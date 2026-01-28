Principal
Dos personas lesionadas en accidente en Zaragoza
Dos personas resultaron lesionadas este miércoles, durante un percance vial ocurrido sobre el km 25 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, en las cercanías del desvío al Distrito de Zaragoza.
La Policía Nacional Civil informó que un camión que transportaba tierra chocó contra los separadores de la carretera, dejando escombros sobre la vía.
La tierra esparcida sobre la carretera también provocó que un motociclista que transitaba por el lugar derrapara y también resultó lesionado.
Tanto el conductor del conductor del camión como el motociclista fueron trasladados a un centro hospitalario.
Exportaciones salvadoreñas totalizaron $6,428.5 millones en 2025
El comercio de bienes salvadoreños cerró el 2025 con cifras positivas. Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país comercializó $6,428.5 millones en los distintos mercados internacionales, cifras superiores a las de 2024.
En ese sentido, el flujo comercial representó un crecimiento del 1.9 % comparado con lo registrado en 2024. En detalle, los datos indican que el año pasado, las exportaciones sumaron $117 millones más que en 2024, cuando fueron de $6,311.5 millones.
En el caso del volumen, las exportaciones registraron un crecimiento del 2.9 %, totalizando 3,560.7 millones de kilogramos, lo que representa 99.8 millones de kilogramos más que en 2024.
Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de bienes salvadoreños, con $2,086 millones.
Sin embargo, Centroamérica también se posiciona entre los principales destinos, en los que destacan Guatemala, con $1,262.9 millones (+2.5 %); Honduras, con $1,076.2 millones (+5.6 %); Nicaragua con $586.1 millones (+3.9 %) y Costa Rica con $286.3 millones.
A estos mercados se les une también México, con $251.9 millones; Panamá, con $123.5 millones; República Dominicana, con $109.8 millones; España, con $71.6 millones; Bélgica, con $54.8 millones, y el resto del mundo con $519.5 millones.
El BCR indicó que las exportaciones de café alcanzaron los $167.7 millones en 2024, mientras que en el azúcar $161 millones.
Las exportaciones de maquila totalizaron $880.7 millones, con un crecimiento del $0.4 %, mientras que las corrientes fueron $5,447.8 % millones, un 2.1 % más.
Por otra parte, entre los productos más comercializados destacan: «T-shirts» y camisetas, de punto (7.7 %); Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto (6.1 %); los artículos para el transporte o envasado, de plástico (4.9 %), así como hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad (3.4 %).
El Salvador recibió récord histórico de remesas en 2025 con $9,987.9 millones
Casi $10,000 millones en concepto de remesas llegaron a las familias salvadoreñas el año pasado, así lo confirma el último informe estadístico presentado por el Banco Central de Reserva (BCR).
En específico, El Salvador recibió $9,987.9 millones por esta vía el año pasado, lo que implica un crecimiento del 17.8 % con respecto a lo registrado en 2024, y, a su vez, significa un nuevo récord en percepción económica bajo este concepto.
La diferencia entre en montos entre 2024, cuando el país recibió $8,749.7 millones, que también significó un récord en su momento, y el cierre de 2025 fue de $1,238.2 millones.
Los datos del BCR indican que de los $9,987.9 millones que llegaron al país hasta el 31 de diciembre de 2025, Estados Unidos fue el que tuvo el mayor aporte con $9,224.9 millones, es decir un 92.4 % del total de remesas.
Otros países que reportaron altos flujos de envíos fueron Canadá con $84.8 millones; España con $68.9 millones; Italia con $60.3 millones; México con $13 millones; y Australia con $7.8 millones.
Este dinero ingresó a través de 27.4 millones de operaciones, lo que implica un aumento del 4 % con respecto a las reportadas el año previo, las cuales sumaron 26.3 millones.
Las estadísticas del banco estatal revelan que, en cuanto a los canales a través de los cuales se ejecutaron estas transacciones, el 55.5 % se envió a través de empresas remesadoras; mientras el 39.9 % fue mediante instituciones bancarias; el 3.9 % en efectivo; el 0.6 % en las billeteras digitales de criptomonedas; y el 0.2 % en recargas de teléfonos móviles.
Con respecto a la remesa mensual promedio que llegó a las casas de los salvadoreños, el los datos indican que en 2025 esta ascendió a $308, y el departamento con mayor recepción fue San Salvador con $1,643.5 millones; seguido por San Miguel con $931.2 millones; La Libertad con $721.9 millones, Santa Ana con $668.3 millones; y Usulután con $620.6 millones; a su vez, el que menor entrada reportó fue Cuscatlán con $240.1 millones.
Jóvenes se gradúan de habilidades blandas en San Miguel
Un total de 43 jóvenes de San Miguel dieron un gran paso hacia su futuro profesional al graduarse en habilidades blandas (competencias sociales, emocionales y de comportamiento) para la empleabilidad.
El proceso formativo fue gracias al apoyo académico de la Universidad de Oriente (UNIVO) y al financiamiento del Proyecto LAMARR de Expertise France y la Unión Europa en El Salvador, informó World Vision El Salvador a través de sus redes sociales.
Esta formación forma parte del Portafolio de Proyectos Súper Pilas de World Vision El Salvador, incluido el proyecto RISE, que impulsa a jóvenes a desarrollar competencias claves como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas, preparándolos para nuevas oportunidades laborales.
«Actualmente, 43 jóvenes migueleños están mejor preparados para construir un futuro lleno de posibilidades. ¡Felicitaciones a cada uno por su esfuerzo, disciplina y compromiso!», publicó en sus redes sociales World Vision El Salvador.
Para World Vision El Salvador, este logró significa un orgullo para la institución al profesionalizar a jóvenes que próximamente se van a enfrentar a un nuevo trabajo y aplicaran todo su conocimiento adquirido en la universidad.