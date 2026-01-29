Internacionales -deportes
Así quedan los cruces en la fase final de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
Una vez cerrado el telón de la fase liga con la disputa de una última jornada tan frenética como emocionante, la Champions League da paso a su fase final. De los 36 participantes que iniciaron su andadura en la presente edición, 8 ya están clasificados directamente para octavos, 16 se jugarán el pase en un play-off a doble partido, y 12 han quedado eliminados.
Entre los ocho equipos que han certificado su pase a octavos de forma directa, destaca la presencia de un representante del fútbol español. El FC Barcelona termina la fase liga como quinto clasificado (16 puntos y diferencia de goles de +7) después de hacer los deberes contra el Copenhague.
Las ocho posiciones restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 9ª y la 24ª posición. En este grupo se encuentran tanto el Real Madrid como el Atético de Madrid, que cayeron derrotados en la última jornada ante Benfica y Bodo/Glimt respectivamente.
Entre los 12 equipos eliminados destaca la presencia del Villarreal. Los ‘groguets’, que están cuajando una gran temporada en el campeonato doméstico, han realizado un ‘papelón’ en Europa, despudiéndose de la Champions con un único punto y siete derrotas.
¿Cómo quedan los cruces en octavos y en los playoffs de la Champions League?
Playoffs
Real Madrid o Inter vs Bodo/Glimt o Benfica (9º/10º – 23º/24º)
PSG o Newcastle vs Mónaco o Qarabag (11º/12º – 21º/22º)
Juventus o Atlético de Madrid vs Brujas o Galatasaray (13º/14º – 19º/20º)
Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund u Olympiacos (15º/16º – 17º/18º)
Octavos de final
Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund o Benfica (1º/2º vs Ganadores 15º/16º – 17º/18º)
Liverpool o Tottenham vs ganador Juventus o Atlético de Madrid vs Brujas o Galatasaray (3º/4º vs Ganadores 13º/14º – 19º/20º)
FC Barcelona o Chelsea vs ganador PSG o Newcastle vs Mónaco o Qarabag (5º/6º vs Ganadores 11º/12º – 21º/22º)
Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Real Madrid o Inter vs Bodo/Glimt u Olympique de Marsella (7º/8º vs Ganadores 9º/10º – 23º/24º)
¿Cómo ha quedado la clasificación de la fase liga de la Champions League?
¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions League?
Una vez finalizada la fase liga, la Champions da paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los octavos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos ocho billetes en juego.
Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.
Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.
Los primeros enfrentamientos se conocerán oficialmente apenas unos días después del final de la fase liga. El 30 de enero, a las 12:00 horas (CET), se celebrará el sorteo de los playoffs.
Un muerto y cinco heridos en choques entre barras de fútbol en Colombia
El hincha fallecido fue atacado con un arma blanca, según dijo en un video un mando de la policía de Cúcuta. Medios locales aseguran que la víctima era un seguidor del club visitante.
Para este partido, que terminó 2-2, el ingreso al estadio de la barra del Atlético Bucaramanga estaba prohibido para evitar altercados
Entre los heridos hay tres policías, según dijo a la AFP una fuente de la institución.
Este enfrentamiento se suma a otros episodios recientes de violencia en el fútbol colombiano.
El último caso ocurrió en diciembre, cuando hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron en las gradas y en el campo de juego, en hechos que dejaron 59 heridos.
Jugadores de Manchester City pagarán entradas a hinchas tras caer ante Bodo/Glimt
Los jugadores del Manchester City reintegrarán el dinero de las entradas a los aficionados que volaron hasta el Círculo Polar Ártico para presenciar la humillante derrota por 3-1 ante el Bodo/Glimt en la Champions League.
El martes, los Citizens sufrieron uno de los resultados más desalentadores de su historia recoemte, cuando el modesto equipo noruego logró su primera victoria en la fase de grupos de la Champions League.
Los 55.000 habitantes de Bodo casi cabrían todos en el Etihad Stadium de Mánchester, mientras que la brecha económica entre ambos clubes es colosal.
En ese contexto, los jugadores del City acordaron reembolsar de sus bolsillos el coste de los billetes de los 374 aficionados que realizaron el viaje para presenciar el partido en el pequeño estadio Aspmyra Stadion, con un precio de 33 dólares cada entrada.
«Nuestros aficionados lo son todo para nosotros», se puede leer en un comunicado emitido por los capitanes del City: Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri y Erling Haaland.
«Sabemos el sacrificio que realizan nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, en casa y fuera (…) Son la mejor afición del mundo», destacaron. «Cubrir el coste de esos billetes para los aficionados que viajaron a Bodo es lo menos que podíamos hacer».
El City de Pep Guardiola sólo ha ganado dos partidos de sus últimos siete entre todas las competiciones: en FA Cup ante el Exeter, de tercera división, y la ida de la semifinal de Copa de la Liga ante Newcastle.
No han ganado ningún partido liguero en lo que va de año y la derrota del pasado fin de semana ante sus vecinos del Manchester United les dejó a siete puntos del líder Arsenal.
«Sé que hay campañas para debilitar al Madrid», asegura Arbeloa
El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este lunes que hay «campañas» con el propósito de perjudicar al equipo en alusión a la sonora pitada que algunos de sus jugadores y el presidente Florentino Pérez recibieron el sábado ante el Levante en el Bernabéu.
«Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren», señaló primero Arbeloa en rueda de prensa previa al partido contra el Mónaco en Champions League.
«Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar», agregó el salmantino, que sustituyó la pasada semana a Xabi Alonso, después de que el conjunto blanco perdiera la Supercopa ante el FC Barcelona.
Preguntado a qué se refería a las campañas contra el Real Madrid, Arbeloa evadió en su respuesta: «Los periodistas sois vosotros. Yo soy entrenador del Madrid y estoy centrado en el partido contra el Mónaco. Para hacer el mejor partido posible e ir mejorando. En eso pongo toda mi energía e ilusión».
Sobre Vinícius, el jugador más señalado por la afición, el entrenador merengue afirmó que «estará en el campo siempre que esté disponible y que dé el rendimiento que está dando».
«Vini, lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión», insistió.
Para acabar con los pitos, Arbeloa remarcó que Vinícius y Jude Bellingham, el otro jugador damnificado, deben correr y esforzarse como hicieron ante el Levante. «Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor», dijo.
El técnico destacó que sus jugadores son conscientes de la «trascendencia» de una victoria ante el Mónaco, lo que les podría dejar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y pasar directamente a octavos.