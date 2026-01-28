Dos personas lesionadas en accidente en Zaragoza

Casi $10,000 millones en concepto de remesas llegaron a las familias salvadoreñas el año pasado, así lo confirma el último informe estadístico presentado por el Banco Central de Reserva (BCR).

En específico, El Salvador recibió $9,987.9 millones por esta vía el año pasado, lo que implica un crecimiento del 17.8 % con respecto a lo registrado en 2024, y, a su vez, significa un nuevo récord en percepción económica bajo este concepto.

La diferencia entre en montos entre 2024, cuando el país recibió $8,749.7 millones, que también significó un récord en su momento, y el cierre de 2025 fue de $1,238.2 millones.

Los datos del BCR indican que de los $9,987.9 millones que llegaron al país hasta el 31 de diciembre de 2025, Estados Unidos fue el que tuvo el mayor aporte con $9,224.9 millones, es decir un 92.4 % del total de remesas.

Otros países que reportaron altos flujos de envíos fueron Canadá con $84.8 millones; España con $68.9 millones; Italia con $60.3 millones; México con $13 millones; y Australia con $7.8 millones.

Este dinero ingresó a través de 27.4 millones de operaciones, lo que implica un aumento del 4 % con respecto a las reportadas el año previo, las cuales sumaron 26.3 millones.

Las estadísticas del banco estatal revelan que, en cuanto a los canales a través de los cuales se ejecutaron estas transacciones, el 55.5 % se envió a través de empresas remesadoras; mientras el 39.9 % fue mediante instituciones bancarias; el 3.9 % en efectivo; el 0.6 % en las billeteras digitales de criptomonedas; y el 0.2 % en recargas de teléfonos móviles.

Con respecto a la remesa mensual promedio que llegó a las casas de los salvadoreños, el los datos indican que en 2025 esta ascendió a $308, y el departamento con mayor recepción fue San Salvador con $1,643.5 millones; seguido por San Miguel con $931.2 millones; La Libertad con $721.9 millones, Santa Ana con $668.3 millones; y Usulután con $620.6 millones; a su vez, el que menor entrada reportó fue Cuscatlán con $240.1 millones.

