Lotería Nacional impulsa Semana del Juego Responsable con énfasis en la prevención y el autocontrol
En el marco de la Semana del Juego Responsable, la Lotería Nacional de El Salvador promueve activamente un enfoque informado, seguro y responsable en los juegos de azar, alineado con los estándares establecidos por la World Lottery Association (WLA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).
Esta iniciativa busca informar y concientizar a la población sobre las características, implicaciones y riesgos asociados a los juegos de azar, ofreciendo información clara que permita a los jugadores tomar decisiones responsables, sin comprometer su bienestar social, familiar ni económico.
Para la entidad, el juego debe concebirse siempre como una actividad de entretenimiento planificada, y nunca como una vía de escape ante problemas emocionales, económicos o situaciones que expongan a las personas al riesgo de ludopatía u otras adicciones relacionadas.
Como ente regulador de los juegos de azar en el país, la Lotería trabaja de manera permanente en la prevención de conductas de riesgo, con un enfoque prioritario en la protección de las familias salvadoreñas.
Para ello, mantiene procesos constantes de capacitación, actualización y certificación que le permiten aplicar las mejores prácticas internacionales y posicionarse como un referente en el sector de las loterías estatales a nivel iberoamericano.
Este compromiso se materializa en la obtención de la Certificación de Nivel 2 en Juego Responsable, lograda en 2023 tras un riguroso proceso de preparación y evaluación, lo que reafirma el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, información al jugador y control del juego.
De forma complementaria, como miembro de CIBELAE, la Lotería impulsa la creación y el fortalecimiento de leyes y regulaciones dirigidas a la eliminación del juego ilegal, considerándolo una acción clave para proteger a los usuarios y fortalecer la integridad del sector.
Desde hoy hasta el viernes 20 de febrero, en conmemoración del 17 de febrero –Día Internacional del Juego Responsable–, la institución inicia una campaña de sensibilización y educación que invita a los salvadoreños a tomar el control de sus hábitos de juego.
El llamado enfatiza en poner límites claros, destinar únicamente un porcentaje de los ingresos que no comprometa las responsabilidades familiares y evitar cualquier forma de presión social.
El mensaje central de la campaña es claro: el juego no debe generar conflictos personales ni sociales, sino mantenerse como una experiencia de entretenimiento basada en la moderación, el autocontrol y decisiones conscientes.
Porque, según la Lotería, jugar responsablemente no es dejar de jugar, sino saber cuándo parar.La Lotería invita a los jugadores y a la ciudadanía en general a participar activamente en las dinámicas informativas de esta semana, a abrazar los mensajes de concientización y, sobre todo, a hacer del juego una experiencia divertida, responsable y controlada.
Mes del Amor y la Amistad trae fortuna: billete vendido 19218 gana el gordo de $195,000 en LOTRA 438
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) celebró este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 438, dedicado al Mes del Amor y la Amistad, en un ambiente cargado de ilusión y tradición que mantiene viva la esperanza de miles de salvadoreños.
Los números que hicieron vibrar al país son los siguientes:
Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 19218 – Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 22797 – Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01901 – No vendido
«La LNB sigue llevando sueños y apoyo solidario a la población con sorteos transparentes y llenos de emoción», reza el espíritu de cada sorteo.
Las nuevas reglas de los seguros corporativos en Centroamérica para 2026
El mercado de los seguros corporativos en Centroamérica entra en una nueva etapa en 2026. Más allá de la discusión sobre precios, las empresas están revisando de forma más profunda cómo protegen su operación frente a un entorno marcado por mayores exigencias económicas, cadenas de suministro regionalizadas, riesgos digitales, eventos climáticos y una creciente responsabilidad para directivos y consejos de administración.
De acuerdo con los análisis y perspectivas globales de WTW, el mercado de seguros corporativos avanza hacia un mayor equilibrio. Algunas líneas muestran mayor capacidad disponible; sin embargo, este escenario viene acompañado de una expectativa clara por parte de las aseguradoras: que las organizaciones comprendan mejor sus riesgos y estructuren programas de seguros alineados a su realidad operativa y regulatoria en la región.
Este contexto abre una oportunidad para que las empresas pasen de decisiones reactivas a enfoques más estratégicos. Durante los últimos años, la volatilidad económica y el aumento en el costo de los siniestros obligaron a muchas organizaciones a enfocarse únicamente en contener incrementos. Hoy, el panorama permite revisar coberturas, límites y estructuras con una visión más integral, especialmente en compañías con presencia en varios países de Centroamérica.
“Cada vez más empresas en El Salvador están entendiendo que el seguro no debe verse únicamente como un requisito operativo, sino como una herramienta clave para respaldar la continuidad del negocio, proteger su reputación y acompañar su crecimiento en un entorno regional más exigente”, señaló Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.
En este proceso de revisión, el comportamiento del mercado también muestra matices relevantes. En seguros patrimoniales, el mercado de reaseguro presenta señales de mayor estabilidad y competencia, lo que puede traducirse en condiciones más favorables para empresas con una gestión de riesgos sólida. No obstante, en coberturas de responsabilidad y riesgos legales, el mercado mantiene criterios más estrictos, lo que está llevando a las compañías a fortalecer sus procesos internos y su gobierno corporativo.
Coberturas que ganan relevancia en 2026
WTW identifica un interés creciente de las empresas en soluciones que respondan a los riesgos actuales, entre ellas:
Ciberseguridad: ante el aumento de ataques y la creciente dependencia tecnológica.
Responsabilidad de directivos (D&O): en un contexto de mayor escrutinio regulatorio y reputacional.
Seguros de crédito: orientados a proteger los flujos de caja frente a escenarios de insolvencia.
Soluciones alternativas: como coberturas paramétricas o estructuras más flexibles que complementan al seguro tradicional.
Esta evolución en las coberturas va de la mano con un desafío cada vez más relevante para las empresas que operan en más de un país de la región. El reto ya no es únicamente contratar un seguro, sino diseñar programas regionales consistentes, que cumplan con las regulaciones locales y permitan responder de forma eficiente ante un siniestro, sin perder visibilidad ni control desde la casa matriz.
“Para las empresas salvadoreñas con operaciones regionales, el verdadero valor del seguro en 2026 estará en su capacidad de integrarse a la estrategia del negocio, anticipar riesgos y facilitar decisiones informadas en un entorno cada vez más interconectado”, añadió Barrientos.
Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions lanzan incubadora digital para impulsar 30 emprendimientos turísticos en El Salvador
Banco CUSCATLAN, mediante su plataforma CUSCATLAN Crece Contigo, y la organización global Bridge for Billions presentaron un programa de incubación de cinco meses enfocado exclusivamente en el sector turismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de 30 emprendedores salvadoreños y contribuir al desarrollo económico del país.
La iniciativa, anunciada el 4 de febrero, busca democratizar el acceso a herramientas de profesionalización para micro y pequeños negocios turísticos, ofreciendo mentorías internacionales personalizadas, formación práctica y la posibilidad de competir por fondos de capital semilla de hasta $15,000.
El programa inicia el 1 de marzo y se desarrollará completamente en línea a través de la plataforma de Bridge for Billions. Está dirigido a salvadoreños mayores de 18 años con acceso a internet y disponibilidad para dedicar entre 6 y 8 horas diarias durante 4 a 5 meses.
Toda la información y el proceso de postulación se encuentra disponible en www.cuscatlancrececontigo.com.Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN, destacó la relevancia estratégica de la apuesta:
“El turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de El Salvador. Creemos en el potencial de los microempresarios del sector que, con la formación adecuada y una mayor inclusión financiera, pueden escalar, volverse más sostenibles, generar más empleo y crear un importante efecto multiplicador en las economías locales. No solo estamos incubando negocios: estamos fortaleciendo empresas con impacto real”.Los participantes deben pertenecer a una de las cuatro categorías definidas: Hospedaje, transporte y movilidad.
Experiencias y actividades (guías turísticos, escuelas y campamentos de surf, entre otros).
Tiendas de conveniencia, marcas locales y servicios (talleres de artesanías, etc.).
Comida, bebida y vida local (bares, pupuserías, restaurantes y negocios afines).
Durante los cinco meses, los emprendedores avanzarán en ocho módulos que combinan teoría, ejemplos prácticos y recursos estratégicos para construir un plan de negocio sólido. Los temas clave incluyen mercado objetivo, propuesta de valor, modelo financiero, estrategia comercial e impacto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cada uno de los 30 seleccionados será emparejado con un mentor experto en turismo y negocios, con quien realizará sesiones individuales para validar y robustecer sus ideas. Además, se generarán espacios de networking y se integrará a la comunidad global de Bridge for Billions.
Como valor agregado, Banco CUSCATLAN impartirá tres sesiones especializadas sobre finanzas personales responsables, separación de flujos personales y empresariales, y el uso estratégico de la plataforma CUSCATLAN Crece Contigo.
Al finalizar, se realizará un Demo Day donde los proyectos más destacados se presentarán ante aliados estratégicos, potenciales inversionistas y medios de comunicación. Se entregarán certificados y se premiarán los tres mejores planes con capital semilla: $15,000, $10,000 y $5,000.
La iniciativa contempla además un monitoreo de impacto de hasta dos años para medir resultados reales en el ecosistema turístico salvadoreño.Con esta alianza, Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions refuerzan su compromiso con la consolidación de negocios turísticos sostenibles que generen empleo, preserven el patrimonio cultural y ambiental, y posicionen a El Salvador como un destino competitivo.
