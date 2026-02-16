Internacionales
Comienza el Año Nuevo Chino bajo el símbolo del Caballo de Fuego
El Año Nuevo Chino marca el inicio del ciclo del Caballo de Fuego, una etapa que simboliza energía, determinación y transformación. Dentro de la tradición oriental, el Caballo representa fuerza y avance, mientras que el elemento fuego está asociado con la pasión y el liderazgo.
La celebración, considerada una de las más importantes del calendario lunar, reúne expresiones culturales, espirituales y familiares que han perdurado a lo largo de miles de años. Cada ciclo es recibido con expectativas renovadas y deseos de prosperidad.
La Embajada de China en El Salvador compartió un mensaje conmemorativo en el que destacó la riqueza cultural de esta milenaria festividad y envió sus mejores deseos para el nuevo periodo que comienza.
Internacionales
Choque causó 11 muertos y heridos en Pakistán
Al menos 11 personas murieron y otras 10 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros colisionara con un tráiler en la carretera Nacional, en la provincia meridional de Sindh, en Pakistán, la madrugada del domingo, informaron funcionarios de rescate.
El accidente ocurrió en el distrito de Khairpur cuando el autobús, que viajaba desde la provincia oriental de Punjab hacia la ciudad portuaria meridional de Karachi, se estrelló contra un tráiler que transportaba pesadas vigas de hormigón, según el servicio estatal Rescue 1122.
Entre los fallecidos se encontraban nueve pasajeros, el conductor y el asistente. Los cuerpos y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, donde los lesionados se encuentran recibiendo tratamiento.
El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ulHasan Lanjar, mencionó en un comunicado su «profundo pesar y dolor» por el incidente y dio el pésame a las familias de las víctimas. «He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio», agregó la declaración.
A principios de esta semana, al menos 14 personas murieron en otro accidente de tráfico ocurrido en las afueras de Karachi, en el que estuvieron implicados múltiples vehículos.
Internacionales
China dispuesta a trabajar con Canadá para desarrollo saludable y estable de lazos
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró el sábado que China está dispuesta a trabajar con Canadá para promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales.
Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las observaciones durante una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).
Wang dijo que la reciente visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ha dado resultados fructíferos, demostrando plenamente que el nuevo Gobierno de Canadá está buscando una nueva política hacia China, lo cual sirve al interés común de ambos países y es una elección absolutamente correcta.
El presidente chino, Xi Jinping, y Carney han alcanzado un consenso para construir una nueva asociación estratégica entre China y Canadá, proporcionando una guía estratégica para el mejor desarrollo de las relaciones bilaterales, anotó Wang.
«China está dispuesta a trabajar con Canadá para implementar el consenso acordado por ambos líderes, eliminar obstáculos y reanudar los intercambios y cooperación en varios campos, con el objetivo de promover un desarrollo sano, estable y sostenible de los lazos bilaterales», manifestó Wang.
Por su parte, Anand expresó que la visita de Carney a China fue muy exitosa y ha abierto una nueva era en las relaciones Canadá-China, ante una nueva reconfiguración global.
También agradeció a la parte china por otorgar exención de visados a los ciudadanos canadienses y espera que ambas partes mantengan un diálogo y cooperación estrechos, fortalezcan los intercambios entre personas y promuevan el desarrollo positivo y constante de las relaciones bilaterales.
Internacionales
Cuba cancela el Festival del Habano por crisis energética
Cuba anunció el sábado la cancelación de su festival del habano, que le aporta cada año varios millones de euros gracias a una reconocida subasta, en momentos en que el país sufre una muy grave crisis energética.
«El comité organizador del festival del habano anuncia el aplazamiento de su próxima edición», prevista del 24 al 27 de febrero, señala una carta enviada a los participantes, de la cual AFP obtuvo una copia. Aún no se ha anunciado una nueva fecha.
Los organizadores añadieron que la decisión busca preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional, y que es considerado el más prestigioso del mundo en su especialidad. En 2025, esta subasta, celebrada ante 2,000 invitados, recaudó más de 16 millones de euros.