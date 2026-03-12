Empresarial
Lotería Nacional Celebra el 12° Aniversario del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con el Sorteo LOTRA N.º 442
En un evento que fusiona el entretenimiento con el compromiso social, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo ayer el Sorteo LOTRA N.º 442, dedicado específicamente al 12° aniversario del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Esta iniciativa no solo representa una oportunidad de ganancias para los participantes, sino que resalta el rol fundamental de un mecanismo de participación ciudadana que ha transformado el acceso a la justicia en El Salvador, particularmente en zonas rurales y comunidades remotas.
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales está compuesto por ciudadanos que, de forma voluntaria, sirven como puente entre sus comunidades y el sistema judicial. Su labor promueve la mediación, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos, convirtiéndolos en un pilar esencial para el apoyo al sistema de justicia.
Gracias a ellos, se resuelven disputas de manera ágil y cercana a la población, aliviando la carga en los tribunales y fomentando una cultura de diálogo en el país.Como parte del protocolo previo al sorteo, se realizó la presentación e introducción de los premios mayores, junto con la exhibición de los maletines de balotas.
En esta etapa, participó activamente Benjamín Chicas Guevara, jefe de la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, quien destacó la importancia de esta conmemoración.
Posteriormente, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó un marco conmemorativo que incluye el vigésimo del sorteo a Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Este gesto simbólico reconoce su acompañamiento constante y el valioso trabajo que impulsa para fortalecer la justicia en El Salvador, subrayando la sinergia entre instituciones públicas y mecanismos ciudadanos.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 442, anunciados en el evento, son los siguientes:Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 16966 (Vendido).
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 05500 (Vendido).
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 29240 (No Vendido).
Para conocer la lista completa de números ganadores, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de la LNB en www.lnb.gob.sv. Además, se invita a sintonizar el resumen de los premios principales hoy a las 5:30 p.m. por Canal 10, donde se detallarán más aspectos del sorteo.
Este tipo de eventos no solo generan ingresos para causas benéficas a través de la LNB, una entidad clave en el sector de juegos de azar regulados en El Salvador, sino que también promueven valores sociales como la responsabilidad y la inclusión.
La LNB reitera su compromiso con el juego responsable, recordando a los participantes que #EseDiaPuedeSerHoy, pero siempre #JugáResponsablemente, porque #HoyEsElDia para disfrutar con moderación.Desde el punto de vista empresarial, iniciativas como esta fortalecen la imagen corporativa de la LNB, atrayendo a un público más amplio al vincular el entretenimiento con causas de impacto social, lo que podría impulsar las ventas futuras y consolidar su posición en el mercado de loterías nacionales.
Empresarial
Plaza Kalpataru se integra por primera vez al circuito Nuit Blanche en San Benito
Plaza Kalpataru, un espacio comercial y cultural en San Salvador, se suma por primera vez al circuito de la Nuit Blanche en el barrio de San Benito, ofreciendo una programación diversa que combina arte, música, danza y bienestar durante una noche dedicada a la creatividad urbana.San Salvador se prepara para celebrar la décima edición de la Nuit Blanche en San Benito, una de las experiencias culturales urbanas más esperadas de la ciudad.
Durante una noche dedicada al arte, la música y la creatividad, distintos espacios culturales, comercios y plazas del barrio abrirán sus puertas al público para ofrecer actividades que invitan a recorrer, descubrir y disfrutar de las diversas expresiones artísticas que enriquecen la vida cultural de la capital.
En esta edición especial, Plaza Kalpataru se integra por primera vez al circuito de la Nuit Blanche, sumándose a la celebración con una programación diversa que combina música, danza, bienestar, experiencias gastronómicas y encuentros artísticos abiertos al público.
La jornada en Plaza Kalpataru se desarrollará de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., con un ambiente de casa abierta que permitirá a los visitantes conocer los distintos espacios creativos que forman parte de la plaza, disfrutar de un apéro con música y menú especial Nuit Blanche, y participar en actividades pensadas para todo público.Entre las propuestas destacadas de la noche se encuentra el Open House de Irina Flores Dance and Art Studio, que presentará una serie de demostraciones de danza clásica y estilos contemporáneos con estudiantes de distintas edades.
Las presentaciones incluirán danza contemporánea, ballet infantil, danzas españolas, ballet juvenil, hip hop y una propuesta especial de baile dirigida a mayores de 50 años, mostrando la diversidad y vitalidad del movimiento como forma de expresión artística.A las 6:00 p.m., el Vocal Music Studio, dirigido por la artista Lucía Sandoval, ofrecerá la experiencia “Voz y Mente: el camino al artista integral”, una clase abierta de canto acompañada de un showroom que permitirá al público acercarse al proceso creativo y formativo de la voz como instrumento artístico.
La programación continuará a las 7:00 p.m. con la participación de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, que presentará el concierto “Romance en blanco”, una propuesta musical que celebrará el amor y la armonía a través del canto coral. Toda esta experiencia se complementará con un atmósfera inspirada en una recepción de boda con una degustación de pastel de boda y un pequeño brindis, gracias a nuestro colaborador EMEVÉ.
La noche también incluirá espacios dedicados al bienestar y la conexión personal. Bajo el concepto “Bienestar bajo la luna”, los niños asistentes podrán acceder a una lectura interactiva sobre el conocimiento y gestión de las emociones y los adultos podrán ser parte de un conversatorio sobre pautas clave para la salud y bienestar emocional, de la mano de Lissette Carcach en su clínica psicológica, para conocer herramientas y prácticas que nos ayudaran con nuestra salud mental.
También disfrutaremos de una sesión de yoga y técnicas de control de estrés para todas las edades en la terraza guiada por Claudia Zeledón, invitando a vivir la Nuit Blanche también como un momento de pausa y equilibrio.
Durante toda la velada, los visitantes podrán participar en el Árbol de los Deseos, una intervención participativa que invita al público a compartir intenciones y reflexiones en un espacio simbólico dentro de la plaza.La programación culminará con un cierre sonoro a partir de las 9:00 p.m., que incluirá la experiencia narrativa-musical “Les petits explorateurs d’histoires”, donde la música y el relato se combinan para crear una historia vivida colectivamente, seguida por “Le chapeau de Saint Benoît”, una exploración sonora que invita a reconectar con la identidad a través de instrumentos musicales y ritmos compartidos.
Con esta participación, Plaza Kalpataru celebra su incorporación al circuito cultural de la Nuit Blanche, invitando al público a descubrir sus espacios creativos y a formar parte de una noche dedicada al arte, el encuentro ciudadano y la celebración de la cultura en San Salvador.
La Nuit Blanche en San Benito se ha consolidado durante una década como una plataforma para acercar el arte a la ciudad, fomentar el diálogo cultural y transformar el espacio urbano en un escenario vivo donde artistas, creadores y público se encuentran.
Plaza Kalpataru abre sus puertas para sumarse a esta celebración y dar la bienvenida a todos quienes deseen vivir una noche de arte, música y experiencias culturales bajo la luna de San Salvador.
Conoce más detalles de nuestra programación en nuestras redes sociales. Búscanos como @restaurantekalpataru en ig y como @kalpataru
en Facebook. O visítanos en Calle La Mascota, #928. San Salvador. Frente a C.C. Las Azaleas.
Empresarial
Banco CUSCATLÁN ilumina Torre en morado y reconoce a mujeres destacadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Banco CUSCATLÁN se sumó a la conmemoración global del Día Internacional de la Mujer, impulsada por Naciones Unidas bajo el lema “Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas”, con un llamado a desmantelar barreras estructurales como leyes discriminatorias, protecciones jurídicas insuficientes y normas sociales perjudiciales que limitan los derechos de mujeres y niñas.
Como parte de sus actividades, la institución financiera realizó la tradicional iluminación en color morado de la Torre CUSCATLÁN, simbolizando su compromiso con el avance de la mujer salvadoreña en el sector financiero y empresarial.
“Para Banco CUSCATLÁN, la igualdad de género es un compromiso que se traduce en acciones concretas. Creemos en un entorno donde las mujeres —como clientas, colaboradoras y protagonistas del sector financiero y empresarial— cuenten con condiciones reales para desarrollarse, asumir roles de liderazgo y aportar con su talento al crecimiento de El Salvador. Iluminar la Torre Cuscatlán es un símbolo; lo verdaderamente importante es seguir abriendo oportunidades que nos acerquen a una sociedad más equitativa”, expresó Ximena Robin, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLÁN.
Durante el evento, se entregó el reconocimiento Empresaria CUSCATLÁN 2026 a la doctora Cherry Guzmán, fundadora y líder de Hospital de la Piel, S.A. de C.V.
La empresa, iniciada en 2003 como un consultorio especializado junto a su esposo, se ha consolidado bajo su dirección desde 2020 como un hospital de atención ambulatoria con tres quirófanos equipados y regulados por el Ministerio de Salud.
Su enfoque en visión estratégica, orden administrativo y asesoría financiera profesional ha sido clave para su expansión en el sector salud.Adicionalmente, en el marco del Concejo Mujer CUSCATLÁN, se otorgó el reconocimiento Mujer CUSCATLÁN 2026 a Issa Aguilar, subgerente de Contact Center de Banca de Personas.
Con más de 20 años de trayectoria en la institución y liderazgo sobre más de 230 colaboradores, Aguilar ha destacado por su gestión de equipos y segmentos estratégicos, convirtiéndose en un modelo de confianza, pasión, excelencia, innovación y servicio al cliente.
“Como parte del Concejo Mujer CUSCATLÁN, cada año destacamos el profesionalismo de colaboradoras del banco que han hecho historia en nuestra institución y se vuelven modelo de confianza, pasión, excelencia, innovación y servicio al cliente. Mujeres que dejan huella y puertas abiertas para que más mujeres sigan sus pasos y hagan carreras exitosas en Banco CUSCATLÁN”, comentó Ivonne de Punyed, gerente de Talento Humano de Banco CUSCATLÁN.
Estas acciones se integran a las iniciativas permanentes del banco para fortalecer el liderazgo femenino, tanto internamente como con clientas externas. Durante marzo, la entidad desarrollará espacios de networking, webinars, mentorías personalizadas entre líderes del banco y clientas de pymes, así como charlas dirigidas a colaboradoras enfocadas en empoderamiento y superación de barreras tecnológicas, entre otros temas.Banco CUSCATLÁN forma parte de Inversiones Cuscatlán de Centroamérica, con presencia en el sector bancario de Guatemala, El Salvador y Honduras.
En El Salvador, es el segundo banco más grande, líder en créditos de vivienda y el segundo en impulso a exportaciones de empresarios industriales.
Ha recibido reconocimientos como Mejor Banco de El Salvador por Global Finance, Latin Finance, The Banker y Euromoney.La conmemoración resalta el rol del sector financiero en la promoción de la igualdad de género, en un contexto donde instituciones como Banco CUSCATLÁN buscan alinear sus estrategias de sostenibilidad con objetivos globales de equidad y desarrollo inclusivo.
Empresarial
Sistema Fedecrédito entrega premios del tercer sorteo de la promoción Gana Fácil y cierra edición con 249 ganadores
El Sistema Fedecrédito realizó la entrega de premios correspondiente al tercer y último sorteo de su promoción Gana Fácil, una iniciativa que premió a 249 clientes y socios con un total de vehículos, motocicletas y premios en efectivo, en reconocimiento a su uso de productos y servicios financieros.
La ceremonia de entrega, llevada a cabo en la capital salvadoreña, distribuyó los siguientes premios: cuatro pickups Volkswagen Saveiro, 25 motocicletas Suzuki, 30 premios en efectivo de US$500 cada uno, 40 de US$250, 60 de US$200 y 90 de US$100.
Esta promoción, que se extendió a lo largo de tres sorteos, buscó incentivar las operaciones financieras cotidianas entre los usuarios de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores integrados en el sistema.La mecánica de participación fue diseñada para ser accesible y alineada con las transacciones habituales.
Los participantes recibieron un número electrónico por acciones como el abono de cuotas mensuales de préstamos vigentes, la contratación de nuevos préstamos, pagos de Crédito Popular, recepción de remesas familiares, apertura o renovación de depósitos a plazo, apertura o incremento de cuentas de ahorro (incluyendo la Cuenta de Ahorro Crece Mujer), obtención de tarjetas de débito y crédito del Sistema Fedecrédito, acumulación de US$100 en compras con dichas tarjetas, o retiros de efectivo por cada US$75 con tarjetas de crédito.
Adicionalmente, las operaciones realizadas a través de canales digitales como Fede Móvil, Fede Banking y el Asistente Virtual Fede generaban dos números electrónicos, mientras que las transferencias vía Mi QR de Fede Móvil otorgaban un número extra, fomentando así la adopción de herramientas tecnológicas en el sector financiero.
“Estamos muy felices de concluir otra edición de Gana Fácil, en la que hasta el más salvadoreño pudo ganar. Hemos premiado en los tres sorteos a cientos de ganadores que hicieron uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del Sistema Fedecrédito. Invitamos a los salvadoreños a mantenerse pendientes de nuestras promociones para tener la oportunidad de ser uno de nuestros felices ganadores”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, gerente de Tarjetas de Fedecrédito.
El Sistema Fedecrédito, como red financiera 100% salvadoreña, cuenta con más de 850 puntos de atención a nivel nacional, posicionándose como la entidad con mayor cobertura en el país. La institución enfatiza su compromiso con la inclusión financiera y el apoyo a sus usuarios, bajo el lema “Tú estás con quien te hace sentir importante”.
Para obtener más detalles sobre futuras promociones o servicios, los interesados pueden visitar el sitio web www.fedecredito.com.sv o contactar al call center al 2221-3333.
Esta edición de Gana Fácil se suma a otras iniciativas del sistema que combinan beneficios económicos con el fomento de hábitos financieros responsables, en un contexto donde el sector bancario salvadoreño busca fortalecer la confianza y la accesibilidad para sus clientes.