene que “el poder se mueve con la velocidad de la señal electrónica (…) y la capacidad de actuar depende de la capacidad de escapar a la mirada o a la interferencia del adversario” (Bauman, 2007, p. 112). En este sentido, la guerra en Ucrania funciona como una pantalla de invisibilidad relativa que permite a la coalición occidental reconfigurar el mapa global sin la habitual contrapresión efectiva del Kremlin.
A este complejo tablero se suma la desconcertante pasividad de una Europa que contempla el conflicto como un asunto lejano, ajeno. Jürgen Habermas, en ¡Ay, Europa! (2009), nos advierte que “una Europa que sólo se preocupa por sus propios equilibrios económicos internos corre el riesgo de volverse irrelevante en la defensa de un orden cosmopolita basado en el derecho” (Habermas, 2009, p. 84). Esta omisión convalida indirectamente la ley del más fuerte, manifestándose de forma dramática en la Organización de las Naciones Unidas. Ante los ojos del ciudadano común y de las víctimas mortales de toda guerra, la ONU parece hoy una entidad con los ojos vendados, incapaz de frenar la omnipotencia prepotente de actores que operan bajo sus propios métodos. Sobre éste aspecto en particular, Hans Morgenthau ya anticipaba esta fragilidad en “Política entre las naciones” (1948), al sostener que “el derecho internacional es un derecho descentralizado cuya efectividad depende en última instancia del equilibrio de poder” (Morgenthau, 1948/1986, p. 312).
En esta instancia del texto es fundamental precisar que esta reflexión no busca tomar partido por una facción o ideología específica. No se trata aquí de ser pro-palestino, pro-sionista o pro-norteamericano. Recordemos que en filosofía la tarea no es el alineamiento dogmático, sino la reflexión crítica en pos del bien común y la dignidad humana. Como seres supuestamente pensantes que somos, debemos defender que ni una sola gota de petróleo ni ningún pedazo de tela triste- como lo son las banderas que se usan para justificar exterminios- valen más que una vida humana. El imperativo ético nos obliga a exigir que las reglas claras del derecho internacional recuperen el vigor que nunca debieron perder. En su ensayo “Sobre la paz perpetua” (1795), Immanuel Kant planteaba que el derecho internacional debe fundarse en un federalismo de Estados libres y no es el dominio de uno sobre otro, pues “el estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, que es más bien un estado de guerra (…) debe, por tanto, ser instaurado” (Kant, 1795/2012, p. 66). La recuperación de este marco legal no es una opción diplomática, sino una necesidad para salvaguardar los derechos universales de todos los seres humanos frente a la arbitrariedad del poder técnico y militar.
Ahora bien, tampoco podemos olvidar el contexto iraní, puesto que no representa un objetivo estratégico: es un actor cuya soberanía ha sido históricamente tensionada. La República Islámica se sitúa en una encrucijada donde su estructura estatal es el blanco de una lógica de “fuerza máxima” que ignora la complejidad interna de su sociedad. Al golpear objetivos en suelo iraní, se ignora que la legitimidad de una acción estatal está íntimamente ligada a la minimización de daños injustos. La vulnerabilidad de la infraestructura civil iraní subraya una asimetría que no sólo es bélica, sino profundamente ética.
Paralelamente, en esta arquitectura de la excepción, el rol de los medios masivos de comunicación y las redes sociales resulta determinante como aparato de resonancia y legitimación. Los medios no sólo transmiten los hechos, sino que participan en la normalización de la excepcionalidad, convirtiendo la emergencia en un régimen permanente. Por su parte, la inmediatez de las redes sociales atomiza la reflexión, transformando el horror en un espectáculo de consumo rápido y masivo que erosiona la capacidad de escrutinio. Esta dinámica nos introduce en la problemática de la racionalidad instrumental, donde el pensamiento se reduce al cálculo de medios para fines. Arendt explora esto en “Eichmann en Jerusalén” (1963) señalando que “cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar” (Arendt, 1963/2003, p. 74). La “banalidad” se manifiesta cuando el bombardeo se procesa como un dato logístico y la destrucción de centros urbanos se convierte en una variable estadística que se vende como “necesaria”.
Lejos de blindar respuestas concluyentes, y siendo fieles al espíritu filosófico crítico que no se deja endulzar por ninguna ideología dominante, procedemos a preguntar: ¿puede la comunidad internacional recuperar instrumentos de justicia que impidan que las decisiones de guerra queden circunscritas a ejecutivos que actúan conforme al régimen de la excepción? Ante la evidente inoperancia de los organismos internacionales, ¿estamos asistiendo al acta de defunción del derecho como regulador de la convivencia humana o seremos capaces de restaurar un orden donde la vida prevalezca sobre el interés geopolítico? Si aceptamos que la dignidad humana es innegociable, ¿cómo justificamos el silencio ante una racionalidad técnica que sustituye el pensamiento por el automatismo de la destrucción?
En definitiva, amigos míos, ¿es posible reconstruir una ética política global basada en la alteridad cuando el rostro del otro desaparece bajo el cálculo de una conveniencia oportunista? ¿Qué queda de nuestra integridad si permitimos que el estruendo de los misiles y la ceguera de las banderas apaguen definitivamente la voz de la razón pública y el respeto por lo sagrado de la existencia humana?
Referencias bibliográficas
Arendt, H. (1970). Sobre la violencia (G. Solana, Trad.). Alianza Editorial.
Arendt, H. (2003). Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal (C. Ribalta, Trad.). Lumen. (Obra original publicada en 1963).
Bauman, Z. (2007). Varianza de la modernidad. Paidós.
Clarín. (1 de marzo de 2026). Estados Unidos e Israel atacan Irán. Recuperado de https://www.clarin.com/mundo/estados-unidos-israel-atacan-iran-vivo-fuerzas-defensa-israelies-identificaron-misiles-iranies-lanzados-territorio_0_2i8KD05K54.html
El País. (2 de marzo de 2026). Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2026-03-02/ultima-hora-del-ataque-de-ee-uu-e-israel-contra-iran-en-directo.html
Habermas, J. (2009). ¡Ay, Europa! (P. Madrigal, Trad.). Trotta.
Kant, I. (2012). Sobre la paz perpetua (J. Abellán, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1795).
La Nación. (28 de febrero de 2026). EEUU e Israel lanzan ataques contra Irán. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/paso-a-paso-como-fue-el-ataque-de-eeuu-a-iran-y-como-se-llego-hasta-aca-nid28022026/
Morgenthau, H. J. (1986). Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz (F. J. Perea, Trad.). Grupo Editor Latinoamericano. (Obra original publicada en 1948).
Schmitt, C. (2009). Teología política (F. J. Conde y J. L. Villacañas, Trads.). Trotta. (Obra original publicada en 1922).
NOVEDADES: Ya está disponible la nueva sección de «Cine y filosofía» con artículos sobre las piezas cinematográficas más importantes de la historia y su correspondiente análisis filosófico,estético, político, existencial y cultural relacionado con nuestro presente. Para adquirir dichas reflexiones contactar por privado.
DATOS DE CONTACTO Y ETIQUETADO:
-Correos electrónicos de contacto:
lisiprieto@hotmail.com
lisiprieto87@gmail.com
-Instagram: https://www.instagram.com/lisandroprietofem?igsh=aDVrcXo1NDBlZWl0 , @lisandroprietofem
-What’sApp: +5492645316668
-Blog personal: www.lisandroprieto.blogspot.com
-Facebook: https://www.facebook.com/lisandro.prieto
-Twitter: @LichoPrieto
-Threads: https://www.threads.net/@lisandroprietofem
-LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lisandro-prieto-femen%C3%ADa-647109214
-Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/lisandroprieto
-Donaciones (opcionales) vía Mercado Pago: +5492645316668 ; ALIAS: licho.prieto.mp