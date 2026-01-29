LOTRA N.º 436: Banco Hipotecario celebra 91 años con sorteo dedicado y millonarias oportunidades de premio

En un paso que combina innovación financiera con desarrollo de infraestructura regional, COINGT se consolida como el primer activo digital aprobado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador para financiar el Corredor Interoceánico de Guatemala, uno de los megaproyectos logísticos más relevantes de Centroamérica.A diferencia de muchas criptomonedas especulativas, COINGT ofrece un respaldo tangible: representa derechos económicos sobre acciones de la sociedad emisora, integrada al Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA).

El token financia la regularización, unificación y desarrollo de una franja terrestre estratégica de 372 kilómetros que conectará los océanos Atlántico y Pacífico.El proyecto subyacente —en desarrollo durante más de 26 años— incluye puertos de aguas profundas en ambos litorales, ferrocarril de carga y pasajeros, autopistas de peaje, oleoductos, gasoductos, fibra óptica, líneas de energía y agua, además de seis complejos industriales clave.

La iniciativa busca reducir costos logísticos, potenciar el comercio global y posicionar a Centroamérica (con énfasis en Guatemala, El Salvador y Honduras) como un nodo estratégico alternativo al Canal de Panamá, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y alta demanda marítima.

“El Corredor Interoceánico de Guatemala nos va a beneficiar a todos”, afirmó Guillermo Catalán, presidente de CIGSA. “Va a atraer empresas que aprovecharán nuestra posición geográfica para hacer más eficiente el intercambio comercial mundial”.Julio Sibrián, project manager de COINGT por parte de GIGSA, destacó: “COINGT es una oportunidad para involucrarse en un proyecto que transformará la realidad regional”.Respaldo real y regulación estricta COINGT opera bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, con supervisión de la CNAD —considerada un estándar regional comparable a la SEC—.

Incluye procesos obligatorios de KYC, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.Los tenedores del token acceden a derechos económicos equivalentes al 7.6612 % de los dividendos generados por la empresa vinculada al corredor. Su valor se vincula directamente al avance de la infraestructura, la incorporación de operadores internacionales y el desarrollo progresivo de las tierras asociadas.Detalles de la emisiónLa emisión pública inicial busca recaudar hasta $325 millones, con una primera fase de $38.52 millones.

Fue lanzado el 16 de febrero de 2025, y el activo se listará en VLRM Markets (plataforma regulada de Valereum PLC). Las adquisiciones se realizan a través de entidades autorizadas como DitoBanx, con verificación estricta de identidad.El proyecto optó por El Salvador como sede financiera precisamente por su marco legal pionero y la certeza jurídica que ofrece la CNAD.

Visión regional y oportunidades de inversiónCOINGT democratiza el acceso a un proyecto de escala macro: permite que pequeños y medianos inversionistas participen en una iniciativa de infraestructura real, con potencial para generar empleo, atraer inversión extranjera y fortalecer la integración logística de Centroamérica.Más detalles sobre el activo, el proceso de compra y documentación regulatoria están disponibles en el sitio oficial: coingt.com.Con COINGT, El Salvador reafirma su posición como hub de innovación en activos digitales, mientras Guatemala avanza en un corredor que podría redefinir el comercio en la región.

