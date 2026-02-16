Comienza el Año Nuevo Chino bajo el símbolo del Caballo de Fuego

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró el sábado que China está dispuesta a trabajar con Canadá para promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las observaciones durante una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).

Wang dijo que la reciente visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ha dado resultados fructíferos, demostrando plenamente que el nuevo Gobierno de Canadá está buscando una nueva política hacia China, lo cual sirve al interés común de ambos países y es una elección absolutamente correcta.

El presidente chino, Xi Jinping, y Carney han alcanzado un consenso para construir una nueva asociación estratégica entre China y Canadá, proporcionando una guía estratégica para el mejor desarrollo de las relaciones bilaterales, anotó Wang.

«China está dispuesta a trabajar con Canadá para implementar el consenso acordado por ambos líderes, eliminar obstáculos y reanudar los intercambios y cooperación en varios campos, con el objetivo de promover un desarrollo sano, estable y sostenible de los lazos bilaterales», manifestó Wang.

Por su parte, Anand expresó que la visita de Carney a China fue muy exitosa y ha abierto una nueva era en las relaciones Canadá-China, ante una nueva reconfiguración global.

También agradeció a la parte china por otorgar exención de visados a los ciudadanos canadienses y espera que ambas partes mantengan un diálogo y cooperación estrechos, fortalezcan los intercambios entre personas y promuevan el desarrollo positivo y constante de las relaciones bilaterales.

